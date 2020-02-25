Ăn chuối có béo không? Mách bạn cách giảm cân bằng chuối hiệu quả

Sức khỏe 25/02/2020 15:00

Nhiều người thắc mắc rằng ăn chuối có béo không. Một số thông tin cho rằng ăn chuối có thể giảm 5 - 10kg, nhưng cũng có ý kiến cho rằng ăn nhiều chuối làm bạn tăng cân. Vậy là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn những thắc mắc.

1. Chuối có tác dụng gì? Các thành phần dinh dưỡng trong chuối

Chuối là một loại quả giàu chất dinh dưỡng, do đó mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, cung cấp nhiều Vitamin và khoáng chất. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 105 calo nhưng chứa đến 12% lượng chất xơ được khuyên nạp vào cơ thể mỗi ngày. Chất xơ có trong chuối đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe đường tiêu hóa và có thể làm giảm đi nguy cơ bệnh tim mạch.

an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 1
Chuối là loại trái cây nhiệt đới chứa nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet
  • Kali: 12% RDI
  • Đồng: 5% RDI
  • Magie: 8% RDI
  • Chất xơ: 3,1 gram
  • Mangan: 15% RDI
  • Vitamin C: 17% RDI
  • Vitamin B6: 20% RDI

*RDI (Recommended Daily Intake) là mức tiêu thụ được khuyến cáo hàng ngày của một chất dinh dưỡng.

2. Vậy ăn chuối có tốt không?

Chuối là một loại trái cây lành mạnh vì thành phần trong chuối rất cân bằng và tự nhiên. Tốt cho sức khỏe, giúp tạo khối lượng nạc, không tạo mỡ để bạn tăng cân một cách hiệu quả khỏe mạnh. Bên cạnh đó, hàm lượng dinh dưỡng có trong chuối cũng rất cân đối, lành mạnh nên rất tốt để người gầy có thể ăn chuối tăng cân và người béo cũng có thể giảm cân nhanh chóng nếu dùng đúng cách.

2.1. Ăn chuối có béo không?

Chuối chứa lượng đường rất thấp khoảng 14g đường và 27g carbohydrate, nhưng lại rất giàu chất xơ, kali, Vitamin, sắt và protein. Vì vậy, ăn chuối tăng cân cho người gầy theo hướng có lợi cho sức khỏe. 

an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 2
Chuối có tác dụng tăng cường dinh dưỡng cho người cần tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Chuối cũng hỗ trợ tăng cơ bắp cho người tập thể hình, vận động viên, tăng khối lượng nạc cơ bắp. Tuy nhiên, lượng dưỡng chất có trong chuối không đủ để xây dựng cơ bắp phát triển. Do đó, nếu muốn quá trình tăng cơ, tăng cân của mình đạt hiệu quả, bạn cần có một thực đơn bổ sung nhiều đạm và protein.

2.2. Ăn chuối cũng giúp giảm cân?

Bên trong chuối có chứa nhiều chất xơ, cung cấp cho cơ thể cả chất xơ hòa tan lẫn chất xơ không hòa tan trong quá trình trao đổi chất. Do đó, ăn chuối giảm cân được vì nó cung cấp lượng chất xơ vừa đủ để tráng thành dạ dày, tạo cảm giác no. Chính vì thế, chúng ta sẽ không có cảm giác muốn ăn quá nhiều trong một bữa, dần dần giảm khả năng hấp thụ thức ăn. 

2.3. Ăn nhiều chuối có tốt không?

Bên cạnh những lợi ích mà chuối mang lại, ngoài tác dụng giúp giảm cân hay làm tăng cân thì nó cũng có thể gây hại cho sức khỏe nếu sử dụng không đúng cách. Do đó, cần phải ăn chuối ở mức độ vừa phải. 

Người bị dạ dày không nên ăn chuối khi đói. Một số axit trong chuối khi vào dạ dày rỗng khiến dạ dày phải co bóp, sinh ra nhiều dịch gây ra những cơn đau không mong muốn.

an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 3
Không nên ăn chuối khi đói - Ảnh minh họa: Internet

Những người có bệnh đi kèm triệu chứng đau đầu nên hạn chế ăn chuối bởi các axit amin có trong chuối sẽ làm giãn các mạch máu, trong đó chuối chín chứa nhiều axit amin hơn chuối xanh. Ngoài ra, chuối cũng có thể gây ra buồn ngủ nếu ăn quá nhiều do có chất tryptophan. Lượng magie có nhiều trong chuối có thể tăng cường cơ bắp, nhưng nó lại trở thành phản tác dụng nếu đang mệt mỏi.

3. Thực đơn ăn chuối giảm cân

Như vậy ăn chuối có béo không? Câu trả lời sẽ là không nếu bạn biết cách ăn và kết hợp cùng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý. Nếu bạn đang băn khoăn không biết cách lên thực đơn như thế nào với chuối để có thể giảm cân hiệu quả mà vẫn có thể cân bằng được lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì hãy tham khảo thực đơn dưới đây.

Bữa sáng:

  • Uống 1 ly nước ấm
  • Sau 30 phút – 1 tiếng, ăn 1 – 2 quả chuối tiêu. Có thể ăn chuối tươi hoặc chuối kết hợp với các loại protein khác.

