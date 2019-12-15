Nhiều người tin rằng một khi đã bị ung thư thì cũng tương đương với việc nhận án tử hình. Nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn có thể hoàn toàn thực hiện một vài công tác chuẩn bị để ứng phó với căn bệnh này. Tháng 1/2018, Hiệp hội Ung thư Mỹ đã đưa ra số liệu nghiên cứu về bệnh ung thư của nước này trong suốt 40 năm qua. Theo đó, tỷ lệ mắc bệnh mới và tử vong vì căn bệnh ung thư ở Mỹ đã giảm khá nhiều.

Theo Sohu, bệnh ung thư là một trong những căn bệnh cướp đi mạng sống của nhiều người nhất hiện nay. Đặc biệt, số người mắc bệnh ung thư gia tăng hàng năm. Một vài thống kê có liên quan cho thấy mỗi năm ở Trung Quốc có hơn 4 triệu người mắc bệnh ung thư mới và 2.8 triệu người chết vì căn bệnh này. Điều này có nghĩa là cứ mỗi phút tại Trung Quốc có 8 người phát hiện mắc ung thư và 5 người chết vì căn bệnh quái ác này.

5 loại ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất được nêu trong nghiên cứu này là: Ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư vú , ung thư đại tràng và ung thư cổ tử cung . Tuy nhiên, người Mỹ đã sử dụng một vài phương pháp để phòng ngừa 5 loại ung thư này, giúp hơn 2 triệu người tránh xa ung thư.

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phổi. Ở Mỹ, chính phủ rất chú trọng đến việc khống chế chuyện hút thuốc lá trong toàn dân. Hiện nước Mỹ đã giảm tỷ lệ hút thuốc từ 42% của những năm 60 xuống còn 15.2%, chính vì vậy tỷ lệ người bị mắc ung thư phổi trên toàn nước Mỹ cũng giảm xuống. Điều đáng nói là tình trạng cai thuốc của đàn ông Mỹ tích cực hơn phụ nữ nên tỷ lệ đàn ông mắc ung thư phổi cũng giảm 2 lần so với nữ.

Cai thuốc và định kỳ thăm khám là cách để phòng chống bệnh ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc cai thuốc người Mỹ cũng làm rất tốt công tác kiểm tra tình trạng sức khỏe, kịp thời điều trị. Đối với những người trên 55 tuổi, nếu mỗi năm hút khoảng 30 bao thuốc thì nên đi kiểm tra ung thư phổi một lần/năm. Chính nhờ những chính sách và khuyến cáo của chính phủ Mỹ nên hơn 40 năm qua tình trạng ung thư phổi của nước này giảm đáng kể.

Ung thư đại tràng

Đây là căn bệnh có tỷ lệ mắc khá cao nhưng chúng ta cũng có thể phòng ngừa bằng cách thăm khám đại tràng. Sau 20 tuổi, bạn nên nhờ bác sĩ tư vấn và đánh giá nguy cơ mắc ung thư đại tràng của bản thân. Những ai hơn 50 tuổi mỗi năm nên đi kiểm tra một lần. Thông qua các lần xét nghiệm này, bạn sẽ phát hiện trong đại tràng của mình có u bướu hay không để kịp thời điều trị.

Ung thư tiền liệt tuyến

Ung thư tiền liệt tuyến là cơn ác mộng của đấng mày râu. Làm thế nào để sớm phát hiện ra căn bệnh này vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi trong giới y học. Vậy nhưng nước Mỹ đã dùng một phương pháp xét nghiệm căn bệnh này suốt 20 năm qua đó là kiểm tra chỉ số PSA. Nếu đàn ông trên 50 tuổi thì trong khoảng từ 2-4 năm nên đi kiểm tra PSA một lần. Trong gia đình từng có người mắc bệnh này thì nên đi khám định kỳ từ năm 40 tuổi. Nếu sớm phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể kéo dài cuộc sống thêm 5 năm.

Ung thư vú

Đối với phụ nữ ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ mắc cao. Để phòng ngừa căn bệnh này chị em cần đi kiểm tra định kỳ khi đã bước qua tuổi 40. Nếu người nhà có người từng mắc căn bệnh này thì nên nhờ bác sĩ tư vấn về nguy cơ mắc bệnh của mình. Phát hiện và điều trị sớm, khả năng sống của bệnh nhân lên đến gần 90%.

Ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là nỗi khiếp đảm của chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đã có vắc xin phòng ngừa ung thư cổ tử cung, vậy nhưng đối với những chị em phụ nữ từ 21-29 tuổi, cứ 3 năm nên đi kiểm tra TCT một lần. Đối với những ai trên 30 tuổi, 5 năm nên tiến hành làm xét nghiệm TCT + HPV một lần.

Bất kỳ loại ung thư nào cũng vậy, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời, khả năng sống sẽ cao hơn. Chính vì vậy chúng ta nên học theo người Mỹ những điều trên đây để phòng ngừa căn bệnh quái ác này.