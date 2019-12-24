Thuộc nằm lòng 10 ĐIỀU này, cả đời bạn sẽ không bị bệnh ung thư làm phiền

Sống khỏe 24/12/2019 06:30

Ai cũng sợ ung thư, vậy bệnh ung thư sợ gì? Nếu chúng ta nắm vững và áp dụng 10 điều dưới đây, cả đời bạn không lo mắc căn bệnh quái ác này.

Hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh ung thư trên thế giới ngày một gia tăng. Người người, nhà nhà đều khiếp sợ căn bệnh này. Một khi ai đó mắc bệnh ung thư, nhiều người nghĩ ngay đến án tử hình. Rất nhiều người đặt câu hỏi ung thư sợ điều gì? Theo QQ, nếu nắm vững và thực hiện 10 việc dưới đây, chắc chắn bạn sẽ không bị ung thư làm phiền nữa.

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Nhất định phải cai thuốc lá vì đây là nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất: Nhất định phải sớm cai thuốc vì 25% số người chết vì ung thư đều có liên quan đến thuốc lá, điển hình nhất là ung thư phổi.

Thứ hai: Nên ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ít ăn các loại thịt có nhiều dầu mỡ. Điều này sẽ giúp bạn tránh xa ung thư đại tràng.

Thứ ba: Etanol là chất có liên quan đến ít nhất 7 loại ung thư. Vì vậy nếu bạn bị viêm gan hoặc gan nhiễm mỡ thì hãy tránh xa rượu bia và các loại đồ uống có cồn.

Thứ tư: Những người thích ăn mặn thường dễ mắc ung thư dạ dày vì những thực phẩm chứa nhiều muối rất có hại cho dạ dày.

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Ai cũng sợ ung thư, vậy chúng ta nên thay đổi lối sống và thói quen ăn uống để có một sức khỏe tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thứ năm: Phụ nữ không nên tức giận vì điều này sẽ làm tăng nguy cơ ung thư tuyến giáp và ung thư vú. Vì vậy muốn có sức khỏe tốt, phụ nữ cần thay đổi tính cách.

Thứ sáu: Thừa cân là căn nguyên của rất nhiều loại bệnh. Nếu cơ thể thường xuyên ở trong trạng thái thừa cân sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư thận, ung thư đại tràng và một số loại bệnh khác.

Thứ bảy: Thức đêm tưởng không liên quan gì đến ung thư nhưng trên thực tế thói quen xấu này sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Thứ tám: Nếu trong gia đình bạn từng có người bị bệnh ung thư, hãy chú ý đến sức khỏe của mình vì nguy cơ mắc ung thư của bạn sẽ cao hơn người khác 10%.

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Tích cực vận động cũng là phương pháp phòng bệnh ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thứ chín: Vận động không những giúp tăng cường sức khỏe mà còn là một phương pháp phòng bệnh ung thư hiệu quả. Bạn nên vận động 150 phút mỗi tuần.

Thứ mười: Khoảng 80% bệnh nhân phát hiện ung thư ở giai đoạn đầu đều có thể chữa trị, vì vậy bạn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nên nhớ không có bất kỳ phương pháp nào giúp chúng ta phòng ngừa ung thư hoàn toàn. Vậy nhưng bạn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư bằng cách thay đổi lối sống và thói quen ăn uống hàng ngày.

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Từ khóa:   ung thư đại tràng ung thư vú phòng ngừa ung thư

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