Ra mồ hôi tay chân khiến bàn tay ướt, chân bốc mùi,... Đó là “combo” không hề dễ chịu mà nhiều người phải chịu đựng trong những ngày nắng nóng. Nếu bạn cũng là một thành viên nằm trong danh sách đó, hãy cùng tìm hiểu cách trị mồ hôi tay chân tận gốc trong bài viết dưới đây.

Mách nhỏ cách trị mồ hôi tay chân tận gốc – Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra chứng ra mồ hôi tay chân quá mức

Vô căn nguyên phát: Không rõ nguyên nhân.

Tăng thân nhiệt thứ phát: Đổ quá nhiều mồ hôi tay chân do tình trạng sức khỏe tiềm ẩn ví dụ béo phì, gút, tiền mãn kinh, khối u, ngộ độc thủy ngân, tiểu đường, cường giáp, do các yếu tố trong cuộc sống như thời tiết, thức ăn, lối sống,...

Có trường hợp mắc từ lúc mới sinh, có những người bị từ tuổi vị thành niên (hầu hết các trường hợp).

Dấu hiệu và triệu chứng

Lòng bàn tay, bàn chân ướt

Thường xuyên đổ nhiều mồ hôi

Thường bị đổ mồ hôi làm ướt áo

Một số yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài gây ra hiện tượng tiết mồ hôi quá mức ở tay chân - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị mồ hôi tay chân tận gốc tại nhà bằng liệu pháp tự nhiên

Dưới đây là những cách trị mồ hôi tay chân cực kỳ đơn giản ngay tại nhà mà bạn có thể áp dụng ngay.

Thay đổi thói quen trong cuộc sống

Một số thay đổi trong hoạt động và lối sống hàng ngày có thể giúp cải thiện các triệu chứng: