Ăn chuối có béo không? Mách bạn cách giảm cân bằng chuối hiệu quả

*RDI (Recommended Daily Intake) là mức tiêu thụ được khuyến cáo hàng ngày của một chất dinh dưỡng.

Chuối là một loại quả giàu chất dinh dưỡng , do đó mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe , cung cấp nhiều Vitamin và khoáng chất. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 105 calo nhưng chứa đến 12% lượng chất xơ được khuyên nạp vào cơ thể mỗi ngày. Chất xơ có trong chuối đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe đường tiêu hóa và có thể làm giảm đi nguy cơ bệnh tim mạch.

Chuối chứa lượng đường rất thấp khoảng 14g đường và 27g carbohydrate, nhưng lại rất giàu chất xơ, kali, Vitamin, sắt và protein. Vì vậy, ăn chuối tăng cân cho người gầy theo hướng có lợi cho sức khỏe.

Chuối là một loại trái cây lành mạnh vì thành phần trong chuối rất cân bằng và tự nhiên. Tốt cho sức khỏe, giúp tạo khối lượng nạc, không tạo mỡ để bạn tăng cân một cách hiệu quả khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hàm lượng dinh dưỡng có trong chuối cũng rất cân đối, lành mạnh nên rất tốt để người gầy có thể ăn chuối tăng cân và người béo cũng có thể giảm cân nhanh chóng nếu dùng đúng cách.

Chuối có tác dụng tăng cường dinh dưỡng cho người cần tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Chuối cũng hỗ trợ tăng cơ bắp cho người tập thể hình, vận động viên, tăng khối lượng nạc cơ bắp. Tuy nhiên, lượng dưỡng chất có trong chuối không đủ để xây dựng cơ bắp phát triển. Do đó, nếu muốn quá trình tăng cơ, tăng cân của mình đạt hiệu quả, bạn cần có một thực đơn bổ sung nhiều đạm và protein.

2.2. Ăn chuối cũng giúp giảm cân?

Bên trong chuối có chứa nhiều chất xơ, cung cấp cho cơ thể cả chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan trong quá trình trao đổi chất. Do đó, ăn chuối giảm cân được vì nó cung cấp lượng chất xơ vừa đủ để tráng thành dạ dày, tạo cảm giác no. Chính vì thế, chúng ta sẽ không có cảm giác muốn ăn quá nhiều trong một bữa, dần dần giảm khả năng hấp thụ thức ăn.

2.3. Ăn nhiều chuối có tốt không?

Bên cạnh những lợi ích mà chuối mang lại, ngoài tác dụng giúp giảm cân hay làm tăng cân thì nó cũng có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Do đó, cần phải ăn chuối ở mức độ vừa phải.

Người bị dạ dày không nên ăn chuối khi đói. Một số axit trong chuối khi vào dạ dày rỗng khiến dạ dày phải co bóp, sinh ra nhiều dịch gây ra những cơn đau không mong muốn.

Không nên ăn chuối khi đói - Ảnh minh họa: Internet

Những người có bệnh đi kèm triệu chứng đau đầu nên hạn chế ăn chuối bởi các axit amin có trong chuối sẽ làm giãn các mạch máu, trong đó chuối chín chứa nhiều axit amin hơn chuối xanh. Ngoài ra, chuối cũng có thể gây ra buồn ngủ nếu ăn quá nhiều do có chất tryptophan. Lượng magie có nhiều trong chuối có thể tăng cường cơ bắp, nhưng nó lại trở thành phản tác dụng nếu đang mệt mỏi.

3. Thực đơn ăn chuối giảm cân

Như vậy ăn chuối có béo không? Câu trả lời sẽ là không nếu bạn biết cách ăn và kết hợp cùng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý. Nếu bạn đang băn khoăn không biết cách lên thực đơn như thế nào với chuối để có thể giảm cân hiệu quả mà vẫn có thể cân bằng được lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì hãy tham khảo thực đơn dưới đây.

Bữa sáng:

Uống 1 ly nước ấm

Sau 30 phút – 1 tiếng, ăn 1 – 2 quả chuối tiêu. Có thể ăn chuối tươi hoặc chuối kết hợp với các loại protein khác.

Bữa trưa:

1 chén cơm nhỏ

100 – 150g thịt nạc hoặc cá tùy chọn. Nên chọn thịt lợn nạc hoặc các loại thịt trắng để bổ sung protein, tránh thịt mỡ.

