Rối loạn hệ thần kinh thực vật vẫn là khái niệm khá xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, số lượng người bị mắc bệnh này không hề nhỏ. Bệnh gây ảnh hưởng khá lớn đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người bệnh. Nhiều người truyền tai nhau cách chữa bằng phương pháp Đông Y, vậy chữa dứt điểm rối loạn thần kinh thực vật bằng Đông Y có thật sự hiệu quả không và làm sao để trị căn bệnh này? Bạn hãy theo dõi các thông tin và kiến thức đầy đủ về căn bệnh này trong một số nội dung ở bài viết dưới đây.

Một số vấn đề do bệnh gây ra có thể hồi phục nhưng đa phần là các bệnh mãn tính. Ví dụ điển hình cho những bệnh do rối loạn hệ thần kinh thực vật gây ra là bệnh Parkinson và bệnh đái tháo đường.

Hệ thần kinh thực vật bao gồm hệ thống điều khiển một số cơ quan chức năng như: Thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, tiêu hóa, cảm giác. Hệ thần kinh thực vật khi bị tổn thương sẽ dẫn tới rối loạn. Khi hệ thần kinh thực vật bị rối loạn, một hoặc nhiều hệ thống thần kinh sẽ bị ảnh hưởng.

Rối loạn thần kinh thực vật có chữa được không

Rối loạn thần kinh thực vật không được liệt kê thành một bệnh cụ thể mà là những rối loạn trong hệ thần kinh tự động. Bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức nhưng gây rối loạn trong nhiều hoạt động của con người, ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp và hệ tiêu hóa.

Điều trị rối loạn thần kinh thực vật chủ yếu là điều trị triệu chứng - Ảnh minh họa: Internet.

Việc điều trị rối loạn hệ thần kinh thực vật vẫn chủ yếu là điều trị các triệu chứng của bệnh. Một số loại thuốc thường được sử dụng để điều trị là: thuốc chống trầm cảm, thuốc an thần, thuốc chữa mất ngủ, thuốc tim mạch,...

Có cách chữa dứt điểm rối loạn thần kinh thực vật không

Tuy rằng chưa có cách chữa dứt điểm rối loạn thần kinh thực vật nhưng bạn có thể áp dụng các bài thuốc sau để điều trị các triệu chứng để thuyên giảm dần bệnh.

Chữa rối loạn thần kinh thực vật bằng Đông Y

Mướp đắng

Trong Đông Y, mướp đắng chứa nhiều chất kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn và chống oxy hóa tốt, chống lại các gốc tự do gây tổn thương hệ thống thần kinh. Vì vậy, mướp đắng được ưa chuộng để chữa các bệnh liên quan đến hệ thần kinh.

Mướp đắng có công dụng tốt trong điều trị các bệnh về thần kinh - Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể áp dụng chữa rối loạn hệ thần kinh thực vật bằng cách ăn mướp đắng mỗi ngày với số lượng vừa phải. Mỗi ngày ăn một quả mướp đắng nhỏ là hợp lý. Lưu ý phụ nữ mang bầu hoặc đang cho con bú không nên ăn mướp đắng.

Bạn có thể chế biến mướp đắng thành nhiều món ăn hợp khẩu vị như: mướp đắng xào trứng, canh mướp đắng hoặc tốt nhất nếu bạn ăn được mướp đắng thì nên ép lấy nước để uống để phát huy tối đa công dụng.

Trà xanh

Nếu như trong làm đẹp, trà xanh là thần dược giúp chị em giữ lại vẻ đẹp trường tồn thì trong sức khỏe, trà xanh có khả năng chống oxy hóa vô cùng tốt. Các loại vitamin dồi dào trong trà xanh như vitamin A, B, C giúp kích thích và tăng truyền dẫn của hệ thần kinh.

Sử dụng trà xanh để hỗ trợ chữa rối loạn hệ thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet.

Cách đơn giản là bạn hãy uống nước trà xanh mỗi ngày để vừa hỗ trợ chữa rối loạn hệ thần kinh thực vật, vừa giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống khoảng 2-3 cốc để tránh bị mất ngủ.

Vỏ cây hợp hoan

Vỏ cây hợp hoan là một vị thuốc rất tốt trong Đông Y có tác dụng chữa các bệnh về thần kinh vô cùng hữu hiệu. Công dụng của hợp hoan bì là an thần, giảm các triệu chứng trầm cảm, tăng cường lưu thông máu.

Vỏ cây hợp hoan là vị thuốc quý để chữa rối loạn hệ thần kinh thực vật - Ảnh minh họa: Internet.

Cũng theo các số liệu nghiên cứu của Tây Y, các chiết xuất của hợp hoan bì có tác dụng tốt trong việc giảm lo âu, hồi hộp và làm dịu hệ thần kinh. Nó còn có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây lão hóa tế bào.

Nhờ công dụng này mà hợp hoan bì được ưa chuộng trong phục hồi chức năng và nuôi dưỡng tế bào. Các bài thuốc từ loại cây này được đánh giá là hữu hiệu trong việc cải thiện não bộ, giảm mệt mỏi, lấy lại tinh thần lạc quan và giúp người bệnh có tinh thần tốt hơn.

Lưu ý để chữa bệnh rối loạn hệ thần kinh thực vật

Phương pháp chữa trị nào cũng cần có sự phối hợp của nhiều yếu tố để đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì vậy, nếu bạn muốn chữa dứt điểm rối loạn hệ thần kinh thực vật, cần kết hợp thêm các điều sau:

Luôn suy nghĩ tích cực, tạo các thói quen lành mạnh, tác động tốt lên tinh thần.

Suy nghĩ tích cực để giảm các triệu chứng của bệnh - Ảnh minh họa: Internet.

Sinh hoạt hợp lý, duy trì thể dục và giờ giấc theo một kế hoạch.

Không lạm dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn.

Lựa chọn các bộ môn như thiền, yoga để ổn định về tinh thần và có một cơ thể khỏe mạnh.

Trên đây là thông tin về cách chữa dứt điểm rối loạn thần kinh thực vật. Tuy bệnh chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hẳn nhưng bạn có thể tham khảo một số phương pháp Đông y và kết hợp với thay đổi lối sống, tinh thần và nâng cao sức khỏe để bệnh thuyên giảm nhanh nhất.