Cách làm canh bầu nấu tôm khô ngọt mát, thơm ngon và siêu đơn giản tại nhà!

Trái bầu (có tên khoa học Lagenaria siceraria) là một loài thực vật có hoa trong họ Bầu bí (Cucurbitaceae), quả mọng có vỏ màu xanh lợt hay đậm, thịt màu trắng, có hình dạng đa dạng: tròn, dài thẳng hoặc thắt eo. Cây bầu nói chung và quả bầu nói riêng đều được tận dụng rất nhiều trong cuộc sống, cho mục đích: thực phẩm, thuốc, đồ dùng,....Có thể nói, đây là một giống thực vật toàn năng.

Với thời tiết nóng bức như hiện tại, việc bổ sung thêm chất xơ và các loại canh rau tươi mát cho cơ thể là vô cùng thiết yếu. Nhằm giúp các chị em độc giả có thêm một lựa chọn mới cho thực đơn bổ dưỡng, làm mát cho bữa cơm gia đình, hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu công thức làm món canh bầu nấu tôm khô - món canh ngọt mát, siêu thơm ngon và và đơn giản tại nhà! Hãy cùng chúng tôi bắt đầu khám phá ngay nhé!

Không chỉ vậy, bầu còn được xem như nguồn thực phẩm toàn năng, khi thành phần dinh dưỡng không chỉ lí tưởng mà còn đem lại rất nhiều công dụng hữu ích cho chúng ta.

Cụ thể, trái bầu không chỉ có hàm lượng nước cao (95% là nước) mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe như tinh bột, chất xơ, canxi, sắt, magie, photpho, kali, natri, kẽm, vitamin C, vitamin B6,…

Nhờ vậy mà việc bổ sung trái bầu này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp cơ thể chúng ta đạt được những hiệu quả sau: ổn định huyết áp, kiểm soát nồng độ đường huyết trong máu, chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, phòng ngừa tổn thương gan, chữa hô hấp,...

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng trái bầu có công dụng giảm lượng natri oxalat trong thận ở chuột, tức cũng giúp giảm hình thành sỏi thận trong cơ thể chúng ta nhé.

Quả là nguồn nguyên liệu vừa ngon-bổ mà còn dễ kiếm quanh ta mà! Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại trái này vào menu thiết yếu cho bữa cơm gia đình và cùng học ngay cách chế biến món canh bầu nấu tôm khô siêu ngon, ngọt mát và dinh dưỡng dưới đây nào!

Cách làm canh bầu nấu tôm khô ngọt mát, thơm ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, dân dã cho món canh bầu nấu tôm khô!

Bầu 1 trái

Nấm rơm 100 gr

Tôm khô 10 gr

Hành lá 2 nhánh

Ngò rí 1 nhánh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay/ bột nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm canh bầu nấu tôm khô chuẩn ngon và dinh dưỡng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn ngâm mềm tôm khô và chuẩn bị các loại rau quả, nấu đi kèm!

- Trước tiên, tôm khô mua về, bạn đem rửa sơ qua với nước, rồi vớt ra và tiến hành ngâm trong chén nước ấm khoảng 15 phút cho tôm mềm ra.

- Với trái bầu thì bạn gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi cắt làm đôi theo chiều dọc, sau đó lại tiếp tục thái thành từng miếng mỏng vừa ăn, có độ dày khoảng 1/4 đốt ngón tay như hình.

- Hành lá và ngò rí thì bạn đem cắt bỏ rễ, rửa sạch và để ráo. Riêng hành lá, thì bạn tiến hành cắt lấy phần đầu hành để riêng, còn phần lá hành thì thái nhỏ ra cùng với ngò rí.

- Cuối cùng là nấm rơm, bạn tiến hành cắt bỏ phần chân nấm, sau đó mang đi rửa và để ngâm trong nước muối pha loãng trong khoảng 15 phút, rồi đem vớt ra và xả lại với 1 lần nước nữa là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Xào tôm khô

Giã nhuyễn và tiến hành xào hỗn hợp tôm khô!

- Với phần tôm khô đã được ngâm cho mềm hơn, bạn đem cho vào cối cùng với phần đầu hành lá và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, sau đó dùng chày giã nhuyễn hỗn hợp là được.

- Sau đó, bạn tiến hành cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn, đợi đến khi dầu nóng lên thì cho hỗn hợp tôm khô mới giã nhuyễn vào xào trong khoảng 30 giây với lửa vừa cho tôm khô thơm nhé.

Bước 3: Nấu canh

Quy trình các bước nấu bầu với tôm khô chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho vào nồi tôm xào ở trên khoảng 600ml nước, rồi tiến hành đun cho đến khi nước sôi thì cho nấm rơm vào và lần lượt nêm nếm các gia vị là: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt.

- Tiếp tục tiên hành đun cho đến khi nước sôi thì bạn cho hết phần bầu đã sơ chế vào nấu chung.

- Cuối cùng, khi thấy nước sôi bùng 1 lần nữa thì bạn chỉ việc nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là hoàn thành rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ cần múc canh ra tô, rồi cho thêm chút ngò rí, hành lá đã cắt nhỏ và 1 ít tiêu xay vào là có thể thưởng thức ngay khi nóng rồi đấy!

Thành phẩm

Món canh bầu nấu tôm khô ngọt thanh, tươi mát, giải nhiệt ngày hè!

Món canh bầu nấu nấm tôm khô thanh mát với vị ngọt của bầu, hương thơm đặc trưng của tôm khô cùng phần nấm giòn ngọt sựt sựt hấp dẫn. Chỉ cần húp muỗng nước dùng thôi là thấy khoan khoái cả người, mát hết ruột gan, đúng chuẩn một món canh giải nhiệt hoàn hảo!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua trái bầu tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những quả bầu có cuống to, vết nhựa còn mới, hình dáng quả thẳng, có lông tơ, cầm lên thấy nặng tay, vì đây là những quả bầu non mới hái nên nấu canh sẽ ngọt thanh và mềm hơn.

- Đồng thời, những quả bầu non ngon sẽ có phần vỏ màu xanh nhạt, khi bấm móng tay vào thì thấy rất mềm.

- Bên cạnh đó, tránh mua những quả bầu có kích thước to nhưng khi cầm lên lại nhẹ, không có lông tơ, bởi đây là những quả đã già ăn sẽ bị chua, không ngon.

Mẹo chọn nấm rơm tươi ngon

- khi chọn nấm rơm, bạn nên chọn những cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm.

- Tránh chọn những cây nấm phần có phần mũ đã nở to và có mùi hôi.

- Bên cạnh đó, nấm rơm màu đen vị thường sẽ đậm đà hơn và thơm hơn nấm rơm màu trắng.

Mẹo chọn mua tôm chất lượng

- Tôm khô ngon sẽ có màu đỏ gạch tự nhiên giống như màu men gạch và có kích thước đều nhau, thịt tôm khô ráo và vỏ tôm được bóc sạch sẽ, đồng thời, khi sờ tay vào tôm thì sẽ không có cảm giác rít tay.

- Đồng thời, với thịt tôm khô ngon săn chắc, khi ngửi bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được mùi nồng của thịt tôm.

- Ngược lại, không nên chọn mua những con tôm khô bị chảy nước hoặc có màu sắc quá tươi sáng, vì đây có thể là tôm đã bị tẩm hóa chất.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món canh bầu nấu tôm khô thanh mát, ngọt thơm tại nhà. Nếu bạn đang tìm kiếm một món canh thanh mát, giải nhiệt cho ngày hè nóng bức, đồng thời vẫn đảm bảo dinh dưỡng và hương vị thơm ngon, thì đây chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!