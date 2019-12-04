Ngoài rượu và viêm gan B, còn một nguyên nhân khác gây ung thư gan đến từ thực phẩm mà chúng ta thường gặp mỗi ngày.
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Chúng ta đều biết những người thích uống rượu hoặc nhiễm viêm gan B thường dễ mắc ung thư gan. Tuy nhiên, còn có một nguyên nhân gây ung thư gan đến từ thực phẩm mà ít người chú ý, đó chính là độc tố hoàng khúc (aflatoxin).
Theo QQ (Trung Quốc), độc tố hoàng khúc còn độc hơn thạch tín (asen) 68 lần, chủ yếu là gây tổn hại cho gan. Chất độc này được tìm thấy trong những thực phẩm nảy mầm hoặc đã bị mốc. Việc sử dụng lâu dài các thực phẩm này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho gan. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, bạn cần phải vứt bỏ 4 loại thực phẩm dưới đây nếu không muốn gây hại cho sức khỏe gia đình.
Những loại hạt đã bị biến chất
Nếu phát hiện các loại hạt như đậu phộng, ngô, hạnh nhân… bị mốc hoặc biến chất thì nên vứt ngay khỏi gian bếp của mình. Bởi vì khi đã biến chất, chúng rất dễ bị nhiễm vi khuẩn hoàng khúc. Ăn những thực phẩm này trong một thời gian dài rất dễ khiến chúng ta mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan.
Mộc nhĩ (nấm mèo) ngâm nước quá lâu
Đây là một loại thực phẩm quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, ngâm nấm mèo trong nước quá lâu cũng khiến thực phẩm này bị biến chất gây ngộ độc, ảnh hưởng xấu đến gan.
Gạo mốc
Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, nếu không biết cách bảo quản gạo rất dễ bị mốc và biến chất. Gạo mốc cũng là loại thực phẩm "yêu thích" của vi khuẩn hoàng khúc. Do đó, khi thấy gạo nổi mốc, chúng ta không nên vì tiếc rẻ mà sử dụng kẻo gây hại cho gan.
Sữa chua quá hạn sử dụng
Sữa chua hết hạn sử dụng rất dễ bị hỏng. Một khi đã bị vi khuẩn hoàng khúc tấn công, các loại thực phẩm này sẽ chứa độc tố nguy hại cho sức khỏe con người. Nếu thường xuyên sử dụng trong một thời gian dài, bạn dễ có nguy cơ mắc ung thư.
Nếu nhà bếp của bạn có 4 loại thực phẩm này, tuyệt đối không được sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình.