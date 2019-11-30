5 thực phẩm quý hơn vàng trong mỗi gian bếp giúp phòng ngừa bệnh ung thư

Sống khỏe 30/11/2019 08:33

Trong gian bếp của mỗi gia đình có rất nhiều thực phẩm giúp phòng chống bệnh ung thư hiệu quả mà ít người biết đến.

Chúng ta đều biết các loại thực phẩm như: thịt xông khói, thực phẩm muối mặn hoặc ướp nhiều dầu mỡ… đều tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh ung thư cho con người. Tuy nhiên, trong gian bếp của mọi gia đình có 5 loại thực phẩm quen thuộc giúp tránh xa căn bệnh ung thư mà ít ai để ý.

Tỏi

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Tỏi là thực phẩm đứng đầu trong việc hỗ trợ phòng tránh bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Nói đến các loại thực phẩm có thể phòng ngừa ung thư, tỏi chắc chắn đứng vị trí số 1 vì hàm lượng allicin của nó rất phong phú. Allicin là một kháng sinh tự nhiên, có thể áp chế rất nhiều loại vi khuẩn trong đó đáng chú ý nhất là vi khuẩn helicobacter pylori. Loại vi khuẩn này gây ra viêm loét dạ dày tá tràng thậm chí là ung thư dạ dày.

Theo QQ, một nghiên cứu gần đây tại Trung Quốc cho thấy những vùng người dân có thói quen ăn tỏi thường xuyên tỉ lệ mắc ung thư dạ dày thấp hơn các vùng khác. Bên cạnh đó trong tỏi còn chứa các nguyên tố vi lượng có tác dụng phòng ngừa ung thư.

Cà rốt

Chúng ta đều biết những người bị ung thư phổi thường có liên quan đến việc hút thuốc lá vậy nhưng ít người biết rằng nếu cơ thể thiếu beta-carotene thì khả năng bị ung thư phổi cũng sẽ cao hơn người bình thường. Vậy làm sao có thể bổ sung đầy đủ beta-carotene cho cơ thể? Câu trả lời rất đơn giản đó chính là cà rốt. 

Nấm hương

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Nấm hương vừa là món ăn rất ngon đồng thời cũng là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trong nấm hương có chứa lentinan, giúp chúng ta tăng cường sức đề kháng, đặc biệt hỗ trợ rất tốt cho việc phòng chống ung thư. Không chỉ vậy, nấm hương còn chứa vitamin C rất tốt cho cơ thể. Chính vì vậy, đây không chỉ là món ăn khoái khẩu mà còn là một loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe con người.

Cà chua

Nói đến cà chua rất nhiều người nghĩ ngay đến lycopene – một loại hợp chất được tìm thấy trong nhiều loại rau quả có màu đỏ như cà chua, dưa hấu, đu đủ, ổi đỏ… Đây cũng là một loại hợp chất chống oxy hóa rất tốt cho việc phòng tránh bệnh ung thư. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng chỉ khi cà chua được nấu chín mới xuất hiện lycopene.

Hành tây

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Quercetin trong hành tây giúp ngăn chặn sự phát tán và di căn của các tế bào ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có mùi hơi khó chịu nhưng trên thực tế hành tây giúp phòng tránh bệnh ung thư hiệu quả. Trong hành tây có chứa hàm lượng quercetin vô cùng phong phú. Ngoài việc áp chế tác nhân gây ung thư phát triển, quercetin còn ngăn chặn sự phát tán và di căn của các tế bào ung thư.

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Từ khóa:   ung thư phổi tế bào ung thư phòng ngừa ung thư

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