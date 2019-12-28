Sai lầm tai hại khi ăn tối khiến nhiều người giảm thọ, mắc bệnh tiểu đường, ung thư

Sống khỏe 28/12/2019 06:24

Theo nghiên cứu, bữa tối góp phần quan trọng quyết định tuổi thọ của con người. Tuy nhiên, rất nhiều người mắc sai lầm khi ăn tối, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Lối sống hiện đại khiến nhiều người có thói quen ăn uống đơn giản vào buổi sáng và buổi trưa, còn bữa tối thì rất thịnh soạn. Tuy nhiên, đây là thói quen có hại cho sức khỏe vì bữa tối là yếu tố quyết định tuổi thọ của con người.

Theo Sohu, một nghiên cứu mới đây phát hiện thói quen ăn tối không lành mạnh có ảnh hưởng cực xấu đến sức khỏe của bạn. Nếu ăn tối không đúng cách, chúng ta sẽ mắc một số bệnh nguy hiểm dưới đây.

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Ăn uống khoa học vào bữa tối sẽ giúp chúng ta sống thọ hơn và tránh xa bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh béo phì

Theo một thống kê, 90% người béo phì là do ăn tối quá nhiều và dư chất. Hơn nữa buổi tối chúng ta ít vận động nên ít tiêu hao năng lượng. Dưới tác dụng của insulin, lượng calo dư thừa sẽ tạo thành mỡ, gây béo phì.

Bệnh tiểu đường, gan nhiễm mỡ

Ăn tối quá no trong một thời gian dài sẽ kích thích bài tiết insulin, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nếu ăn quá nhiều chất đạm, chất béo và các thực phẩm nhiều calo trong bữa tối, chúng ta dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

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Bữa tối góp phần quyết định tuổi thọ của con người - Ảnh minh họa: Internet

Ung thư đại trực tràng

Bữa tối ăn quá no, lượng protein không thể tiêu hóa hoàn toàn. Dưới tác dụng của vi khuẩn, đường ruột sẽ sản sinh chất độc hại. Do chúng ta ít vận động vào buổi tối, các chất độc này tồn tại trong ruột làm tăng nguy cơ bị ung thư đại trực tràng.

Sỏi tiết niệu

Sau bữa tối khoảng 4-5 tiếng đồng hồ là thời gian tốt nhất để cơ thể bài tiết canxi. Nếu ăn tối quá muộn, canxi sẽ được bài tiết vào thời điểm bạn đang ngủ. Nếu không được bài tiết kịp thời, lượng canxi trong nước tiểu sẽ tích lũy, dần dần tạo thành sỏi tiết niệu.

Chính vì vậy, muốn sống trường thọ chúng ta nên đặc biệt chú ý đến bữa tối để có một sức khỏe tốt nhất, tránh xa mọi bệnh tật.

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