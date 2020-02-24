Thực đơn ăn uống để có làn da đẹp: da gì, ăn nấy!

Dinh dưỡng 24/02/2020 15:14

Thực đơn ăn uống để có làn da đẹp là một vấn đề mà chị em nên quan tâm. Không phải lúc nào chúng ta cũng rủng rỉnh tài chính để chăm sóc da tại spa nhưng làm đẹp thì không thể ngắt quãng. Vì thế bài viết dưới đây xin chia sẻ tới quý độc giả những thực đơn ăn uống phù hợp với từng tình trạng của da. 

1. Da bị nám và tàn nhang

  • Nguyên nhân
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Tàn nhang trên da đến từ những thay đổi bên trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng tăng sắc tố đậm màu trên da như tàn nhang có thể là biểu hiện cơ thể thiếu vitamin B, đặc biệt là B12. Ngoài ra, đây cũng có thể là hậu quả của sự thay đổi hormone sinh dục nữ, thường thấy ở phụ nữ mang thai hoặc dùng thuốc tránh thai.

  • Chế độ ăn uống để có làn da đẹp

Vitamin C, E, chiết xuất hạt nho và chất chống oxy hóa như axit ellagic có thể giúp bạn loại bỏ đốm sắc tố trên da nếu sử dụng hợp lý. Thực đơn ăn uống để có làn da đẹp sẽ bao gồm trái cây họ cam quýt, các loại quả mọng, kiwi, cà chua và lựu nên được bổ sung hàng ngày. Với các loại trái cây, bạn hoàn toàn có thể ép nước uống hoặc ăn trực tiếp, trộn salad trái cây rất ngon miệng!

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Thực phẩm giàu Vitamin C cần có trong mỗi thực đơn đẹp da đẹp dáng - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng tàn nhang và nám sẽ ngày càng tệ hơn nếu bạn không bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời. Bên cạnh việc thoa kem chống nắng đều đặn, bạn nên ăn thêm các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như bưởi, dứa, mận, quả mọng, bắp cải, súp lơ xanh, ớt, rau bina và kiều mạch,... để tăng cường sức đề kháng cho da.c

2. Da đổ quá nhiều dầu

  • Nguyên nhân
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Da đổ nhiều dầu nguyên nhân do đâu? - Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường, nhiều đồ chiên rán và đồ cay nóng có thể kích thích hoạt động của tuyến bã nhờn. Đặc biệt, tình trạng da đổ dầu sẽ càng tệ hơn trong những ngày thời tiết nồm ẩm, nóng bức hoặc một lối sống không khoa học. 

  • Thực đơn khỏe đẹp phù hợp

Mỹ phẩm dù tốt đến mấy cũng chỉ có thể giúp bạn xử lý tạm thời. Để điều chỉnh tình trạng da đổ quá nhiều dầu, bạn nên thay đổi từ chế độ ăn uống, bắt đầu với việc dung nạp vitamin A nhiều hơn trong khẩu phần ăn hàng ngày. Thực phẩm chứa nhiều vitamin A gồm xoài, cà rốt, lòng đỏ trứng, quả mơ và mận khô, rau bina, khoai lang. Đây đều là những thực phẩm dễ tìm, bạn hoàn toàn có thể tìm mua và chế biến tại nhà.

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Thực phẩm giàu Vitamin A góp phần giảm lượng dầu thừa tiết trên da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn nên cắt giảm thức ăn có hàm lượng đường cao. Bánh mì trắng, cơm trắng, bánh ngọt, khoai tây chiên và mì ống nên xuất hiện ít hơn trong khẩu phần hàng ngày của bạn.

3. Da bùng phát mụn

  • Nguyên nhân
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Da cứ liên tiếp bị mụn và bạn không biết nguyên nhân do đâu, dù đã sử dụng rất nhiều sản phẩm trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm với chỉ số đường huyết cao lại một lần nữa là “tội phạm” góp phần khiến tình trạng mụn trên da trở nên nghiêm trọng hơn. Tình trạng da đổ nhiều dầu thường kéo theo mụn đi kèm. Lúc này lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa và bụi bẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho mụn bùng phát. 

  • Thực đơn ăn uống để có làn da đẹp
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Đường là nguyên nhân gây mụn, bạn nên hạn chế các loại đường trong chế độ ăn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người da có mụn trước hết cần kiêng thực phẩm giàu đường đơn, điển hình là bánh ngọt sản xuất công nghiệp, nước ngọt... Bạn nên ăn thêm rau xanh luộc, hấp hoặc trộn salad; uống nhiều nước và bổ sung axit béo không bão hòa để làm dịu ổ viêm mụn. Cụ thể, đây là thực phẩm “vàng” cho bạn: Quả hạch, quả óc chó, dầu hạt lanh, rong biển và hải sản.

