Cách giảm mồ hôi nách cho một mùa hè tự tin hơn

Sức khỏe 27/02/2020 17:16

Khi nắng hè đổ xuống, nỗi lo đến hẹn lại lên “đổ mồ hôi nách” khiến bạn e ngại khi đi ra ngoài. Vậy có cách giảm mồ hôi nách nào thật sự hiệu quả hay không?

Đổ mồ hôi nách là một vấn đề rất tế nhị, khó nói và cũng rất dai dẳng của không ít người trong số chúng ta. Hậu quả của vấn đề này mang lại cũng không hề dễ chịu, khiến cho chúng ta mất tự tin trong giao tiếp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày. Vậy có cách giảm mồ hôi nách nào có thể thực hiện hiệu quả tại nhà để giải quyết tận gốc vấn đề này hay không?

Cach giam mo hoi nach 1
Cách giảm mồ hôi nách cho một mùa hè tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tránh thức ăn gây đổ mồ hôi nhiều

Cách trị đổ mồ hôi nách tại nhà đầu tiên có thể áp dụng đó là quan tâm đến thực phẩm ăn uống hàng ngày. Sự thật là chế độ ăn uống ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn có đổ mồ hôi nhiều hay không. Có một số loại thực phẩm khiến cơ thể của bạn tiết ra nhiều mồ hôi hơn bình thường. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề cơ thể tiết quá nhiều mồ hôi, hãy cân nhắc loại bỏ bớt một số loại thức ăn gây đổ mồ hôi trong thực đơn ăn uống.

Những loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ thấp buộc hệ tiêu hóa của bạn phải làm việc vất vả hơn để tiêu hóa thức ăn. Ăn quá mặn cũng sẽ khiến cơ thể phải “giải độc” lượng muối đã nạp thông qua dạng nước tiểu và mồ hôi. Thực phẩm nhiều chất béo cũng khiến bạn tiết nhiều mồ hôi khi cơ thể phải xử lý chất béo. Sau đây là một số loại thực phẩm có thể “kích hoạt” khiến mồ hôi nách tiết ra nhiều hơn:

  • Rượu, bia, cà phê, kem
  • Tỏi, hành, 
  • Thức ăn cay nóng
  • Thực phẩm có hàm lượng chất béo cao
  • Thức ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp
Cach giam mo hoi nach 2
Ăn mặn cũng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều thực phẩm giúp giảm tiết mồ hôi

Một số thực phẩm có thể làm giảm lượng mồ hôi cơ thể tiết ra thông qua việc làm dịu các tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Để giảm lượng mồ hôi thông qua thức ăn, bạn cần nhớ rõ nguyên tắc là chọn thực phẩm không làm cho hệ tiêu hóa phải làm việc vất vả cũng như không kích thích hệ thần kinh. Một số thực phẩm sau có thể giúp bạn giảm tiết mồ hôi nách như:

  • Nước
  • Thực phẩm có hàm lượng canxi cao như các sản phẩm từ sữa, váng sữa và phô mai,..
  • Rau và trái cây có hàm lượng nước cao. Ví dụ: dưa hấu, nho, bông cải xanh, rau bina, súp lơ, ớt chuông, cà tím, chuối,...
  • Dầu ô liu
  • Yến mạch
  • Trà xanh
  • Khoai lang
Cach giam mo hoi nach 3
Một số loại thực phẩm giúp tuyến mồ hôi không hoạt động quá mạnh – Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo thoáng mát, rộng rãi

Cách ngăn mồ hôi nách tạm thời là chọn quần áo rộng rãi, chất liệu thấm hút mồ hôi. Mặc quần áo bó chẽn, đặc biệt bó chẽn ở phần dưới cánh tay có thể khiến cho mồ hôi đổ ra nhiều hơn và làm ướt phần nách áo. Hãy chọn quần áo vải thoáng khí có thành phần cotton cao và không quá bó chẽn. Việc này giúp cho nách được làm mát tự nhiên và là cách để mồ hôi nách không thấm ra áo.

