Bí quyết dưỡng sinh: Kiên trì 5 điều này vào buổi sáng, vừa tránh xa bệnh tật vừa sống thọ

Sống khỏe 05/12/2019 05:04

Sức khỏe là thứ mà đôi khi có tiền cũng chẳng mua được. Với bí quyết dưỡng sinh đơn giản này, bạn vừa có được sức khỏe tốt vừa sống lâu trăm tuổi.

Trong vài năm gần đây, bí quyết dưỡng sinh đã được mọi người quan tâm nhiều hơn khi con người đối mặt với nhiều yếu tố nguy hiểm ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết dưỡng sinh đúng cách. 

Trên thực tế, chỉ cần bạn kiên trì thực hiện 5 điều này vào buổi sáng, bạn sẽ có được một sức khỏe mà ai cũng phải ao ước.

1. Dậy sớm

Dậy sớm rất có lợi cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Tuy nhiên, nếu muốn khỏe mạnh, dẻo dai, bạn nên tập thói quen dậy sớm.

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Ngủ đủ giấc và dậy sớm giúp cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần ngủ ít nhất 6-8 tiếng vào mỗi tối. Theo khuyến cáo của bác sĩ, hãy đi ngủ trước 23h và dậy vào khoảng 6h sáng. Muốn làm như vậy, đừng thức quá khuya. Nếu bắt buộc phải đi ngủ lúc 24h, hãy thức dậy vào lúc 7h sáng. Như vậy, bạn mới đầy đủ năng lượng để làm việc.

2. Rời khỏi giường chậm rãi

Thông thường, mọi người đều vội vàng bật dậy ngay để vệ sinh cá nhân hay thay quần áo đi làm. Điều này khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, khiến hoạt động của các cơ quan bị ảnh hưởng, gây rối loạn hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa. Về lâu dài, thói quen này gây tác động xấu tới sức khỏe.

Vì thế, khi thức dậy, bạn hãy chờ tới khi hoàn toàn tỉnh táo rồi rời khỏi giường. Sau đó, thực hiện các hoạt động cá nhân một cách chậm rãi. 

3. Loại bỏ chất thải, khí thải

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Đi vệ sinh vào buổi sáng giúp loại bỏ chất thải, khí thải sau một đêm dài - Ảnh minh họa: Internet

Nghỉ ngơi sau một đêm dài, hoạt động của các mô và cơ quan chậm lại. Một số chất thải được tạo ra và cần được đào thải khỏi cơ thế. Do đó, sau khi rời khỏi giường, bạn nên đại tiểu tiện để giải phóng các chất thải, khí thải.

Đi vệ sinh xong, bạn hãy uống một cốc nước ấm để thanh lọc cơ thể.

4. Tập thể dục đều đặn

Không khí buổi sáng thường trong lành và dễ chịu. Hãy tận dụng thời điểm này để tập luyện thể dục thể thao, vận động giúp cơ thể khỏe mạnh và gia tăng tuổi thọ.

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Tập thể dục đều đặn là cách dưỡng sinh buổi sáng cực kì tốt - Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn sáng

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Cơ thể cần ăn sáng để có đầy đủ năng lượng cho một ngày dài. Ăn uống qua loa hay bỏ bữa sáng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe.

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Bữa sáng cần đủ chất để cung cấp năng lượng cho một ngày dài làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần áp dụng 5 điều này, bảo đảm cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh, có sức đề kháng cao, đánh bay mọi bệnh tật.

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