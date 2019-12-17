Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng trên thế giới. Theo QQ, ở Trung Quốc mỗi ngày có khoảng 10.000 người đi kiểm tra ung thư và mỗi phút có 7,5 người bị mắc căn bệnh quái ác này. Rất nhiều người truyền tai nhau về tác dụng thần kỳ của 5 loại thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư là khoai lang, đậu bắp, bông cải xanh, hạt nho, hành tây. Liệu chúng có mang lại tác dụng như lời đồn hay không?

Khoai lang là một loại thực phẩm rất phổ biến. Chúng ta có thể luộc, nướng, hấp hoặc thậm chí có thể nấu rượu. Hiện nay khoai lang còn được biết đến là thực phẩm giúp phòng tránh bệnh ung thư. Tuy nhiên, theo QQ, trên thực tế người ta chưa tìm ra bằng chứng cho thấy khoai lang có tác dụng đặc biệt này.

Những năm trở lại đây, đậu bắp trở thành món ăn được nhiều người ưa thích. Mọi người truyền tai nhau về những giá trị dinh dưỡng mà đậu bắp mang lại, thậm chí còn có tác dụng phòng bệnh ung thư. Thế nhưng trên thực tế đậu bắp chỉ chứa khoáng chất và vitamin giống như các loại rau bình thường khác, không có tác dụng gì đặc biệt cho việc phòng ngừa bệnh ung thư.

Bông cải xanh

Một vài thành phần trong bông cải xanh có tác dụng phòng bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bông cải xanh là một loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và rất tốt cho cơ thể. Hiện nay có nhiều nhà khoa học nghiên cứu về một số tác dụng của bông cải xanh trong việc áp chế sự phát triển của bệnh ung thư. Trên thực tế một vài thành phần trong loại thực phẩm này có tác dụng trong việc phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, muốn xác định bông cải xanh có tác dụng như thế nào trong việc điều trị ung thư, cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa.

Hạt nho

Gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng hạt nho có tác dụng chống ung thư, ngăn ngừa tình trạng lão hóa của cơ thể. Trên thực tế đã từng có nghiên cứu cho thấy nếu dùng hạt nho trong một thời gian dài sẽ rất tốt cho cơ thể nhưng đối với căn bệnh ung thư lại không có tác dụng thần kỳ nào. Do đó, thông tin hạt nho có thể chống lại căn bệnh ung thư là không đáng tin cậy.

Hành tây

Người ta tìm thấy một vài thành phần có tác dụng chống lại căn bệnh ung thư trong hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một loại thực phẩm thường gặp và rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Một vài nghiên cứu trên tế bào hoặc động vật cho thấy một số thành phần của hành tây có tác dụng chống ung thư nhất định. Thế nhưng điều này không có nghĩa là hành tây có tác dụng chống lại căn bệnh ung thư. Hãy xem hành tây là một loại thực phẩm và đừng nên quá tin vào tác dụng thần kỳ của nó trong việc điều trị ung thư.

Biện pháp tốt nhất để phòng tránh bệnh ung thư chính là cân bằng lượng thực phẩm dung nạp vào cơ thể hàng ngày, chú ý rèn luyện sức khỏe, đảm bảo cân nặng luôn ổn định. Ngoài ra bạn nên khám sức khỏe định kì để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.