Bữa trưa:

  • 1 chén cơm nhỏ
  • 100 – 150g thịt nạc hoặc cá tùy chọn. Nên chọn thịt lợn nạc hoặc các loại thịt trắng để bổ sung protein, tránh thịt mỡ.
  • Ăn 100g rau xanh
  • Sau 2 tiếng, ăn thêm trái cây để bổ sung vitamin (có thể ăn thêm chuối nếu muốn)

Bữa tối:

  • Salad rau củ hoặc ăn rau luộc
  • 100g thịt hoặc cá
  • 3 lòng trắng trứng
  • 1 quả táo

4. Một số phương pháp giảm cân bằng chuối khác

Một điểm cộng cho trái chuối đó là khả năng kết hợp với nhiều loại trái cây khác, tạo ra các loại sinh tố giàu dinh dưỡng. Dưới đây là 1 số công thức chế biến những món sinh tố vừa thơm ngon lại vừa có lợi cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình giảm cân của bạn!

4.1. Sinh tố chuối với hạt lanh

an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 4
Sinh tố chuối thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

  • 1 quả cam
  • 1 quả chuối
  • 1 ly nhỏ sữa tươi không đường
  • 2 thìa hạt lanh
  • ½ thì whey protein

Thực hiện

  • Bước 1: Cam vắt lấy nước, bỏ hạt. Chuối tiêu chín cắt khúc vừa. 
  • Bước 2: Sau đó, đổ tất cả chuối, nước ép cam, hạt lanh, sữa và whey protein vào xay nhuyễn. 

Thực hiện uống sinh tố chuối hạt lanh vào mỗi buổi sáng trong vòng 1 tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

4.2. Sinh tố chuối và việt quất

Nguyên liệu

  • 1 quả chuối chín
  • 1 chén nhỏ việt quất
  • 1 thìa mật ong nguyên chất
  • 1 củ gừng tươi
an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 5
Kết hợp cùng việt quất, bạn có thêm một loại sinh tố cực ngon mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện

  • Bước 1: Gừng băm nhỏ, sau đó đổ lẫn chuối chín, việt quất, mật ong vào xay nhuyễn. 
  • Bước 2: Cho thêm một chén nước ấm để sinh tố thêm mịn và hấp dẫn nhé. 

Bạn cũng có thể áp dụng uống sinh tố chuối – việt quất vào buổi sáng hàng ngày để giảm cân và làm đẹp.

4.3. Sinh tố chuối và rau bina (rau chân vịt)

Rau bina được biết đến là một loại rau xanh cung cấp nhiều protein cho cơ thể, hỗ trợ việc giảm cân vô cùng tốt. Do đó, việc áp dụng sinh tố chuối và rau bina bạn sẽ có được đầy đủ dưỡng chất mà một bữa ăn cần có.

an chuoi co beo khong mach ban cach giam can bang chuoi hieu qua 6
Sinh tố chuối cùng rau chân vịt không hề khó uống như nhiều người tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần cho đồng thời tất cả các nguyên liệu vào máy xay, sau đó xay nhuyễn để uống vào các buổi sáng.

Bên cạnh việc dùng sinh tố chuối chín kết hợp với các thực quả, thực phẩm giàu dưỡng chất và protein thì bạn cũng có thể chế biến chuối thành nhiều món khác hỗ trợ ăn khi giảm cân, để thực đơn thêm phong phú. Một số cách chế biến chuối đơn giản mà vô cùng thú vị bạn có thể thử như: chuối xanh luộc, chuối nướng, chuối xanh muối, chuối đá,…

5. Một số lưu ý khi áp dụng ăn chuối giảm cân bạn cần nhớ

Mặc dù giảm cân bằng chuối là phương pháp giảm cân an toàn và rất hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cũng cần ghi nhớ một số lưu ý như:

  • Không được sử dụng phương pháp giảm cân với chuối cho những người có tiền sử bị bệnh dạ dày.
  • Với những người bị các bệnh về tiêu hóa như táo bón, tiểu đường, đường ruột thì tránh ăn chuối tiêu xanh.
  • Có một chế độ ăn uống khoa học và dinh dưỡng. Hạn chế ăn tinh bột hoặc đồ chiên nướng, đồ ngọt.
  • Thực hiện kiên trì và nghiêm ngặt chế độ giảm cân với chuối.
  • Đi ngủ trước 11 giờ đêm, không ăn bất kỳ thức ăn gì  sau 8 giờ tối.
  • Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt.
  • Nên áp dụng kết hợp các bài tập thể dục thể thao, vận động và tập thể dục thường xuyên để cơ thể phát triển một cách khỏe mạnh nhất.

Theo các khuyến cáo, mỗi ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối là đủ. Nếu nạp vào trong cơ thể quá nhiều sẽ gây ra tình trạng làm rối loạn Vitamin và khoáng chất trong cơ thể.

Ăn chuối có béo không? Rốt cuộc ăn chuối giảm cân hay tăng cân? Mong rằng bạn đã có câu trả lời qua bài viết trên. Mặc dù chuối là loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bạn không cần phải quá đề phòng. Hãy sử dụng chúng thật khoa học để đạt được những hiệu quả đúng như mong muốn của bạn nhé!

Món salad đẹp như mơ - chất lượng như nhà hàng, chuẩn Eat Clean ai thử cũng thích

Món salad đẹp như mơ - chất lượng như nhà hàng, chuẩn Eat Clean ai thử cũng thích

Món salad gà như thế này vừa ngon giòn, vừa đẹp mắt lại giúp bạn có một vóc dáng thon gọn.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn chuối giảm cân ăn chuối tăng cân Sinh tố chuối và rau bina

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm