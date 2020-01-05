Viêm dây thanh quản là hiện tượng dây thanh âm bị sưng dẫn đến bị khàn tiếng hoặc mất giọng ở người nói.

Viêm dây thanh quản là căn bệnh khá phổ biến ở nước ta do rất nhiều nguyên nhân gây nên. Hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân, các triệu chứng và cách điều trị bệnh viêm dây thanh quản qua nội dung bài viết dưới đây.

Bất cứ ai cũng có thể bị mắc bệnh viêm dây thanh quản, nhưng thường gặp ở người già, trẻ em, những người có sức khỏe yếu…

Viêm dây thanh quản có thể do ảnh hưởng của những bệnh lý khác như cảm lạnh, cảm cúm. Nếu không được điều trị kịp thời và triệt để rất dễ dẫn đến viêm dây thanh quản mãn tính khiến cho việc chữa trị gặp rất nhiều khó khăn.

Viêm dây thanh quản có thể do cảm lạnh gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng của bệnh viêm dây thanh quản

Mỗi cơ thể người bệnh có thể có các triệu chứng viêm dây thanh quản khác nhau, nhưng dưới đây là dấu hiệu phổ biến điển hình thường gặp với nhiều bệnh nhân:

Ho khan: Khi bị viêm thanh quản, người bệnh có dấu hiệu ho khan, ho liên tục.

Sốt: Do bị sưng tấy dây thanh quản, người bệnh sẽ có biểu hiện sốt.

Đau họng: Vì bị ho khan, dây thanh quản sưng tấy dẫn khiến vùng họng của người bệnh bị tổn thương dẫn đến hiện tượng đau họng.

Nghẹt mũi: Đây là hiện tượng bệnh lý thường gặp ở người viêm dây thanh quản.

Sưng hạch bạch huyết ở cổ, họng: Khi vùng họng bị tổn thương làm cho hạch bạch huyết ở cổ bị sưng tấy.

Triệu chứng viêm dây thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn còn có thể gặp một số triệu chứng khác như: khó thở, khó nuốt khi ăn uống…Nếu thấy có các triệu chứng nêu trên, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được các bác sĩ thăm khám và có phương pháp điều trị thích hợp.

Nguyên nhân bệnh viêm dây thanh quản

Cảm lạnh, cảm cúm: Đây là nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh viêm dây thanh quản do cơ thể bị nhiễm virus gây nên.

Nói quá nhiều: Khi dây thanh quản hoạt động với tần suất liên tục trong thời gian dài cũng dẫn đến bệnh viêm dây thanh quản. Những người hay phải nói nhiều như giáo viên, ca sĩ, diễn viên… thường hay mắc phải bệnh lý này.

Trào ngược dạ dày: khi bị trào ngược dạ dày dẫn đến axit tràn nhanh lên thanh quản dẫn đến dây thanh quản bị tổn thương. Đa số người bị trào ngược dạ dày thường bị viêm dây thanh quản mãn tính.

Viêm phổi: Viêm phổi và ho nhiều cũng là nguyên nhân khiến dây thanh quản bị tổn thương.

Viêm phế quản: Là một dạng bệnh ở đường hô hấp nên có ảnh hưởng đến dây thanh quản.

Hút thuốc lá: Đây là một trong những nguyên nhân khá phổ biến của bệnh viêm dây thanh quản.

Ngoài ra còn một số nguyên nhân gây bệnh khác như nhiễm khuẩn, chấn thương, tiếp xúc với hóa chất…

Cảm cúm là một nguyên nhân gây viêm dây thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa bệnh viêm dây thanh quản

Để tìm ra cách chữa viêm dây thanh quản hiệu quả, triệt để cần được sự thăm khám, kiểm tra của các bác sĩ chuyên khoa tai, mũi, họng. Bác sĩ sẽ kiểm tra nguyên nhân gây nên bệnh viêm dây thanh quản có phải do nhiễm trùng đường hô hấp hoặc do một nguyên nhân khác dựa vào các dấu hiệu của người bệnh cũng như việc nội soi thanh quản.

Sử dụng thuốc để điều trị viêm dây thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các trường hợp viêm dây thanh quản do nhiễm trùng đường hô hấp, ở thể nhẹ có thể sử dụng các thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc ho… kết hợp với việc nghỉ ngơi, nói ít thì bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Nếu nguyên nhân gây ra viêm dây thanh quản do nhiễm khuẩn, bác sĩ sẽ kê thêm kháng sinh để điều trị triệt để.

Nếu viêm dây thanh quản do khối u, bác sĩ sẽ tiến hành chỉ định cắt bỏ khối u.

Cách phòng bệnh viêm dây thanh quản

Nhiều bệnh nhân thường thắc mắc là viêm dây thanh quản kiêng gì để nhanh chóng khỏi bệnh, cũng như các biện pháp phòng bệnh hữu hiệu.

Hạn chế nói to, nói nhiều: Để tránh mắc bệnh, bạn cần hạn chế nói to hoặc nói quá nhiều. Đối với những công việc yêu cầu phải nói trong thời gian dài như giáo viên, diễn giả, nên dành thời gian ngừng nói 1 vài giây giữa các câu.

Uống nhiều nước: Nước rất tốt cho cổ họng của bạn, tránh hiện tượng bị khô họng và thanh quản.

Tránh tiếp xúc với các môi trường ô nhiễm, khói bụi, hóa chất độc hại.

Khi bị viêm dây thanh quản cần sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ theo đúng liều lượng. Không được tự ý mua thuốc về sử dụng.

Nên ăn các thức ăn mềm, dễ nuốt như canh, cháo để tránh cảm giác đau đớn khi nuốt.

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Hạn chế nói to, nói nhiều để phòng bệnh viêm dây thanh quản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về bệnh viêm dây thanh quản, nguyên nhân và cách điều trị bệnh. Đây là bệnh thường xảy ra, đặc biệt khi thay đổi thời tiết. Nếu có các dấu hiệu viêm dây thanh quản, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị triệt để, tránh để lâu hoặc tự điều trị, bệnh không khỏi có thể dẫn đến viêm dây thanh quản mãn tính ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sau này.