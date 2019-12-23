Vì sao sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thường sa sút nhanh chóng?

Những năm gần đây tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng gia tăng. Nhiều người cho rằng một khi đã mắc bệnh ung thư thì điều đó đồng nghĩa với việc lĩnh án tử hình. Trên thực tế, nếu phát hiện sớm, việc điều trị ung thư thường mang lại kết quả khá khả quan. Tuy nhiên, thông thường khi phát hiện bệnh, hầu hết bệnh nhân đều ở giai đoạn cuối nên việc điều trị vô cùng khó khăn. Nhiều người thắc mắc, tại sao các bệnh nhân ung thư thường khá khỏe mạnh trước đó nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm thì tình trạng sức khỏe lại xấu đi một cách nhanh chóng? Trang QQ đã đưa ra một vài lý do.

Bệnh ung thư là một trong những căn bệnh có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới - Ảnh minh họa: Internet Khi mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu, bệnh nhân thường không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra bệnh, họ sẽ bắt đầu phải tiến hành điều trị. Bất kể là phẫu thuật hay hóa trị liệu đều có ảnh hưởng nhất định đến tình hình sức khỏe. Nếu không được điều trị, các tế bào ung thư sẽ tiếp tục phát triển. Đến một giai đoạn nhất định, bệnh sẽ phát tác, tình trạng sức khỏe càng ngày càng tệ hơn. Rất nhiều người tỏ ra căng thẳng và sợ hãi sau khi biết mình mắc bệnh ung thư. Điều này khiến tâm lý người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến họ tiều tụy một cách nhanh chóng. Người bệnh luôn có suy nghĩ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Chính suy nghĩ này đã ảnh hưởng xấu đến tình trạng sức khỏe và việc điều trị cho bệnh nhân.

Thậm chí có nhiều người còn mất ăn mất ngủ, tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến cơ thể không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ nên tình trạng sức khỏe ngày càng xấu hơn. Những áp lực tinh thần này rất dễ khiến người bệnh có nhiều hành động tiêu cực, kể cả tự sát. Một yếu tố rất quan trọng trong việc điều trị ung thư chính là tâm lý người bệnh - Ảnh minh họa: Internet Do đó, ngoài việc điều trị, bệnh nhân và người nhà cần có những liệu pháp tâm lý để điều chỉnh tâm trạng của mình. Tinh thần tốt là một liều thuốc vô cùng quan trọng trong việc điều trị ung thư. Phần lớn những bệnh nhân xuống sắc sau khi phát hiện bệnh đều do tâm lý sợ hãi, không có tinh thần lạc quan để điều trị bệnh. Các bác sĩ cho biết, nếu bệnh nhân không có tinh thần lạc quan thì dù sớm phát hiện cũng khó điều trị một cách hiệu quả.

Áp dụng quy tắc '2 NÊN, 3 KHÔNG' của bác sĩ vào buổi tối để tránh xa ung thư Bệnh ung thư đang là một trong những căn bệnh phát triển nhanh nhất trên thế giới hiện nay. Để phòng căn bệnh quái ác này, buổi tối chúng ta cần kiên trì thực hiện những quy tắc dưới đây.

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