Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà!

Vào bếp 11/09/2022 15:30

Tôm xào hành tây - món ngon với sự kết hợp nguyên liệu độc lại, cùng hương vị thơm ngon khó cưỡng, ăn cùng chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon miễn bàn nhé!

Bạn đã quá quen thuộc với những món tôm nướng, tôm chiên hay tôm sốt rồi? Bạn đang tìm một cách chế biến mới với hương vị lạ miệng, bắt cơm và siêu đơn giản cho bữa cơm gia đình tối nay? Vậy món tôm xào hành tây thơm ngon nức mũi, siêu bắt vị và đơn giản này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào khám phá công thức làm món tôm xào hành tây ngon-lạ này thôi nào!

Tôm - loại hải sản thơm ngon, dinh dưỡng và rất được ưa chuộng

Tôm là một trong số rất ít các loại thực phẩm mà vừa ít năng lượng lại vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng tuyệt vời. Đặc biệt, nguồn protein và canxi có trong tôm quả thật là vượt trội không đùa được đâu nhé.

Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 1
 Tôm tươi - loại hải sản chất lượng từ hương vị cho tới thành phần dinh dưỡng!

Cụ thể, theo các nghiên cứu, trong 100 gram tôm nấu chín có chứa:

  • Lượng calo: 99.
  • Chất béo: 0,3 gam.
  • Carb: 0,2 gam.
  • Cholesterol: 189 miligam.
  • Natri: 111 miligam.
  • Chất đạm: 24 gram.
  • Protein 20,3g

Bên cạnh đó, tôm còn chứa nhiều khoáng chất và vitamin hữu ích khác như: Phốt pho, đồng, kẽm, sắt, magie, canxi, kali, mangan, iot, axit béo omega-6 và omega-3 dồi dào,...

Đặc biệt, trong 100g tôm sẽ cung cấp cho cơ thể bạn hơn 1/3 lượng selen cần cho một ngày. Hợp chất selen này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ và đào thải các chất kim loại nặng ra khỏi cơ thể chúng ta. Từ đó giúp ngăn ngừa và ngăn chặn những tế bào ung thư phát triển.

Không chỉ có vậy, nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội này, việc bổ sung tôm vào thực đơn hàng tuần sẽ mang đến cho bạn những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi. 

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt. 

Với hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao vượt trội như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nguồn nguyên liệu tuyệt vời này nhé! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản này thôi nào!

Cách làm tôm xào hành tây thơm ngon hấp dẫn và siêu bắt vị tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 2
 Nguyên liệu siêu dân dã cho món tôm xào hành tây thơm ngon!
  •  Tôm 300 gr
  •  Hành tây 1 củ
  •  Dầu ăn 2 muỗng canh
  •  Gia vị thông dụng (hạt nêm/ bột ngọt/ muối) 1 ít

Các bước tiến hành làm tôm xào hành tây ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 3
Công đoạn làm sạch tôm và chuẩn bị hành tây! 

- Đầu tiên, với tôm mua về, bạn đem rửa thật sạch với nước và cẩn thận bóc bỏ vỏ. Sau đó, bạn tiến hành lấy chỉ đen trên lưng tôm bằng cách dùng dao cắt 1 đường nhỏ dọc theo thân tôm, rồi đem rửa sạch lại với nước là được nhé.

- Còn hành tây thì bạn chỉ cần lột bỏ vỏ và cắt bỏ phần gốc rễ, sau đó đem rửa sạch rồi cắt thành múi cau có độ dày khoảng 1/2 đốt ngón tay, là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2:. Làm tôm xào hành tây

Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 4
 Quy trình chế biến siêu đơn giản cho món tôm xào hành tây chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng.

- Khi thấy dầu nóng lên, thì bạn cho hết chỗ hành tây đã được sơ chế vào vào xào trong 3 phút với lửa lớn. 

- Tiếp đó, bạn tiến hành nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm rồi đảo đều để hành tây thấm gia vị, sau đó tiếp tục xào thêm khoảng 2 phút rồi cho ra tô nhé.

- Đến đây, bạn tiếp tục sử dụng lại chảo vừa xào hành tây và cho vào 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng, sau đó cho hết số tôm  đã chuẩn bị vào và tiến hành đảo nhanh dưới lửa lớn trong khoảng 2 phút.

- Sau 2 phút, bạn hạ nhỏ lửa xuống và tiến hành nêm thêm các gia vị là 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê muối vào.

- Tiếp tục xào đều tay trong khoảng 3 phút cho tôm chín hẳn và thấm gia vị, rồi lại cho hết chỗ hành tây đã xào vào và xào thêm khoảng 1 phút nữa, sau đó nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình là có thể tắt bếp rồi nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc trình bày ra đĩa, rồi có thể rắc thêm một ít tiêu xay hoặc thêm ít hành lá cắt nhỏ (nếu bạn ăn được hành lá) để món ăn thêm ngon và hấp dẫn hơn, là có thể thưởng thức ngay rồi đấy!

Thành phẩm

Cách làm tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đơn giản tại nhà! - Ảnh 5
 Tôm xào hành tây - chuẩn đẹp ngon hấp dẫn, ăn là mê!

Món tôm xào hành tây chuẩn tươi ngon, hút mắt như ngoài tiệm! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được phần tôm tươi ngon, đậm đà hương vị, hòa quyện cùng vị giòn ngọt hấp dẫn đặc trưng của hành tây. Sự kết hợp hương vị hoàn hảo này sẽ bạn bật ngửa vì độ “đỉnh” đấy, đảm bảo ăn là ghiền ngay nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua tôm tươi ngon

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Mẹo chọn mua hành tây tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những củ hành tây có lớp vỏ mỏng, sáng bóng, đều màu và khi sờ vào cảm thấy khô và chắc tay.

- Đồng thời, bạn cũng nên ưu tiên lựa những củ có phần rễ dài và lớp vỏ không bong ra mà dính chặt vào thân hành, vì đây là những củ hành tươi.

- Ngược lại, tránh mua những củ đã mọc mầm, khì sờ vào thấy mềm, không đều màu, vì đây là hành không còn tươi và có thể bị đắng khi ăn.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món tôm xào hành tây chuẩn ngon, lạ miệng và siêu đưa cơm tại nhà. Với món ngon dinh dưỡng, với hương vị độc đáo mà cách làm lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà!

Cách làm tôm cuộn khoai tây giòn ngon hấp dẫn, chuẩn chất lượng nhà hàng tại nhà!

Tôm cuộn khoai tây chiên giòn vàng rụm, mang hương thơm nức mũi cùng tạo hình tinh tế đẹp mắt, đảm bảo nhìn là thích mê, ăn là ghiền luôn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tôm xào hành tây tôm nõn xào hành tây nõn tôm xào

TIN MỚI NHẤT

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 28 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn

Đại tiệc deal xịn đổ bộ cùng mùa bóng lăn