Cách giảm mồ hôi nách cho một mùa hè tự tin hơn

Cách trị đổ mồ hôi nách tại nhà đầu tiên có thể áp dụng đó là quan tâm đến thực phẩm ăn uống hàng ngày. Sự thật là chế độ ăn uống ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn có đổ mồ hôi nhiều hay không. Có một số loại thực phẩm khiến cơ thể của bạn tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề cơ thể tiết quá nhiều mồ hôi, hãy cân nhắc loại bỏ bớt một số loại thức ăn gây đổ mồ hôi trong thực đơn ăn uống.

Đổ mồ hôi nách là một vấn đề rất tế nhị, khó nói và cũng rất dai dẳng của không ít người trong số chúng ta. Hậu quả của vấn đề này mang lại cũng không hề dễ chịu, khiến cho chúng ta mất tự tin trong giao tiếp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Vậy có cách giảm mồ hôi nách nào có thể thực hiện hiệu quả tại nhà để giải quyết tận gốc vấn đề này hay không?

Một số thực phẩm có thể làm giảm lượng mồ hôi cơ thể tiết ra thông qua việc làm dịu các tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Để giảm lượng mồ hôi thông qua thức ăn, bạn cần nhớ rõ nguyên tắc là chọn thực phẩm không làm cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả cũng như không kích thích hệ thần kinh. Một số thực phẩm sau có thể giúp bạn giảm tiết mồ hôi nách như:

Những loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ thấp buộc hệ tiêu hóa của bạn phải làm việc vất vả hơn để tiêu hóa thức ăn. Ăn quá mặn cũng sẽ khiến cơ thể phải “giải độc” lượng muối đã nạp thông qua dạng nước tiểu và mồ hôi. Thực phẩm nhiều chất béo cũng khiến bạn tiết nhiều mồ hôi khi cơ thể phải xử lý chất béo. Sau đây là một số loại thực phẩm có thể “kích hoạt” khiến mồ hôi nách tiết ra nhiều hơn:

Nước

Thực phẩm có hàm lượng canxi cao như các sản phẩm từ sữa, váng sữa và phô mai,..

Rau và trái cây có hàm lượng nước cao. Ví dụ: dưa hấu, nho, bông cải xanh, rau bina, súp lơ, ớt chuông, cà tím, chuối,...

Dầu ô liu

Yến mạch

Trà xanh

Khoai lang

Một số loại thực phẩm giúp tuyến mồ hôi không hoạt động quá mạnh – Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi

Cách ngăn mồ hôi nách tạm thời là chọn quần áo rộng rãi, chất liệu thấm hút mồ hôi. Mặc quần áo bó chẽn, đặc biệt bó chẽn ở phần dưới cánh tay có thể khiến cho mồ hôi đổ ra nhiều hơn và làm ướt phần nách áo. Hãy chọn quần áo vải thoáng khí có thành phần cotton cao và không quá bó chẽn. Việc này giúp cho nách được làm mát tự nhiên và là cách để mồ hôi nách không thấm ra áo.

Quần áo bó chẽn khiến mồ hôi nách tiết ra nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dọn sạch “cỏ” vùng nách

Một trong những cách giảm mồ hôi nách tại nhà mà người khác không nghĩ đến đó là dọn sạch cỏ vùng nách. Việc này sẽ góp phần hạn chế ra mồ hôi nách. Ngoài ra, việc này sẽ giúp bạn chiến đấu với mùi cơ thể, mùi mồ hôi một cách nhẹ nhàng hơn.

Dọn sạch “cỏ” vùng nách giúp giảm tiết mồ hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tắm hãy chờ vài phút trước khi mặc quần áo

Sau khi tắm, đặc biệt là sau khi tắm nước nóng hoặc thời tiết nóng bức, độ ẩm cao, bạn cần chờ vài phút để cơ thể tỏa nhiệt và khô ráo trước khi mặc quần áo vào.

Luôn uống đủ nước

Việc uống đủ nước và ăn thức ăn có nhiều nước có thể giúp giữ mát cơ thể, từ đó tránh được việc tuyến mồ hôi dưới nách phải hoạt động quá mức.

Nói không với cà phê và thuốc lá

Cà phê kích thích hệ thần kinh và gây tăng tiết mồ hôi đồng thời làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, và đẩy tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Lượng nicotin nạp vào cơ thể khi hút thuốc cũng giống như cà phê, làm tăng nhiệt độ cơ thể, tim đập nhanh hơn và tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Do vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để giảm mồ hôi nách, hãy bỏ ngay cà phê và thuốc lá.

Hãy nói không với cà phê và thuốc lá nếu bạn muốn giảm đổ mồ hôi nách – Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc chống tiết mồ hôi tại chỗ

Nếu bạn đã thử hết những cách trên nhưng vẫn mệt mỏi vì những vết mồ hôi trên nách áo, hãy nghĩ đến phương án dùng chất chống mồ hôi. Chất chống mồ hôi vừa tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, vừa chủ động ngăn chặn tuyến mồ hôi tiết mồ hôi nách. Hãy bắt đầu bằng loại bình thường, nếu không có tác dụng hãy thử loại có chất chống mồ hôi mạnh hơn với lượng nhôm clorua cao hơn từ 13%. Và nếu vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn, hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn.

Ngoài ra, khi sử dụng chất chống mồ hôi cần chú ý những điều sau:

Chỉ sử dụng khi da tại vùng nách khô ráo và sạch sẽ (không dùng ngay sau khi tắm hoặc khi nách đã đổ mồ hôi)

Tốt nhất nên sử dụng vào buổi tối sau khi tắm xong và vùng nách khô ráo sạch sẽ. Việc này sẽ giúp cho thuốc có đủ thời gian để phát huy tác dụng.

Hãy dọn sạch “cỏ” ở nách trước khi dùng thuốc.

Thay đổi lối sống và thói quen là cách giảm mồ hôi nách hiệu quả tại nhà. Nếu vấn đề của bạn thực sự quá nghiêm trọng và các biện pháp thông thường không mang lại kết quả khả quan, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chọn được phương pháp phù hợp, bạn sẽ sớm được tận hưởng cảm giác khô hơn và tự tin hơn.