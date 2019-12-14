Ngủ trưa có lợi cho sức khỏe, nhưng cần tránh ba điều CẤM KỴ này

Sống khỏe 14/12/2019 05:59

Giấc ngủ trưa ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe cũng như tinh thần của chúng ta. Bạn cần tránh 3 điều cấm kỵ dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Chợp mắt một lúc vào giấc trưa giúp chúng ta tỉnh táo để làm việc buổi chiều. Tuy nhiên, có người sau khi ngủ trưa sẽ lấy lại tinh thần nhưng cũng có người lại thấy mệt mỏi. Theo QQ, một báo cáo thống kê cho biết chỉ 30% số người được hỏi có thói quen ngủ trưa đúng giờ, nhưng trong số đó có đến 80% không đúng tư thế. Chính vì vậy, muốn khỏe khoắn, bạn nên tránh 3 điều cấm kỵ dưới đây trong giấc ngủ trưa.

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Ngủ trưa giúp tái tạo năng lượng nhưng nếu như ngủ sai cách sẽ khiến cơ thể càng mệt mỏi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ ngay sau khi ăn trưa

Thông thường thời gian nghỉ trưa được quy định tương đối ngắn nên ai cũng tranh thủ ngủ ngay sau khi ăn trưa. Vậy nhưng ngủ vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều bởi vì sau khi ăn hệ tiêu hóa đang tăng cường hoạt động, tốc độ lưu thông máu cũng tăng lên. Ngủ vào lúc này lượng máu cần cung cấp cho tim thấp, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não và toàn bộ cơ thể. Chính vì vậy khi ngủ dậy chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Thời gian ngủ trưa quá dài

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Thời gian ngủ trưa tốt nhất là từ 30-60 phút, không nên ngủ quá dài kẻo phản tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người thường xuyên thức đêm nên ngủ bù vào buổi trưa. Điều này khiến nhịp sinh học  bị đảo lộn, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngủ trưa quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ buổi tối. Thông thường thời gian ngủ trưa tốt nhất là 30-60 phút. Vượt quá thời gian này sẽ làm áp chế trung khu thần kinh của đại não khiến các mạch máu “đóng lại” quá lâu, vì vậy càng ngủ càng mệt hơn.

Ngủ gục trên bàn

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Ngủ gục trên bàn là tư thế không tốt cho sức khỏe của chúng ta - Ảnh minh họa: Internet

Vì thời gian nghỉ trưa ít nên nhiều người thường tranh thủ chợp mắt ngay trên bàn. Tư thế này khiến việc cung cấp máu cho não bị giảm, rất dễ khiến dây thần kinh bị chèn ép, hai cánh tay, mặt và hai bàn chân đều bị tê. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nguy hiểm khác.

Trên thực tế giấc ngủ trưa là thời gian vô cùng quý giá để cơ thể tái tạo năng lượng. Thế nhưng ngủ sai cách sẽ khiến chúng ta mệt mỏi hơn, thậm chí gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe.

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