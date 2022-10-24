Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngứa sau khi tắm xong, sau đây là một số nguyên nhân thường gặp nhất:

Phải căn cứ vào các tác nhân gây ra tình trạng ngứa thì mới có thể xác định được tắm xong bị ngứa là bệnh gì . Có người sau khi tắm xong bị ngứa đỏ, cảm giác nóng rát. Có người lại bị nổi mề đay sau khi tắm, những nốt to rộp lên gây khó chịu. Có người lại có cảm giác ngứa râm ran, nổi mẩn đỏ… Mỗi người lại có mỗi triệu chứng khác nhau. Vậy đâu là nguyên nhân và cách chữa trị cho tình trạng này? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tắm xong bị ngứa cũng có thể do viêm da tiếp xúc. Chứng viêm da tiếp xúc này thường liên quan đến việc bạn sử dụng các sản phẩm như: dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, sữa rửa mặt, khăn tắm… có chứa thành phần chất kích ứng da. Vì thế, khi da gặp bất kỳ thành phần nào gây kích ứng có trong các sản phẩm trên, hệ miễn dịch sẽ giải phóng một số chất trung gian gây viêm, hình thành phản ứng quá mẩn như mẩn ngứa trên da. Ngoài ra, nước tắm không sạch, tắm gội không kĩ, chưa sạch cặn xà phòng nên còn vương lại trên da cũng là nguyên nhân gây ngứa ngáy, khó chịu sau khi tắm.

Khi bị chứng khô da, bạn có thể cảm thấy ngứa ngáy khi tắm xong, nhất là tắm gội với nước nóng. Vì khi tắm với nước nóng, kết hợp với sữa tắm hay xà bông tắm sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên – là một hàng rào bảo vệ da. Một khi lớp dầu này bị phá vỡ thì độ ẩm trên da nhanh chóng giảm xuống, khiến da khô ráp và không giữ được lượng nước cần thiết, từ đó khiến da căng và ngứa. Tình trạng mẩn ngứa sẽ càng khó chịu hơn ở những người vốn có làn da khô sẵn. Thông thường, triệu chứng mẩn ngứa sẽ biến mất một vài giờ sau khi tắm.

3. Thói quen tắm sai cách

Có một số người có thói quen tắm sai cách cũng khiến gây ra tình trạng tắm xong bị ngứa. Điển hình như thường có một số người kỳ cọ quá mạnh, dùng những vật liệu cứng để chà xát da, hoặc có người lại tắm nước quá nóng khiến da khô, mất độ ẩm và gây ngứa,.. và cũng có những trường hợp không lau người đúng cách sau khi tắm,… Với những ai đang có các thói quen này, tốt nhất bạn nên thay đổi để không làm tổn hại tới da.



Chà xát quá mạnh khi tắm cũng có thể gây ngứa!

4. Dị ứng nước không rõ nguyên nhân

Đây là hội chứng khá hiếm gặp nhưng lại rất phiền toái cho người bệnh, bởi chỉ cần bạn tiếp xúc với nước thì cơ chế phòng vệ của cơ thể sẽ được kích hoạt gây nên các triệu chứng ngứa ngáy… rất khó chịu. Người bị dị ứng với nước cũng có thể cảm thấy ngứa ngáy vào những ngày thời tiết ẩm ướt hoặc khi tập thể dục ra nhiều mồ hôi.

5. Do thời tiết

Thời tiết vào mùa đông thường lạnh nên ai cũng cần phải tắm nước ấm, nóng. Nếu như mùa hè, việc tắm nước lạnh sẽ không ảnh hưởng gì đến da nên không phát hiện ra. Tuy nhiên, đến khi trời lạnh thì da vốn đã bị mất ẩm, khô, nứt nẻ, lại chịu tác động của nước nóng nữa sẽ khiến gây ra tình trạng thiếu ẩm quá nhiều, gây nên ngứa, đặc biệt là sau khi tắm.

Ngoài các nguyên nhân trên thì còn một số các lý do khác khiến khi tắm xong bị ngứa như: bệnh mề đay, do nguồn nước chứa nhiều canxi, magie,… Để biết được tắm xong bị ngứa là bệnh gì thì bạn nên theo dõi, loại bỏ dần các nguyên nhân như sữa tắm, xà phòng, nước quá nóng,… để xem mình có còn bị ngứa nữa hay không.

