Ba thứ không nên uống, ba loại không nên ăn nếu muốn sống trường thọ

Lối sống hiện đại, đặc biệt là chế độ ăn uống không lành mạnh khiến con người dễ mắc nhiều bệnh tật. Đến tuổi trung niên, tình trạng sức khỏe của nhiều người ngày càng suy giảm. Theo QQ, nếu áp dụng nguyên tắc “ba thứ không uống, ba loại không ăn” dưới đây, chắc chắn tình trạng sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện và sống trường thọ .

Theo QQ, không nên uống nước máy trực tiếp vì loại nước này có chứa một vài hợp chất nếu chưa được lọc hoặc đun sôi sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó, bạn chỉ nên uống nước máy đã lọc hoặc đun sôi.

Nước quá nóng

Không nên uống nước ở nhiệt độ quá cao. Uống nước trên 65 độ C sẽ dễ gây tổn thương niêm mạc, ví dụ niêm mạc miệng. Tổ chức vệ sinh thế giới cũng đã từng nhắc nhở mọi người không nên uống nước quá nóng.

Nước ngọt

Nước ngọt được nhiều người yêu thích, tuy nhiên những loại đồ uống này chứa hàm lượng đường cao và một số acid béo dạng trans. Chúng thường tăng nguy cơ phát sinh tình trạng béo phì, dẫn đến các bệnh mãn tính liên quan.

Ba thực phẩm không nên ăn

Đồ ăn quá mặn

Rất nhiều người thích ăn các món được muối mặn như dưa muối, thịt muối… Tuy nhiên, những loại thực phẩm này được cho là không có lợi cho sức khỏe, dễ gây bệnh cao huyết áp.

Thực phẩm nhiều chất béo

Những đồ ăn giàu chất béo cũng là thực phẩm không nên ăn quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm giàu chất béo như thịt mỡ xào rau hay thịt kho tàu… đều chứa hàm lượng chất béo khá cao. Những người ở độ tuổi trung niên thường xuyên ăn loại thực phẩm này sẽ dễ làm tăng lượng calo dung nạp vào cơ thể. Đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính, các thực phẩm này sẽ gây hại cho mạch máu và sức khỏe não bộ. Các bác sĩ khuyên chúng ta không nên tiêu thụ quá nhiều chất béo trong chế độ ăn hàng ngày.

Đồ ăn dư thừa

Không nên ăn đồ ăn dư thừa từ hôm trước, đặc biệt là rau xanh. Mặc dù lượng nitrite trong thức ăn thừa vẫn nằm trong giới hạn cho phép nhưng thành phần dinh dưỡng lại tương đối ít. Do đó, chúng ta không nên ăn lại đồ ăn thừa để đảm bảo sức khỏe.