Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà!

Tôm là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít năng lượng lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng tuyệt vời. Đặc biệt, nguồn protein và canxi có trong tôm quả thật là vượt trội không đùa được đâu nhé.

Bạn đã quá quen thuộc với những món tôm nướng , tôm chiên hay tôm sốt rồi? Bạn đang tìm một cách chế biến mới với hương vị lạ miệng, bắt cơm và siêu đơn giản cho bữa cơm gia đình tối nay? Vậy món tôm xào hành tây thơm ngon nức mũi, siêu bắt vị và đơn giản này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào khám phá công thức làm món tôm xào hành tây ngon-lạ này thôi nào!

Bên cạnh đó, tôm còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin hữu ích khác như: Phốt pho, đồng, kẽm, sắt, magie, canxi, kali, mangan, iot, axit béo omega-6 và omega-3 dồi dào,...

Đặc biệt, trong 100g tôm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn hơn 1/3 lượng selen cần cho một ngày. Hợp chất selen này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ và đào thải các chất kim loại nặng ra khỏi cơ thể chúng ta. Từ đó giúp ngăn ngừa và ngăn chặn những tế bào ung thư phát triển.

Không chỉ có vậy, nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội này, việc bổ sung tôm vào thực đơn hàng tuần sẽ mang đến cho bạn những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi.

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt.

Với hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản này thôi nào!

Cách làm tôm xào hành tây thơm ngon hấp dẫn và siêu bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu siêu dân dã cho món tôm xào hành tây thơm ngon!

Tôm 300 gr

Hành tây 1 củ

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (hạt nêm/ bột ngọt/ muối) 1 ít

Các bước tiến hành làm tôm xào hành tây ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch tôm và chuẩn bị hành tây!

- Đầu tiên, với tôm mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước và cẩn thận bóc bỏ vỏ. Sau đó, bạn tiến hành lấy chỉ đen trên lưng tôm bằng cách dùng dao cắt 1 đường nhỏ dọc theo thân tôm, rồi đem rửa sạch lại với nước là được nhé.

- Còn hành tây thì bạn chỉ cần lột bỏ vỏ và cắt bỏ phần gốc rễ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt thành múi cau có độ dày khoảng 1/2 đốt ngón tay, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2:. Làm tôm xào hành tây

Quy trình chế biến siêu đơn giản cho món tôm xào hành tây chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng.

- Khi thấy dầu nóng lên, thì bạn cho hết chỗ hành tây đã được sơ chế vào vào xào trong 3 phút với lửa lớn.

- Tiếp đó, bạn tiến hành nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm rồi đảo đều để hành tây thấm gia vị, sau đó tiếp tục xào thêm khoảng 2 phút rồi cho ra tô nhé.

- Đến đây, bạn tiếp tục sử dụng lại chảo vừa xào hành tây và cho vào 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, sau đó cho hết số tôm đã chuẩn bị vào và tiến hành đảo nhanh dưới lửa lớn trong khoảng 2 phút.

- Sau 2 phút, bạn hạ nhỏ lửa xuống và tiến hành nêm thêm các gia vị là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê muối vào.

- Tiếp tục xào đều tay trong khoảng 3 phút cho tôm chín hẳn và thấm gia vị, rồi lại cho hết chỗ hành tây đã xào vào và xào thêm khoảng 1 phút nữa, sau đó nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc trình bày ra đĩa, rồi có thể rắc thêm một ít tiêu xay hoặc thêm ít hành lá cắt nhỏ (nếu bạn ăn được hành lá) để món ăn thêm ngon và hấp dẫn hơn, là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Thành phẩm

Tôm xào hành tây - chuẩn đẹp ngon hấp dẫn, ăn là mê!

Món tôm xào hành tây chuẩn tươi ngon, hút mắt như ngoài tiệm! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần tôm tươi ngon, đậm đà hương vị, hòa quyện cùng vị giòn ngọt hấp dẫn đặc trưng của hành tây. Sự kết hợp hương vị hoàn hảo này sẽ bạn bật ngửa vì độ “đỉnh” đấy, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Mẹo chọn mua hành tây tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những củ hành tây có lớp vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu và khi sờ vào cảm thấy khô và chắc tay.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên lựa những củ có phần rễ dài và lớp vỏ không bong ra mà dính chặt vào thân hành, vì đây là những củ hành tươi.

- Ngược lại, tránh mua những củ đã mọc mầm, khì sờ vào thấy mềm, không đều màu, vì đây là hành không còn tươi và có thể bị đắng khi ăn.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đưa cơm tại nhà. Với món ngon dinh dưỡng, với hương vị độc đáo mà cách làm lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!