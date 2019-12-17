Thực hư công dụng của 5 thực phẩm thường được cho là ‘thần dược’ phòng chống ung thư

Sống khỏe 17/12/2019 06:54

Nhiều người truyền tai nhau về tác dụng phòng chống ung thư của 5 loại thực phẩm dưới đây, vậy nhưng trên thực tế chúng có mang lại hiệu quả như lời đồn hay không?

Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng trên thế giới. Theo QQ, ở Trung Quốc mỗi ngày có khoảng 10.000 người đi kiểm tra ung thư và mỗi phút có 7,5 người bị mắc căn bệnh quái ác này. Rất nhiều người truyền tai nhau về tác dụng thần kỳ của 5 loại thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư là khoai lang, đậu bắp, bông cải xanh, hạt nho, hành tây. Liệu chúng có mang lại tác dụng như lời đồn hay không?

Khoai lang

phong chong ung thu 1
Khoai lang từng được xem là một trong những 'thần dược' giúp phòng chống bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là một loại thực phẩm rất phổ biến. Chúng ta có thể luộc, nướng, hấp hoặc thậm chí có thể nấu rượu. Hiện nay khoai lang còn được biết đến là thực phẩm giúp phòng tránh bệnh ung thư. Tuy nhiên, theo QQ, trên thực tế người ta chưa tìm ra bằng chứng cho thấy khoai lang có tác dụng đặc biệt này.

Đậu bắp

Những năm trở lại đây, đậu bắp trở thành món ăn được nhiều người ưa thích. Mọi người truyền tai nhau về những giá trị dinh dưỡng mà đậu bắp mang lại, thậm chí còn có tác dụng phòng bệnh ung thư. Thế nhưng trên thực tế đậu bắp chỉ chứa khoáng chất và vitamin giống như các loại rau bình thường khác, không có tác dụng gì đặc biệt cho việc phòng ngừa bệnh ung thư.

Bông cải xanh

phong chong ung thu 2
Một vài thành phần trong bông cải xanh có tác dụng phòng bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh là một loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho cơ thể. Hiện nay có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về một số tác dụng của bông cải xanh trong việc áp chế sự phát triển của bệnh ung thư. Trên thực tế một vài thành phần trong loại thực phẩm này có tác dụng trong việc phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, muốn xác định bông cải xanh có tác dụng như thế nào trong việc điều trị ung thư, cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Hạt nho

Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng hạt nho có tác dụng chống ung thư, ngăn ngừa tình trạng lão hóa của cơ thể. Trên thực tế đã từng có nghiên cứu cho thấy nếu dùng hạt nho trong một thời gian dài sẽ rất tốt cho cơ thể nhưng đối với căn bệnh ung thư lại không có tác dụng thần kỳ nào. Do đó, thông tin hạt nho có thể chống lại căn bệnh ung thư là không đáng tin cậy.

Hành tây

phong chong ung thu 3
Người ta tìm thấy một vài thành phần có tác dụng chống lại căn bệnh ung thư trong hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một loại thực phẩm thường gặp và rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Một vài nghiên cứu trên tế bào hoặc động vật cho thấy một số thành phần của hành tây có tác dụng chống ung thư nhất định. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hành tây có tác dụng chống lại căn bệnh ung thư. Hãy xem hành tây là một loại thực phẩm và đừng nên quá tin vào tác dụng thần kỳ của nó trong việc điều trị ung thư.

Biện pháp tốt nhất để phòng tránh bệnh ung thư chính là cân bằng lượng thực phẩm dung nạp vào cơ thể hàng ngày, chú ý rèn luyện sức khỏe, đảm bảo cân nặng luôn ổn định. Ngoài ra bạn nên khám sức khỏe định kì để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. 

Những điều cần học người Mỹ để tránh xa 5 loại ung thư phổ biến nhất

Những điều cần học người Mỹ để tránh xa 5 loại ung thư phổ biến nhất

Bệnh ung thư là căn bệnh đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể học theo người Mỹ những điều dưới đây để ngăn ngừa căn bệnh này.

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị ung thư bệnh ung thư phòng ngừa ung thư

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?