4. Da khô, bong tróc

  • Nguyên nhân
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Da khô có phải chỉ đơn giản là da thiếu ẩm? - Ảnh minh họa: Internet

Da khô thường xuất hiện ở những người sống ở vùng khí hậu lạnh, khô. Đây là tình trạng da mất cân bằng độ ẩm. Tuy nhiên đây không chỉ là biểu hiện của da thiếu nước, da khô cho thấy cơ thể bạn đang thiếu cholesterol và dư thừa vitamin E. Điều này có lẽ sẽ gây bất ngờ với nhiều độc giả.

  • Thực đơn ăn uống điều độ

Cách điều trị da khô từ bên trong chính là tăng nồng độ axit béo không bão hòa đơn. Bạn có thể tìm những loại thực phẩm giàu chất này bao gồm các loại đậu, rong biển, trứng, đậu nành, bơ, lạc và hầu hết các loại hạt khác. Nếu không theo đuổi chế độ ăn chay, bạn nên ăn thịt trắng và cá nhiều hơn. Trong đó, cá ngừ, cá hồi, cá thu, cá bạc má, cá basa sẽ là lựa chọn tối ưu.

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Những thực phẩm giúp bạn cải thiện tình trạng da khô, bong tróc - Ảnh minh họa: Internet

5. Da lão hóa sớm

  • Nguyên nhân
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Da lão hóa sớm khiến nhiều chị em phụ nữ phải đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Lại một lần nữa, đường phải chịu trách nhiệm trong việc tàn phá làn da. Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ muốn sớm từ bỏ đường khỏi chế độ dinh dưỡng của mình. Khẩu phần ăn có chỉ số đường huyết cao là nguyên nhân chính khiến da bạn sớm bị chảy xệ, nhăn nheo và nám. Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên sử dụng các loại đồ uống có cồn, thuốc lá… thì lão hóa cũng sẽ đến gặp bạn nhanh hơn.

Từ hơn một thập kỷ trước, các nhà nghiên cứu tại Mỹ đã phát hiện ra rằng những thực phẩm chứa chất chống oxy hóa có thể giúp trẻ hóa làn da. Và chất này có rất nhiều trong đậu nành, rong biển, rau xanh.

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Một số trái cây chứa chất chống oxy hóa, ngăn ngừa nếp nhăn và sạm da - Ảnh minh họa: Internet

Bằng chứng sống nằm ở Thụy Điển, nơi mà phần lớn mọi người đều có truyền thống ăn uống rất giàu chất chống oxy hóa. Người Thụy Điển ăn nhiều rau màu xanh sẫm như bina và măng tây, cần tây, cà tím, tỏi, hành… Chế độ ăn của họ hầu như không có thịt đỏ, đường, bơ (kể cả bơ thực vật) sữa và các chế phẩm từ sữa khác.

6. Da sạm màu và có quầng thâm mắt

  • Nguyên nhân
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Những nguyên nhân nào gây ra quầng thâm mắt? - Ảnh minh họa: Internet

Quầng thâm quanh mắt là hậu quả tố cáo việc thiếu ngủ trầm trọng, nhưng đó chưa phải tất cả. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn dung nạp dưỡng chất không tốt, thiếu nước hoặc đang bị dị ứng. Một số ít trường hợp thì quầng thâm mắt do bẩm sinh.

Nếu bạn đã ngủ đầy đủ, chăm sóc da cẩn thận và cũng không bị bẩm sinh mà đôi mắt vẫn thâm đen, hãy cân nhắc việc cơ thể đang bị dị ứng. Trong trường hợp này, có lẽ bạn nên đi khám và nhận sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa phù hợp nếu cần có sự can thiệp của thuốc, kết hợp với việc hạn chế thực phẩm giàu đường lactose. Việc bạn có thể làm ngay đó là ngừng ăn các chế phẩm từ sữa, cà phê hòa tan, bánh mì, khoai tây rán và chất làm ngọt nhân tạo.

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Các loại thịt đỏ được khuyến khích đối với những người muốn giảm quầng thâm ở mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thậm chí cũng không bị dị ứng, hãy uống nhiều nước hơn và tạm kiêng cà phê trong ít nhất một tháng. Bên cạnh đó, bạn nên ăn nhiều thực phẩm chứa sắt hơn để giúp tăng nồng độ hemoglobin trong cơ thể. Thịt đỏ như thịt bò, cừu; cá ngừ; lòng đỏ trứng và kiều mạch là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Đó là những gì bạn cần lưu ý trong chế độ ăn uống để có làn da đẹp khi bị quầng thâm.

Trên đây là những chế độ ăn đi kèm những thực phẩm đặc biệt cần bổ sung đối với mỗi tình trạng da khác nhau. Bạn cần vừa hiểu tình trạng làn da của mình vừa nắm rõ những yêu cầu về dinh dưỡng để có thể lập riêng cho mình một thực đơn ăn uống để có làn da đẹp

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