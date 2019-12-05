Có nhiều loại bệnh ung thư nhưng 3 loại sau thường phát triển thành ‘ung thư vợ chồng’ mà không nhiều người chú ý đến.

Do điều kiện sinh hoạt cũng như môi trường sống ảnh hưởng, hiện nay xuất hiện rất nhiều loại ung thư. Căn bệnh này là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe con người. Bệnh ung thư hiện nay là một loại bệnh đáng sợ bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó một số loại ung thư còn rất dễ phát triển thành “ung thư vợ chồng”. Nói cách khác, nếu trong gia đình có vợ hoặc chồng mắc phải căn bệnh này thì khả năng người còn lại mắc bệnh cũng rất cao. Theo QQ (Trung Quốc), các cặp vợ chồng đặc biệt là những người lớn tuổi cần chú ý đến 3 loại ung thư dưới đây để biết cách phòng tránh.

Ung thư dạ dày Loại ung thư dễ phát triển thành “ung thư vợ chồng” nhất chính là ung thư dạ dày. Trang QQ giải thích rằng vì vợ chồng có điều kiện sống tương tự nhau, những thực phẩm hàng ngày dung nạp vào cơ thể rất giống nhau. Nếu nguyên nhân dẫn đến ung thư dạ dày cho một người bắt nguồn từ đường ăn uống thì người còn lại có nguy cơ mắc bệnh này cũng rất cao. Chính vì vậy nếu trong gia đình có vợ hoặc chồng bị ung thư dạ dày, người còn lại cũng nên đi khám.

Ung thư phổi Ung thư phổi là một trong ba loại ung thư dễ phát triển thành 'ung thư vợ chồng' - Ảnh minh họa: Internet Ung thư phổi thường phát triển trong điều kiện môi trường ô nhiễm và cũng là một trong 3 loại ung thư dễ phát triển thành “ung thư vợ chồng”. Đặc biệt, nếu gia đình có vợ hoặc chồng hút thuốc trong một thời gian dài, người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi khói thuốc. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi của người hút thuốc lá khá cao. Do đó nếu vợ hoặc chồng mắc ung thư phổi do hút thuốc, người còn lại nên đi kiểm tra sức khỏe. Ung thư gan Nếu như vợ hoặc chồng mắc bệnh viêm gan, khả năng lây nhiễm cho đối phương rất lớn - Ảnh minh họa: Internet Tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan hiện nay khá cao, hơn nữa điều trị ung thư gan thường rất khó khăn. Đặc biệt loại bệnh này cũng dễ phát triển thành “ung thư vợ chồng”. Có nhiều nguyên nhân gây ung thư gan, trong đó có viêm gan. Nếu như vợ hoặc chồng bị viêm gan nhưng không điều trị kịp thời làm lây bệnh cho đối phương thì nguy cơ cả hai đều mắc ung thư gan là khá cao. Chính vì vậy, bạn cần phải thường xuyên đi khám tổng quát để phát hiện và điều trị kịp thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loai-ung-thu-de-phat-trien-thanh-ung-thu-vo-chong-neu-vo-hoac-chong-mac-benh-nguoi-con-lai-nen-di-kham-gap-345677.html