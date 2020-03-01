Mách nhỏ cách trị mồ hôi tay chân tận gốc

Sức khỏe 01/03/2020 07:42

Ra mồ hôi tay chân quá nhiều luôn là ác mộng của không ít người trong những ngày hè oi bức. Vậy nguyên nhân do đâu và cách trị mồ hôi tay chân tận gốc như nào? 

Ra mồ hôi tay chân khiến bàn tay ướt, chân bốc mùi,... Đó là “combo” không hề dễ chịu mà nhiều người phải chịu đựng trong những ngày nắng nóng. Nếu bạn cũng là một thành viên nằm trong danh sách đó, hãy cùng tìm hiểu cách trị mồ hôi tay chân tận gốc trong bài viết dưới đây.

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Mách nhỏ cách trị mồ hôi tay chân tận gốc – Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra chứng ra mồ hôi tay chân quá mức

  • Vô căn nguyên phát: Không rõ nguyên nhân.
  • Tăng thân nhiệt thứ phát: Đổ quá nhiều mồ hôi tay chân do tình trạng sức khỏe tiềm ẩn ví dụ béo phì, gút, tiền mãn kinh, khối u, ngộ độc thủy ngân, tiểu đường, cường giáp, do các yếu tố trong cuộc sống như thời tiết, thức ăn, lối sống,...
  • Có trường hợp mắc từ lúc mới sinh, có những người bị từ tuổi vị thành niên (hầu hết các trường hợp).

Dấu hiệu và triệu chứng

  • Lòng bàn tay, bàn chân ướt
  • Thường xuyên đổ nhiều mồ hôi
  • Thường bị đổ mồ hôi làm ướt áo 
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Một số yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài gây ra hiện tượng tiết mồ hôi quá mức ở tay chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mồ hôi tay chân tận gốc tại nhà bằng liệu pháp tự nhiên

Dưới đây là những cách trị mồ hôi tay chân cực kỳ đơn giản ngay tại nhà mà bạn có thể áp dụng ngay.

Thay đổi thói quen trong cuộc sống

Một số thay đổi trong hoạt động và lối sống hàng ngày có thể giúp cải thiện các triệu chứng:

  • Sử dụng chất chống mồ hôi: Thuốc xịt chống mồ hôi có chứa nhôm clorua có thể giúp giảm tiết mồ hôi tay chân.
  • Mặc quần áo cotton rộng rãi: một số loại sợi tổng hợp có thể khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn.
  • Giày: Mang giày da hoặc chất liệu thấm hút mồ hôi từ các hãng sản xuất sẽ giúp giảm triệu chứng.
  • Tất: Chọn tất loại sợi cotton.

Cách trị mồ hôi tay chân bằng lá lốt

Lá lốt có tính ấm, vị hơi cay nồng, thường được sử dụng để chống đau nhức xương khớp, đổ mồ hôi tay chân. Cách thực hiện như sau:

  • Chế thành nước uống: Nhổ cả cây lá lốt (bao gồm cả rễ, thân, lá) chặt thành từng khúc khoảng 10cm, rửa sạch sau đó sao khô, hạ thổ, rồi đem sắc lấy nước uống trong 7 ngày liên tiếp. Nếu chưa thấy đỡ, nghỉ khoảng 4 ngày rồi lại tiếp tục uống tiếp.
  • Chế thành nước ngâm tay chân: Nhổ cây lá lốt (để cả rễ, thân, lá) rửa sạch, phơi khô rồi đun với nước cùng vài hạt muối. Khi nước ấm, cho tay chân vào ngâm. Thực hiện hàng ngày sẽ nhanh cải thiện tình hình.
  • Chế biến lá lốt thành món ăn: Để hỗ trợ cho hai phương pháp trên, có thể dùng lá lốt chế biến thành một số món ăn như chả lá lốt băm, thịt rang lá lốt,... vừa ngon miệng, vừa có tác dụng chữa bệnh.
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Dùng cây lá lốt ngâm, chườm tay chân để điều trị ra mồ hôi tay chân – Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mồ hôi tay chân bằng muối