Những giải pháp nào giúp hết bị ngứa sau khi tắm?

Thông thường thì triệu chứng ngứa sẽ biến mất sau một vài giờ đồng hồ, nhưng về lâu dài thì hiện tượng này vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy, khi bạn thường xuyên thấy ngứa ngáy, khó chịu sau khi tắm thì có thể áp dụng một số cách sau đây:

1. Bôi kem dưỡng ẩm sau khi tắm xong

Bạn chọn một loại kem dưỡng ẩm lành tính, tốt nhất là không màu, không mùi, không có các chất kích ứng có thể gây dị ứng cho da và tiến hành bôi lên da sau khi tắm và lau khô người.

Ban nên bôi kem dưỡng ẩm khi tắm xong!

2. Tạm dừng dùng xà phòng, sữa tắm hay chất tẩy rửa có thể gây kích ứng

Có thể nguyên nhân từ chính xà phòng, sữa tắm bạn đang sử dụng có chứa chất kích ứng hoặc chất làm khô da. Vì vậy, bạn nên tạm dừng loại sữa tắm, xà phòng mình đang dùng, chỉ nên tắm bằng nước sạch. Tiếp tục theo dõi trong khoảng 1 tuần sau khi dừng sữa tắm xem có còn các phản ứng ngứa hay không.

3. Chườm lạnh những vùng bị ngứa

Nhiệt độ cao, nước nóng có thể khiến bạn ngứa hơn, vì vậy sau khi bạn tắm xong, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc khăn bông sạch, thấm nước lạnh để đắp lên vùng mẩn ngứa sẽ giúp làm dịu các vùng mẩn ngứa.

Dùng khăn lạnh lau những vùng bị ngứa!

4. Không tắm nước quá nóng

Bạn lưu ý khi tắm hãy pha nước vừa đủ ấm, không tắm nước quá nóng, cũng không nên ngâm mình quá lâu trong bồn nước nóng, kẻo sẽ khiến da bị khô, mất nước nhiều. Thật vậy, nhiều chị em có thói quen tắm quá lâu dẫn đến mất độ ẩm của da, vì vậy, thời gian tắm chỉ nên trong khoảng thời gian từ 7-10 phút thôi nhé.

5. Không kỳ cọ, chà xát da quá mạnh khi tắm

Khi tắm, bạn cần lưu ý không nên kỳ cọ quá mạnh, chà xát nhiều dẫn đến làm tổn thương da và khiến trôi hết mất lớp dầu trên da. Chỉ nên sử dụng các loại bông tắm từ vật liệu mềm, không dùng các loại đá, sỏi, xơ mướp, bông lưới cứng khiến da bị trầy xước, khô ráp và mẩn ngứa.

6. Sử dụng một số tinh dầu thiên nhiên

Khi pha nước tắm, bạn có thể thêm một chú tinh dầu thiên như dầu tràm, dầu hoa cúc, dầu bạc hà… vào trong bồn tắm để giúp giảm ngứa, tăng cường độ ẩm cho da.

Dùng tinh dầu thiên nhiên và các loại xà bông an toàn để tắm!

7.Uống nhiều nước hơn

Uống ít nước, nhất là trong mùa đông thường khiến da bị khô. Vì thế, bạn hãy uống nhiều nước hơn, nhớ đảm bảo 2 lít mỗi ngày để đủ độ ẩm cho da nhé.

Khi nào cần đến bác sĩ da liễu?

Khi thực hiện tất cả các biện pháp khắc phục như trên mà tình trạng ngứa, nổi mẩn đỏ của bạn không thuyên giảm thì bạn cần phải tới gặp bác sĩ để xác định rõ tình trạng tắm xong bị ngứa là bệnh gì. Bác sĩ sẽ kiểm tra trực tiếp và cho thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán chính xác tình trạng mà bạn đang gặp phải do nguyên nhân gì và đưa ra phương án giải quyết.

Như vậy, các bạn đã đã có câu trả lời cho câu hỏi tắm xong bị ngứa là bệnh gì rồi phải không nào? Những thói quen thường ngày có thể chính là thủ phạm đấy. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết lưu ý hơn về cách tắm, thời gian tắm cũng như các vận dụng khi tắm, để hạn chế tối đa tình trạng bị ngứa sau khi tắm này nhé! Chúc các chị em thành công!