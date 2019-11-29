4 thời điểm vàng để uống nước trong ngày: Giúp thải độc, tăng lưu thông máu và làm đẹp da

Sống khỏe 29/11/2019 05:33

Uống nước đúng cách giúp bạn duy trì sức khỏe nhưng rất ít người chú ý đến điều này. Theo nghiên cứu, có 4 thời điểm uống nước mang lại lợi ích lớn nhất cho cơ thể.

Nước là loại thức uống mà không thực phẩm nào có thể thay thế. Uống nước đúng cách và đủ số lượng mỗi ngày chính là cách chăm sóc sức khỏe rất tốt nhưng dường như rất ít người chú ý đến điều này.

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Nước là một loại thực phẩm vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Lượng nước cần dung nạp vào cơ thể mỗi ngày vào khoảng 2000ml. Nhiều người uống đủ số lượng nhưng lại không đúng thời điểm, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Theo các bác sĩ, có 4 thời điểm quan trọng cần bổ sung nước mỗi ngày.

Uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy

Buổi sáng ngủ dậy, nhiều người vội vàng chuẩn bị đi làm mà quên cả uống nước. Trên thực tế uống nước vào buổi sáng sau khi ngủ dậy rất tốt cho sức khỏe. Cơ thể trải qua một đêm bài tiết chất độc, nếu được bổ sung một ly nước vào buổi sáng có thể giúp bù đắp lượng nước bị thiếu hụt. Bên cạnh đó điều này còn có tác dụng rất tốt trong việc kiểm soát huyết áp và lưu thông máu trong cơ thể.

Uống nước vào 10 giờ sáng

Trải qua vài tiếng làm việc hoặc học tập, 10 giờ sáng là thời điểm rất quan trọng để bổ sung nước cho cơ thể. Lượng nước được dung nạp trong thời điểm này giúp cơ thể chúng ta bài tiết độc tố. Không chỉ vậy, uống nước lúc này còn có tác dụng rất tốt cho việc làm đẹp đồng thời bổ sung năng lượng có lợi cho cơ thể. Điều đáng tiếc là nhiều người đã bỏ lỡ thời điểm này để uống nước.

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Uống nước đúng cách cũng là một phương pháp giúp cơ thể tăng sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước sau thời gian nghỉ trưa

Một ly nước sau giờ nghỉ trưa giúp được cho là sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự phục hồi của đại não, giúp chúng ta có tinh thần tốt để làm việc, học tập. Không chỉ vậy uống nước sau giờ nghỉ trưa còn giúp tăng khả năng lưu thông máu, tăng khả năng trao đổi chất, giúp chúng ta cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe vào buổi chiều.

Uống nước trước khi đi ngủ 30 phút

Mỗi ngày trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, bạn nên uống một ly nước ấm khoảng 200ml. Buổi tối cơ thể cần một lượng nước nhất định để tăng khả năng trao đổi chất. Đặc biệt, người trung niên và người cao tuổi bị huyết áp cao hoặc tim mạch nên uống 1 ly nước ấm trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng.

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