  • Ngâm chân với nước muối: Hòa tan muối trong nước ấm để ngâm tay chân hàng ngày.
  • Chườm tay chân bằng muối rang: Trước tiên, bạn phải chuẩn bị một túi vải miệng rộng bằng chất liệu cotton 100% và thật dày như vải bò, kaki. Cho muối hạt, lá lốt, ngải cứu băm nhỏ vào chảo rang nóng rồi đổ vào trong túi. Dùng túi này chườm lòng bàn tay, bàn chân. Chú ý nếu túi quá nóng thì để tay chân cách xa một chút đủ để nhận hơi ấm tỏa ra từ túi chườm để tránh bị bỏng.
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Ngâm tay chân với nước muối giúp trị tiết mồ hôi quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mồ hôi tay chân bằng ngải cứu

Ngải cứu được dùng như một loại dược liệu giúp hoạt huyết, trị các bệnh đường tiêu hóa, thần kinh, kinh nguyệt. Ngải cứu dùng để trị mồ hôi tay chân như sau:

  • Chườm tay chân bằng ngải cứu rang muối: Lấy cải cứu (cả thân, rễ) chặt thành từng khúc 10cm, đem rang khô trên chảo rồi cho vào túi chườm. Túi chườm cần làm bằng các loại vải cotton thật dày để tránh bị cháy. Lấy túi chườm áp lên lòng bàn tay, chân. Nếu quá nóng để cách xa để tránh bị bỏng.
  • Đun nước ngải cứu để ngâm tay chân: Lấy ngải cứu cùng vài hạt muối đun sôi cùng nước sạch. Để nước nguội bớt rồi ngâm tay chân hàng ngày. Nếu không có thời gian chuẩn bị ngải cứu, có thể dùng tinh dầu ngải cứu nhỏ vào chậu nước ấm để ngâm.

Can thiệp y học chữa bệnh ra mồ hôi tay chân nặng

Những liệu pháp tự nhiên tại nhà thường chỉ có tác dụng với những trường hợp ra mồ hôi tay chân ở mức độ nhẹ hoặc vừa phải. Nếu là ca nặng, cần đến sự can thiệp của y học thông qua các phương pháp sau:

  • Phương pháp Ion hóa: Ngâm tay và chân vào trong một bát nước. Dùng một dòng điện (không đủ gây hại cho sức khỏe) truyền qua bát nước. Thực hiện 20-30 phút 1 lần và mỗi bệnh nhân cần thực hiện từ 2 đến 4 lần.
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Dùng phương pháp Ion hóa để điều trị chứng ra mồ hôi tay chân - Ảnh minh họa: Internet
  • Tiêm botox: Tiêm botox để chặn các dây thần kinh kích hoạt các tuyến mồ hôi. Nếu bị nặng có thể phải tiêm vài lần mới có kết quả.
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Tiêm botox giúp điều trị ra mồ hôi tay chân quá mức - Ảnh minh họa: Internet
  • Thuốc kháng cholinergic: Những thuốc này ức chế truyền các xung thần kinh đối giao cảm. Sau khi điều trị bệnh nhân thường thấy sự cải thiện trong thời gian 2 tuần.

Hoàn toàn có thể trị mồ hôi tay chân tận gốc thông qua các liệu pháp tự nhiên tại nhà hoặc có sự can thiệp của y học hiện đại. Thay vì chịu đựng và tự ti vì chúng, hãy nhanh chóng tiếp cận các biện pháp thích hợp để được chữa trị kịp thời.

Bật mí những cách trị mồ hôi tay chân dứt điểm đơn giản tại nhà

Bật mí những cách trị mồ hôi tay chân dứt điểm đơn giản tại nhà

Mồ hôi tay chân là một bệnh lý gây ra nhiều phiền phức và khó chịu. Dưới đây là  tổng hợp những cách trị mồ hôi tay chân hiệu quả.

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