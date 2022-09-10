Cách làm bầu xào thịt heo thơm ngon, đậm vị, chuẩn đưa cơm tại nhà!

Trái bầu (có tên khoa học Lagenaria siceraria) là một loài thực vật có hoa trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae), quả mọng có vỏ màu xanh lợt hay đậm, thịt màu trắng, có hình dạng đa dạng: tròn, dài thẳng hoặc thắt eo. Cây bầu nói chung và quả bầu nói riêng đều được tận dụng rất nhiều trong cuộc sống, cho mục đích: thực phẩm, thuốc, đồ dùng,....Có thể nói, đây là một giống thực vật toàn năng.

Trái bầu vốn là một loại thực phẩm xanh vô cùng được ưa chuộng trong bữa cơm gia đình việt. Nhờ hương vị ngọt thơm, dễ dàng kết hợp với các nguyên liệu khác, trái bầu đã được chế biến thành vô vàn những món ăn dân dã, mang hương vị thơm ngon khó cưỡng như: canh bầu nấu tôm khô , canh bầu nấu trứng ,...trong đó, nổi bật phải kể đến món bầu xào thịt heo - món xào đậm vị siêu thơm ngon, đảm bảo đốn tim mọi thực khách ngay từ lần thử đầu tiên nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món bầu xào thịt heo chuẩn hao cơm và đơn giản này thôi nào!

Không chỉ vậy, bầu còn được xem như nguồn thực phẩm toàn năng, khi thành phần dinh dưỡng không chỉ lí tưởng mà còn đem lại rất nhiều công dụng hữu ích cho chúng ta.

Cụ thể, trái bầu không chỉ có hàm lượng nước cao (95% là nước) mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magie, photpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6,…

Nhờ vậy mà việc bổ sung trái bầu này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta đạt được những hiệu quả sau: ổn định huyết áp, kiểm soát nồng độ đường huyết trong máu, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, phòng ngừa tổn thương gan, chữa hô hấp,...

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalat trong thận ở chuột, tức cũng giúp giảm hình thành sỏi thận trong cơ thể chúng ta nhé.

Quả là nguồn nguyên liệu vừa ngon - bổ - rẻ phải không nào?! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng học ngay cách chế biến món bầu xào thịt heo ngọt thơm ngon, đậm vị và đầy bổ dưỡng này thôi nào!

Cách làm món bầu xào thịt heo chuẩn ngon, đậm vị và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu siêu đơn giản cho món bầu xào thịt heo!

Bầu 1 trái

Thịt heo 200 gr

Hành lá 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Các bước tiến hành làm bầu xào thịt heo siêu đưa cơm, ăn là mê

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và chuẩn bị bầu, thịt heo và hành lá!

- Đầu tiên, với quả bầu mua về, bạn đem gọt vỏ, rửa sạch với nước rồi thái thành những lát mỏng vừa ăn như hình.

- Thịt heo thì bạn đem rửa sạch với nước và cũng thái thành từng lát mỏng vừa ăn và cho vào tô riêng.

- Còn hành lá thì bạn đem bỏ rễ và lá úng, sau đó rửa sạch rồi cắt phần đầu và phần lá để riêng ra. Tiếp đó, với phần đầu hành, bạn tiến hành cho vào cối cùng với 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, sau đó dùng chày giã nhuyễn hỗn hợp này lên là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Ướp thịt

Trộn đều gia vị và để thịt ướp trong khoảng 15 phút!

- Trước tiên, với tô thịt heo đã được sơ chế, bạn lần lượt nêm thêm các gia vị là 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay vào.

- Sau đó tiến hành trộn đều hỗn hợp và để ướp trong khoảng 15 phút cho thịt ngấm đều gia vị là đạt nhé.

Bước 3: Xào thịt heo với bầu

Quy trình xào bầu với thịt heo chuẩn tươi ngon, đậm vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun, đợi đến khi dầu nóng lên thì cho hết phần hành tiêu đã giã vào phi vàng thơm lên.

- Kế đến, bạn cho hết phần thịt đã ướp vào đảo đều cho đến khi thịt săn lại thì tiếp tục cho thêm vào chảo 1 ít nước lọc, rồi tiến hành đảo đều thêm khoảng 5 phút nữa cho thịt chín.

- Cuối cùng, sau 5 phút, bạn chỉ việc cho hết phần bầu đã sơ chế vào chảo, rồi đảo đều tay cho đến khi bầu chín, thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là đã hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Bầu xào thịt heo - món ngon dân dã, siêu hao cơm!

Món bầu xào thịt heo thơm ngon nức mũi với phần thịt heo mềm ngon, mọng nước, đậm đà hương vị, kết hợp cùng phần bầu mềm tươi mà không nẫu, mang vị ngọt thơm đặc trưng, siêu hấp dẫn. Món này mà ăn kèm chén cơm trắng nóng hổi nữa thì đúng chuẩn ngon cơm miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua trái bầu tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả bầu có cuống to, vết nhựa còn mới, hình dáng quả thẳng, có lông tơ, cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những quả bầu non mới hái nên nấu canh sẽ ngọt thanh và mềm hơn.

- Đồng thời, những quả bầu non ngon sẽ có phần vỏ màu xanh nhạt, khi bấm móng tay vào thì thấy rất mềm.

- Bên cạnh đó, tránh mua những quả bầu có kích thước to nhưng khi cầm lên lại nhẹ, không có lông tơ, bởi đây là những quả đã già ăn sẽ bị chua, không ngon.

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon, chất lượng

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Trên đây là công thức làm món bầu xào thịt heo thơm ngon, đậm vị và siêu bổ dưỡng tại nhà. Với món ngon vừa bắt cơm, mà cách chế biến và nguyên liệu lại đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!