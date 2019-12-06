Bật mí 5 cách trị lẹo mắt dân gian hiệu quả tại nhà

Sức khỏe 06/12/2019 14:56

Lẹo mắt thường mang lại cảm giác rất khó chịu cho người bệnh. Cùng tìm hiểu cách trị lẹo mắt dân gian hiệu quả và nhanh khỏi ngay dưới đây.

Trong kho tàng y học dân gian lưu truyền rất nhiều cách trị lẹo mắt. Trong bài viết dưới đây chúng tôi xin giới thiệu 5 cách trị lẹo mắt dân gian hiệu quả tại nhà và một số thông tin liên quan đến bệnh lẹo mắt để các bạn cùng tham khảo.

Lẹo mắt là bệnh gì và tại sao lại bị lên lẹo mắt?

Lẹo mắt giống như mụn ngay cạnh lông mi và thường đi kèm với mủ. Nguyên nhân hình thành lẹo là do sự nhiễm trùng ở vùng chân lông mi hoặc bên dưới mi mắt khi một trong các ống tuyến nhờn bị tắc. Đôi khi lẹo còn được gây ra do sự viêm nhiễm lan rộng từ tình trạng viêm bờ mi sẵn có.

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Bật mí 5 cách trị lẹo mắt dân gian hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Lẹo mắt có nguy hiểm không?

Lẹo mắt là bệnh không nguy hiểm. Lẹo mắt hiếm khi gây ảnh hưởng đến nhãn cầu hoặc thị lực. Về cơ bản lẹo mắt chỉ mang đến cho người bệnh cảm giác sưng nhức, cộm mắt, muốn dụi mắt và ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Lẹo mắt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và thật không may là thường có xu hướng quay trở lại, đặc biệt là ở những người bị kích ứng mí mắt, viêm bờ mi hoặc bị bệnh hồng ban.

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Lẹo mắt thường gây ra cảm giác khó chịu cho người bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Lẹo mắt có ảnh hưởng đến thai nhi?

Theo thông tin từ các nhà khoa học thì lẹo mắt không gây ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng khi các mẹ bầu điều trị lẹo mắt cần phải nghiêm túc thực hiện những điều sau để đảm bảo thuốc điều trị lẹo mắt vô hại cho thai nhi:

  • Không tự ý điều trị bằng bất cứ loại thuốc nào, phương cách nào mà không có sự chỉ định của bác sĩ.
  • Nếu bị lẹo mắt trong ba tháng đầu thai kỳ, cần thăm khám ngay khi thấy xuất hiện những dấu hiệu sớm của lẹo mắt như đỏ, sưng.
  • Nếu lên lẹo mắt kèm theo sốt, đau, nổi hạch thì nên uống thuốc kháng sinh theo đơn kê của bác sĩ.
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Phụ nữ mang thai không được tự ý dùng thuốc trị lẹo mắt - Ảnh minh họa: Internet

5 cách trị lẹo mắt dân gian

Cách 1 - Mẹo chữa lẹo mắt cột chỉ

  • Bạn chỉ cần lấy sợi chỉ buộc vào ngón đeo nhẫn ở bàn tay bên kia so với phía mắt lên lẹo (lên lẹo mắt trái thì dùng tay phải và ngược lại).
  • Cột 9 vòng nếu là nữ, 7 vòng nếu là nam.

Đây là cách trị mọc lẹo dân gian khá phổ biến. Mẹo chữa lẹo mắt buộc chỉ này tuy chưa có cơ sở khoa học chứng minh nhưng đã phát huy tác dụng ở một số trường hợp trên thực tế. Các bạn có thể thử vì biết đâu lại có tác dụng với bản thân mình thì sao!

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Buộc chỉ vào ngón tay áp út để trị lẹo mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2 - Chữa lẹo mắt bằng đũa cả

  • Đem hơ nóng đũa cả, sau đó bọc trong khăn mỏng rồi lăn nhẹ qua vùng mắt bị lẹo trong 5 phút. Thực hiện ngày 2 đến 3 lần cho đến khỏi hẳn.
  • Chú ý không để đũa cả quá nóng để tránh bị bỏng mắt và dùng khăn sạch để bọc đũa cả.

Khác với trị mụn lẹo bằng chỉ, cách chữa lẹo mắt bằng đũa cả này dùng cơ chế nhiệt để tác động lên ổ mủ, từ đó ổ mủ trong lẹo mắt có thể thoát ra nhanh hơn, khiến lẹo mắt nhanh khỏi hơn.