Ăn 100g rau xanh

Sau 2 tiếng, ăn thêm trái cây để bổ sung vitamin (có thể ăn thêm chuối nếu muốn)

Bữa tối:

Salad rau củ hoặc ăn rau luộc

100g thịt hoặc cá

3 lòng trắng trứng

1 quả táo

4. Một số phương pháp giảm cân bằng chuối khác

Một điểm cộng cho trái chuối đó là khả năng kết hợp với nhiều loại trái cây khác, tạo ra các loại sinh tố giàu dinh dưỡng. Dưới đây là 1 số công thức chế biến những món sinh tố vừa thơm ngon lại vừa có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn!

4.1. Sinh tố chuối với hạt lanh

Sinh tố chuối thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

1 quả cam

1 quả chuối

1 ly nhỏ sữa tươi không đường

2 thìa hạt lanh

½ thì whey protein

Thực hiện

Bước 1: Cam vắt lấy nước, bỏ hạt. Chuối tiêu chín cắt khúc vừa.

Bước 2: Sau đó, đổ tất cả chuối, nước ép cam, hạt lanh, sữa và whey protein vào xay nhuyễn.

Thực hiện uống sinh tố chuối hạt lanh vào mỗi buổi sáng trong vòng 1 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

4.2. Sinh tố chuối và việt quất

Nguyên liệu

1 quả chuối chín

1 chén nhỏ việt quất

1 thìa mật ong nguyên chất

1 củ gừng tươi

Kết hợp cùng việt quất, bạn có thêm một loại sinh tố cực ngon mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện

Bước 1: Gừng băm nhỏ, sau đó đổ lẫn chuối chín, việt quất, mật ong vào xay nhuyễn.

Bước 2: Cho thêm một chén nước ấm để sinh tố thêm mịn và hấp dẫn nhé.

Bạn cũng có thể áp dụng uống sinh tố chuối – việt quất vào buổi sáng hàng ngày để giảm cân và làm đẹp.

4.3. Sinh tố chuối và rau bina (rau chân vịt)

Rau bina được biết đến là một loại rau xanh cung cấp nhiều protein cho cơ thể, hỗ trợ việc giảm cân vô cùng tốt. Do đó, việc áp dụng sinh tố chuối và rau bina bạn sẽ có được đầy đủ dưỡng chất mà một bữa ăn cần có.

Sinh tố chuối cùng rau chân vịt không hề khó uống như nhiều người tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần cho đồng thời tất cả các nguyên liệu vào máy xay, sau đó xay nhuyễn để uống vào các buổi sáng.

Bên cạnh việc dùng sinh tố chuối chín kết hợp với các thực quả, thực phẩm giàu dưỡng chất và protein thì bạn cũng có thể chế biến chuối thành nhiều món khác hỗ trợ ăn khi giảm cân, để thực đơn thêm phong phú. Một số cách chế biến chuối đơn giản mà vô cùng thú vị bạn có thể thử như: chuối xanh luộc, chuối nướng, chuối xanh muối, chuối đá,…

5. Một số lưu ý khi áp dụng ăn chuối giảm cân bạn cần nhớ

Mặc dù giảm cân bằng chuối là phương pháp giảm cân an toàn và rất hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý như:

Không được sử dụng phương pháp giảm cân với chuối cho những người có tiền sử bị bệnh dạ dày.

Với những người bị các bệnh về tiêu hóa như táo bón, tiểu đường, đường ruột thì tránh ăn chuối tiêu xanh.

Có một chế độ ăn uống khoa học và dinh dưỡng. Hạn chế ăn tinh bột hoặc đồ chiên nướng, đồ ngọt.

Thực hiện kiên trì và nghiêm ngặt chế độ giảm cân với chuối.

Đi ngủ trước 11 giờ đêm, không ăn bất kỳ thức ăn gì sau 8 giờ tối.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt.

Nên áp dụng kết hợp các bài tập thể dục thể thao, vận động và tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển một cách khỏe mạnh nhất.

Theo các khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối là đủ. Nếu nạp vào trong cơ thể quá nhiều sẽ gây ra tình trạng làm rối loạn Vitamin và khoáng chất trong cơ thể.

Ăn chuối có béo không? Rốt cuộc ăn chuối giảm cân hay tăng cân? Mong rằng bạn đã có câu trả lời qua bài viết trên. Mặc dù chuối là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bạn không cần phải quá đề phòng. Hãy sử dụng chúng thật khoa học để đạt được những hiệu quả đúng như mong muốn của bạn nhé!