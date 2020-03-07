Nguyên nhân và cách chữa ra mồ hôi tay chân hiệu quả

Người bị bệnh ra mồ hôi tay chân luôn ở trạng thái dính ướt, gây cản trở lớn đến các hoạt động hàng ngày. Đây là căn bệnh dễ gặp ở mọi thành phần lứa tuổi khác nhau. Bài viết dưới đây xin giới thiệu cách chữa ra mồ hôi tay chân theo nhiều phương pháp khác nhau để bạn đọc tham khảo

Ngoài ra, bệnh còn có thể do một số nguyên nhân sau:

Theo Đông y, bệnh ra mồ hôi tay chân do dương khí thoát ra ngoài gây tắc nghẽn, rối loạn đường dẫn khí ở các dây thần kinh, làm cho tay chân luôn ở trạng thái ẩm ướt. Theo y học hiện đại, ra mồ hôi tay chân quá mức là căn bệnh do dây thần kinh giao cảm gây ra. Khi chức năng dây thần kinh giao cảm rối loạn làm cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn mức bình thường.

Phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai, phụ nữ mãn kinh

Khối u di căn chèn ép thần kinh tủy sống

Yếu tố vị giác

Yếu tố môi trường, thời tiết, khí hậu

Ra mồ hôi tay chân do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu của bệnh ra mồ hôi tay chân

Một số dấu hiệu điển hình sẽ giúp bạn phân biệt bệnh ra mồ hôi tay chân với các bệnh lý khác như sau:

Lòng bàn tay, lòng bàn chân ra mồ hôi quá mức, kể cả khi bạn không vận động, làm việc quá sức. Với những người bệnh nặng, mồ hôi nhiều có thể chảy thành nước.

Mùi hôi xuất hiện ở bàn tay và bàn chân khiến người bệnh cảm thấy rất e ngại khi giao tiếp hoặc tiếp xúc với người khác.

Bong tróc, rộp da tại các đầu ngón tay, chân.

Xuất hiện ra mồ hôi da đầu nhiều hơn mức bình thường.

Người bệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi dễ nổi cáu khi đổ mồ hôi nhiều.

Ra nhiều mồ hôi tay chân kèm mùi hôi là dấu hiệu điển hình của bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Các cách chữa ra mồ hôi tay chân

Người bệnh có thể áp dụng cách chữa ra mồ hôi tay chân theo phương pháp Tây y, Đông y hoặc các phương pháp dân gian.

Phương pháp Tây y

Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, dấu hiệu đổ mồ hôi tay chân nhiều hay ít mà bác sĩ sẽ kê đơn thuốc thuốc phù hợp để làm giảm các dấu hiệu tiết mồ hôi quá mức ở người bệnh. Thông thường, bác sĩ sẽ kê thuốc ức chế quá trình vận chuyển của hệ thần kinh thực vật, làm giảm tiết mồ hôi tay chân. Ngoài ra, có thêm những loại thuốc bôi ngoài da có tác dụng bịt kín lỗ chân lông.

Đối với những người bị ra mồ tay chân quá nặng, bác sĩ có thể áp dụng các phương pháp điều trị khác như: phẫu thuật, điện ion,…

Thăm khám và điều trị cho bệnh nhân ra mồ hôi tay chân – Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp Đông y

Chữa bệnh ra mồ hôi tay chân bằng Đông y có thể áp dụng nhiều hình thức khác nhau như: sắc thuốc uống, bấm huyệt, châm cứu,...

- Sắc thuốc uống: Tùy từng nguyên nhân gây bệnh, lương y sẽ kê các bài thuốc trị ra mồ hôi tay chân phù hợp. Một số bài thuốc phổ biến như: Bài thuốc tam nhân thang thêm bạch truật, bài thuốc lục vị địa hoàng thêm ngũ vị và mạch đông, bài thuốc Lý trung thang thêm ô mai,…

- Châm cứu: Các huyệt được tác động khi châm cứu để làm giảm triệu chứng tiết mồ hôi tay chân là: huyệt tỳ du, huyệt trung quản, huyết khớp trì, huyệt hợp cốc, huyệt âm lăng tuyền,…

- Bấm huyệt: Đây là phương pháp Đông y tác động lên các dây thần kinh, giúp ổn định tinh thần, giảm tiết mồ hôi. Lương y sẽ xoa bóp và bấm vào các huyệt đường kinh tâm để ức chế tăng tiết mồ hôi.

Người bệnh khi bị ra mồ hôi tay chân quá mức muốn điều trị bằng phương pháp Đông y cần đến các cơ sở uy tín để mang lại hiệu quả điều trị bệnh tốt, cũng như đảm bảo an toàn trong điều trị.

Chữa ra mồ hôi tay chân bằng Đông y - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp dân gian

Bên cạnh các phương pháp Tây y, Đông y thì bạn có thể lựa chọn cách chữa bệnh ra mồ hôi tay chân bằng các bài thuốc dân gian dưới đây:

- Lá lốt: chữa bệnh ra mồ hôi tay chân bằng lá lốt được rất nhiều người áp dụng và đã mang đến hiệu quả tích cực, giảm hẳn tiết mồ hôi tay chân. Bạn lấy một nắm lá lốt rửa sạch, đem sắc lấy nước uống hàng ngày. Nên uống nước lá lốt đều đặn sau các bữa ăn tối. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lá lốt trong các bữa ăn hàng ngày để giảm tình trạng ra mồ hôi ở tay và chân.

- Muối biển: Ngoài việc giảm tiết mồ hôi tay chân, muối biển còn khử mùi hôi ở tay chân rất tốt. Cho muối biển vào một chậu nước ấm, khuấy đều chậu nước, ngâm chân trong chậu nước khoảng 20 phút. Sau đó bạn có thể hòa một chậu nước muối biển khác để ngâm tay.

Ngoài việc sử dụng lá lốt, muối biển để trị ra mồ hôi tay chân, bạn còn có thể áp dụng các mẹo dân gian khác như: sử dụng là chè xanh, sử dụng lá dâu tằm,… đều cho hiệu quả giảm mồ tay chân hiệu quả.

Chữa ra mồ hôi tay chân bằng các phương pháp dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa ra mồ hôi tay chân bằng nhiều phương pháp khác nhau. Qua đây bạn đã có thể tìm ra một phương pháp điều trị phù hợp cho căn bệnh ngoài ra này, giúp bạn cảm thấy tư tin khi tiếp xúc với người khác.