Cách 3 - Chữa lẹo mắt bằng chiếu

  • Lấy ngón tay di xuống mép chiếu rồi áp lên chỗ mọc lẹo, thực hiện lặp lại nhiều lần.
  • Chú ý: Chỉ dùng chiếu cói và chiếu đang sử dụng.

Tương tự như mẹo chữa lẹo mắt cột chỉ, mẹo chữa lẹo mắt bằng chiếu cũng là một mẹo dân gian chưa có cơ sở khoa học chứng minh. Tuy nhiên các bạn có thể thử vì cách này hoàn toàn vô hại!

>>> Xem thêm:

- Lẹo mắt có lây không? Cách chăm sóc và phòng ngừa lẹo mắt

- Mẹo chữa hết lẹo mắt bằng kim an toàn tại nhà

Cách 4 - Mẹo chữa lẹo mắt bằng kim hay còn gọi là cách khêu lẹo sau lưng

Theo y học cổ truyền nguyên nhân hình thành lẹo là do nhiệt tà xâm phạm vào bì mao. Do đó, chích nặn máu ở huyệt phế du cùng bên với mắt bị bệnh là cách chữa lẹo mắt nhanh khỏi nhất. Cách này thực hiện như sau:

  • Xác định huyệt phế du: huyệt phế du nằm cách gai đốt sống lưng thứ 3 ngang ra hai bên thốn (điểm giữa của cột sống và bờ trong xương bả vai). Có thể tự xác định huyệt phế du bằng cách vắt tay ngang qua đầu, ngón tay trỏ với ra sau lưng, vị trí đầu ngón tay chạm đến chính là vị trí huyệt phế du.
  • Dùng kim chích nhẹ vào huyệt rồi nặn ra chút máu. 
  • Chú ý: Sát trùng da và kim trước khi chích. Việc chích huyệt chữa lẹo mắt nên được thực hiện bởi các bác sĩ đông y hoặc các thầy lang đông y uy tín.

Cách khêu lẹo sau lưng theo y học cổ truyền đã được thực hiện từ rất lâu đời và mang lại kết quả rất tốt. Để lẹo mắt nhanh chóng biến mất, bạn có thể đến các cơ sở đông y uy tín để thực hiện.

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Trị lẹo mắt bằng cách chích nặn máu ở huyệt phế du - Ảnh minh họa: Internet

Cách 5 - Chữa lẹo mắt bằng tỏi

  • Ép 2 – 3 tép tỏi tươi cùng với một chút nước
  • Lấy nước ép tỏi này bôi quanh vùng lẹo mắt

Chú ý: sử dụng nước đun sôi để nguội rửa tỏi trước khi ép. Dụng cụ xay tỏi phải đảm bảo vệ sinh. Chỉ bôi quanh vùng bị lẹo, không để nước tỏi dây vào mắt.

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn nên việc chữa lẹo mắt bằng tỏi cũng tương đối hiệu quả.

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Dùng nước tỏi chữa lẹo mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để những cách trị lẹo mắt đã nêu ở trên đạt được kết quả tốt nhất ta cần chú ý thực hiện theo những hướng dẫn dưới đây:

Giữ vệ sinh cho đôi tay: Lẹo bản chất là một ổ viêm ở mi mắt. Bạn cần giữ cho đôi tay luôn vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo sẽ không làm ổ viêm nặng hơn khi tay chạm vào mắt trong lúc bôi thuốc.

Để cho ổ mủ tự vỡ: Bạn tự ý nặn vỡ ổ mủ ở mắt có thể khiến cho ổ mủ lây lan sang xung quanh.

Không trang điểm khi bị lẹo mắt: Việc trang điểm có thể khiến cho ổ viêm bị lây nhiễm sang khu vực xung quanh qua cọ trang điểm.

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Trang điểm mắt có thể khiến cho lẹo mắt bị  lây lan - Ảnh minh họa: Internet

Không đeo kính áp tròng: Việc tháo lắp kính áp tròng khiến cho ổ viêm có nguy cơ lây lan nhanh hơn.

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Không đeo kính áp tròng khi đang bị lẹo mắt - Ảnh minh họa: Internet

Lẹo mắt là bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi và mang lại cảm giác không hề dễ chịu cho người bệnh. Hy vọng những chia sẻ về cách trị lẹo mắt dân gian trên đây sẽ giúp cho các bạn giảm được triệu chứng và nhanh chóng chữa khỏi bệnh lẹo mắt.

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