Cach giam mo hoi nach 4
Quần áo bó chẽn khiến mồ hôi nách tiết ra nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dọn sạch “cỏ” vùng nách

Một trong những cách giảm mồ hôi nách tại nhà mà người khác không nghĩ đến đó là dọn sạch cỏ vùng nách. Việc này sẽ góp phần hạn chế ra mồ hôi nách. Ngoài ra, việc này sẽ giúp bạn chiến đấu với mùi cơ thể, mùi mồ hôi một cách nhẹ nhàng hơn.

Cach giam mo hoi nach 5
Dọn sạch “cỏ” vùng nách giúp giảm tiết mồ hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tắm hãy chờ vài phút trước khi mặc quần áo

Sau khi tắm, đặc biệt là sau khi tắm nước nóng hoặc thời tiết nóng bức, độ ẩm cao, bạn cần chờ vài phút để cơ thể tỏa nhiệt và khô ráo trước khi mặc quần áo vào. 

Luôn uống đủ nước

Việc uống đủ nước và ăn thức ăn có nhiều nước có thể giúp giữ mát cơ thể, từ đó tránh được việc tuyến mồ hôi dưới nách phải hoạt động quá mức. 

Nói không với cà phê và thuốc lá

Cà phê kích thích hệ thần kinh và gây tăng tiết mồ hôi đồng thời làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, và đẩy tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Lượng nicotin nạp vào cơ thể khi hút thuốc cũng giống như cà phê, làm tăng nhiệt độ cơ thể, tim đập nhanh hơn và tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Do vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để giảm mồ hôi nách, hãy bỏ ngay cà phê và thuốc lá.

Cach giam mo hoi nach 6
Hãy nói không với cà phê và thuốc lá nếu bạn muốn giảm đổ mồ hôi nách – Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc chống tiết mồ hôi tại chỗ

Nếu bạn đã thử hết những cách trên nhưng vẫn mệt mỏi vì những vết mồ hôi trên nách áo, hãy nghĩ đến phương án dùng chất chống mồ hôi. Chất chống mồ hôi vừa tiêu diệt vi khuẩn gây mùi, vừa chủ động ngăn chặn tuyến mồ hôi tiết mồ hôi nách. Hãy bắt đầu bằng loại bình thường, nếu không có tác dụng hãy thử loại có chất chống mồ hôi mạnh hơn với lượng nhôm clorua cao hơn từ 13%. Và nếu vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn, hãy đến các cơ sở y tế để được tư vấn.

Ngoài ra, khi sử dụng chất chống mồ hôi cần chú ý những điều sau:

  • Chỉ sử dụng khi da tại vùng nách khô ráo và sạch sẽ (không dùng ngay sau khi tắm hoặc khi nách đã đổ mồ hôi)
  • Tốt nhất nên sử dụng vào buổi tối sau khi tắm xong và vùng nách khô ráo sạch sẽ. Việc này sẽ giúp cho thuốc có đủ thời gian để phát huy tác dụng.
  • Hãy dọn sạch “cỏ” ở nách trước khi dùng thuốc.

Thay đổi lối sống và thói quen là cách giảm mồ hôi nách hiệu quả tại nhà. Nếu vấn đề của bạn thực sự quá nghiêm trọng và các biện pháp thông thường không mang lại kết quả khả quan, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chọn được phương pháp phù hợp, bạn sẽ sớm được tận hưởng cảm giác khô hơn và tự tin hơn.

7 vị trí thường xuyên đổ mồ hôi tiết lộ cơ thể đang mắc trọng bệnh

7 vị trí thường xuyên đổ mồ hôi tiết lộ cơ thể đang mắc trọng bệnh

Nếu thấy những bộ phận này đổ mồ hôi nhiều thì chớ nên xem thường, bởi chúng là thể là tín hiệu cảnh báo bệnh tật mà bạn không biết.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách giảm mồ hôi nách mẹo làm giảm mồ hôi nách cách trị mồ hôi nách

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm