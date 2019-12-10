Theo QQ (Trung Quốc), dưới đây là những điều cần làm hoặc không nên làm khi cơ thể đã nhiễm vi khuẩn HP hoặc muốn phòng ngừa căn bệnh này.

Vi khuẩn Helicobacter pylori (hay còn gọi là vi khuẩn HP ) thường gây bệnh ở niêm mạc dạ dày. Chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày, thậm chí gây ung thư dạ dày. Hiện nay, nhiễm Helicobacter pylori là một trong những dạng nhiễm khuẩn phổ biến nhất trên thế giới.

Rau xanh và trái cây là thực phẩm cần thiết với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn số lượng trái cây không vượt quá 350 gram, lượng rau xanh cũng không nên vượt quá 500 gram. Một số loại rau tốt cho dạ dày là bông cải xanh, bông cải trắng, cải thảo… Còn táo, lê, thanh long… là những loại trái cây có lợi cho dạ dày.

Rau xanh và trái cây là thực phẩm tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Với những ai bị bệnh dạ dày hoặc muốn phòng ngừa vi khuẩn HP thì mỗi ngày nên bổ sung đủ nguồn dinh dưỡng từ rau và trái cây.

Nên ăn đồ ăn chín hoàn toàn

Nên ăn đồ ăn chín hoàn toàn vì đồ ăn tái thường tồn tại nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay nhiều người thích ăn những món kiểu Tây như bò bít tết, trứng ốp la. Nhưng những loại thực phẩm này có thể tồn tại vi khuẩn và nhiều loại ký sinh trùng khác nhau. Nếu trứng sống chứa vi khuẩn salmonella, bạn dễ gặp tình trạng buồn nôn, nghiêm trọng hơn có thể gây viêm dạ dày cấp tính. Vi khuẩn HP đặc biệt thích môi trường axit mạnh nên những người đã nhiễm vi khuẩn này cần thực sự chú ý đến những thực phẩm mình ăn hàng ngày.

Không uống rượu và Không hút thuốc

Hút thuốc và uống rượu là nguyên nhân làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư của con người. Từng có nghiên cứu chứng minh rằng thói quen này làm tăng kích thích niêm mạc dạ dày. Đặc biệt, đối với những người bị loét dạ dày thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Do đó, bạn cần tránh 2 thứ có hại với sức khỏe này.

Không ăn đồ ăn bên ngoài

Công việc bận rộn nên khiến nhiều người có thói quen ăn ngoài nhưng đây là điều không tốt cho sức khỏe. Đồ ăn bên ngoài không an toàn và đặc biệt vi khuẩn HP rất dễ xâm nhập vào cơ thể bạn thông qua con đường ăn uống. Chính vì vậy để đảm bảo sức khỏe, chúng ta không nên duy trì thói quen có hại này.