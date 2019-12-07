Những người có 4 thói quen này cần đi kiểm tra sức khỏe gấp kẻo ung thư gan

Sống khỏe 07/12/2019 10:53

Hiện nay ung thư gan là một trong những căn bệnh có tỷ lệ người mắc rất cao. Những người có 4 thói quen dưới đây cần phải chú ý đến sức khỏe gan hơn nữa.

Theo Sohu, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ người mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Một báo cáo thống kê cho thấy hàng năm tổng số người mắc ung thư gan trên thế giới vào khoảng 854.000 người, trong đó có tới 466.000 người Trung Quốc, chiếm 55%. Hàng năm có 810.000 người chết vì ung thư gan thì Trung Quốc có 422.000 người, chiếm 45-50% số người chết trên thế giới vì căn bệnh này.

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Hiện nay số người mắc bệnh ung thư trên thế giới ngày càng gia tăng, đặc biệt là ung thư gan - Ảnh minh họa: Internet

Vì là quốc gia có tỉ lệ mắc căn bệnh này cao nhất thế giới nên các bác sĩ Trung Quốc có lời khuyên mọi người cần quan tâm đến gan của mình nhiều hơn đồng thời thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe. Đặc biệt, những người có 4 thói quen dưới đây nên đi kiểm tra tình trạng gan định kỳ.

Hay uống rượu

Rượu có thể gây tổn hại lớn cho gan. Nười uống rượu trong thời gian dài rất dễ gây xơ gan thậm chí là ung thư gan. Chính vì vậy những ai có thói quen uống rượu cần đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe gan của mình.

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Những ai thích uống rượu có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan - Ảnh minh họa: Internet

Bị viêm gan B và thường xuyên thức đêm

Ở Trung Quốc, có rất nhiều người bị viêm gan B dẫn đến ung thư gan. Nếu bạn là người mắc viêm gan B nhưng lại thường xuyên thức khuya thì hãy cẩn thận với tình trạng sức khỏe của mình. Thói quen này sẽ làm tổn thương gan và có thể làm bệnh ngày càng nặng hơn dẫn đến ung thư gan.

Thích ăn thực phẩm biến chất và thực phẩm dầu mỡ

Rất nhiều người ăn những thực phẩm biến chất hoặc nổi mốc nhưng lại không biết rằng những thực phẩm này chứa aflatoxin B1, một chất gây ung thư. Ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ cũng là nguyên nhân khiến gan nhiễm mỡ, nếu bệnh nặng có thể gây xơ gan hoặc thậm chí là ung thư gan. Chính vì vậy những ai có thói quen thích ăn những thực phẩm bị mốc hoặc nhiều dầu mỡ cần chú ý đến gan của mình nhiều hơn.

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Ăn uống cũng là một trong những con đường khiến chúng ta mắc ung thư nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bị viêm gan B nhưng lười vận động

Nếu bị bệnh viêm gan B, bạn phải biết cách kiểm soát cân nặng. Người ít vận động thường dễ bị béo phì. Điều này khiến nguy cơ bệnh viêm gan B trở thành ung thư sẽ tăng cao.

Trên đây là 4 thói quen của những người có nguy cơ mắc ung thư gan. Nếu nằm trong số này, hãy chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình hơn nữa.

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Từ khóa:   bệnh ung thư viêm gan B béo phì

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