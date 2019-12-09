Bác sĩ cảnh báo: Vợ chồng tuyệt đối không nên dùng chung 4 loại đồ này dù tình cảm tốt đến mấy

Sống khỏe 09/12/2019 07:05

Các bác sĩ khuyên tình cảm vợ chồng cho dù có tốt đến mấy cũng không nên dùng chung 4 loại đồ dùng này kẻo lây nhiễm HPV và nhiều bệnh nguy hiểm.

Trang QQ của Trung Quốc mới đăng tải một bài viết khiến nhiều người giật mình. Theo đó, có những vật dụng tưởng chừng vô hại lại gây tác hại khôn lường đến sức khỏe và tình cảm vợ chồng.

Tháng 4 vừa rồi, nam thanh niên tên Huy (30 tuổi) liên tục bị lở loét trong khoang miệng thậm chí môi cũng bị loét theo. Huy đã dùng khá nhiều loại thuốc để bôi và đi khám bác sĩ nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Sau đó hai vợ chồng cùng đi bệnh viện khám thì được chẩn đoán bị lây nhiễm HPV.

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Tình cảm vợ chồng Huy rất tốt nên anh đã sử dụng khăn mặt chung với vợ, kết quả là Huy bị lây HPV - Ảnh minh họa: Internet

Huy rất bất ngờ với kết quả này, không muốn chấp nhận sự thật đó. Thông qua sự dò hỏi của bác sĩ, thì ra một năm trước vợ Huy đã phát hiện mình bị nhiễm HPV. Tuy nhiên, vì thấy cơ thể không xuất hiện điều gì bất thường, không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật nên cô cũng không chú ý đến.

Điều đặc biệt là Huy và vợ có thói quen dùng chung khăn mặt với nhau. Do nhiều lần sử dụng chung khăn mặt và quan hệ vợ chồng không an toàn nên Huy đã nhiễm HPV. Chính vì điều này, bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng cho dù tình cảm vợ chồng có tốt đến mấy thì cũng không nên dùng chung các đồ dùng dưới đây để tránh những trường hợp đáng tiếc.

Dùng chung bàn chải đánh răng, kem đánh răng dễ lây bệnh đường miệng

Kem đánh răng và bàn chải đánh răng đều là đồ dùng thường nhật của mọi người. Thường các gia đình chỉ mua một tuýp kem đánh răng để dùng chung. Vậy nhưng đây không phải là thói quen tốt. Dùng chung kem đánh răng hoặc bàn chải đánh răng một thời gian dài rất có khả năng lây nhiễm virus nguy hại cho sức khỏe nếu một thành viên trong gia đình nhiễm bệnh. Chính vì vậy lời khuyên của bác sĩ là mỗi người nên có một tuýp kem đánh răng và bàn chải đánh răng riêng.

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Kem đánh răng và bàn chải đánh răng cũng là những đồ vật không nên dùng chung - Ảnh minh họa: Internet

Dùng chung đũa dễ lây nhiễm bệnh về đường tiêu hóa

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi gia đình thường có thói quen dùng chung đũa, thậm chí vợ chồng cũng có lúc sử dụng chung một đôi đũa. Tuy nhiên, bạn cần phải thay đổi thói quen này vì nếu vợ hoặc chồng mắc bệnh đường hô hấp hoặc bệnh đường tiêu hóa hoặc các bệnh dễ lây nhiễm khác thì rất dễ lây cho người còn lại. Chính vì vậy dù là vợ chồng cũng không nên dùng chung một đôi đũa.

Dùng chung đồ cắt móng tay, dao cạo râu dễ lây nhiễm các bệnh về máu

Nếu vợ hoặc chồng mắc các bệnh truyền nhiễm đường máu như HIV, viêm gan B, viêm gan C… thì không nên dùng chung đồ cắt móng tay, dao cạo râu… với người khác. Vì như vậy khả năng lây bệnh cho người không nhiễm bệnh sẽ rất cao.

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Đồ cắt móng tay hay dao cạo râu tuyệt đối không nên dùng chung với bất kỳ ai - Ảnh minh họa: Internet

Dùng chung khăn mặt, khăn tắm dễ lây các bệnh về da

Đôi khi vợ chồng vẫn dùng chung khăn tắm. Trên thực tế, khăn mặt, khăn tắm cũng có thể là vật truyền nhiễm khiến chúng ta lây nhiễm các bệnh về da hoặc HPV. Một thống kê cho thấy việc sử dụng chung khăn mặt hoặc khăn tắm làm tăng 4 đến 10 lần nguy cơ lây nhiễm các bệnh về da.

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Từ khóa:   viêm gan B bệnh về da bệnh truyền nhiễm

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