Ăn gì không béo? Những thực phẩm giúp bạn không tăng cân 

Để trả lời cho câu hỏi ăn gì không béo, thì bạn hãy tham khảo về thực đơn eat clean giúp giảm mỡ thành công, lấy lại vóc dáng chuẩn, tốt cho sức khỏe .

Tình trạng béo phì ngày càng có xu hướng gia tăng bởi thói quen ăn uống thiếu khoa học, lười vận động, không vận động thể dục thể thao. Vậy ăn gì không béo , chúng ta hãy cùng tìm câu trả lời qua nội dung bài viết dưới đây.

Thực đơn eat clean là một phương pháp ăn uống lành mạnh và khoa học, cân bằng được lượng calo, chất xơ, protein và hạn chế chất béo… Đây là một cách hợp lý để cơ thể bạn được cung cấp đầy đủ dưỡng chất mà vẫn có thể giảm được mỡ. Một số thực đơn eat clean giảm mỡ bạn có thể tham khảo:

Trứng cung cấp nguồn đạm đầy đủ giúp bạn đảm bảo được cơ bắp, khoai lang cho bạn nguồn năng lượng trong ngày, rau luộc có chứa nhiều chất xơ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn luôn được ổn định. Đây là một thực đơn phù hợp cho những người muốn giảm mỡ do nó không chứa nhiều chất béo mà vẫn cung cấp đủ năng lượng cho người ăn.

Trứng, khoai lang, rau luộc giúp giảm mỡ cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang luộc, thịt gà xào nấm

Thịt gà xào nấm sẽ mang đến cho bạn nhiều chất đạm, trong đó khoai lang ngoài cung cấp năng lượng còn giúp cho hệ tiêu hóa của bạn được cải thiện.

Bắp non xào thịt, gạo lứt

Bạn nên sử dụng gạo lứt thay vì dùng gạo trắng bởi nó sẽ giúp bạn no lâu hơn, ít tích trữ mỡ thừa. Thịt xào bắp sẽ cung cấp đủ chất đạm, protein cho bạn, trong đó gạo lứt thì giúp bạn có đủ năng lượng trong ngày.

Cải xanh, bắp luộc, ức gà

Ngoài ức gà cung cấp chất đạm và protein cần thiết cho cơ thể, thì cải xanh cung cấp nhiều vitamin và chất xơ tốt cho sức khỏe cũng như hệ tiêu hóa. Bắp luộc giúp bạn không còn cảm thấy đói.

Cải xanh, bắp luộc, ức gà tốt cho người muốn giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang, trứng luộc, thịt lợn, một ít cơm trắng, rau luộc

Thỉnh thoảng, bạn cũng có thể ăn một ít cơm trắng để đổi bữa, tuy nhiên không nên ăn nhiều quá để tránh tích mỡ. Ngoài ra bạn có thể ăn kèm với trứng luộc, thịt lợn để cung cấp đầy đủ chất đạm và 1 ít chất béo cho cơ thể. Khoai lang giúp bạn có đủ năng lượng trong ngày. Nên sử dụng rau luộc để món ăn không bị ngán.

Rau luộc, cá, gạo lứt

Ăn cá rất tốt cho cơ thể, cung cấp đầy đủ lượng đạm cần thiết, gạo lứt giúp bạn không còn cảm giác đói, rau luộc cung cấp vitamin và chất xơ cần thiết cho hệ tiêu hóa.

Rau luộc, cá, gạo lứt thích hợp cho người không muốn tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Củ cải, bắp, khoai lang và thịt luộc

Tuy chỉ gồm toàn món luộc nhưng thực đơn này vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể từ chất đạm, năng lượng, vitamin, tinh bột…Do đó, bạn có thể ăn no mà không lo tích mỡ sau bữa ăn.

Cơm trắng, bầu luộc, trứng

Bầu luộc làm cho bạn không cảm thấy ngán với thực đơn. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trứng cung cấp đủ chất đạm cần thiết trong ngày, cơm trắng giúp bạn no lâu hơn. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều cơm rất dễ bị tích mỡ trong cơ thể.

Gạo lứt, rau củ, thịt gà

Đây là một thực đơn cung cấp đầy đủ chất đạm, chất xơ, vitamin mà rất ngon miệng. Bạn sẽ không cảm thấy chán khi sử dụng các món ăn này, ăn nhiều cũng không lo bị tích mỡ trong cơ thể.

Gạo lứt, rau củ, thịt gà cung cấp đủ dưỡng chất mà không lo béo - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thực đơn giảm mỡ, bạn có thể ăn no mà không quá lo lắng. Còn thực đơn cho người gầy thì sẽ như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua phần nội dung phía dưới đây.

Thực đơn cho người gầy

Người gầy nên ăn gì? Tại sao ăn mãi mà không béo? Đây là những thắc mắc của rất nhiều người khi đang ở trạng thái này. Về nguyên tắc, muốn tăng cân người gầy phải bổ sung một lượng calo lớn hơn người bình thường mỗi ngày. Ngoài ra, thực đơn cho người gầy phải luôn đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất là: chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất và tinh bột.

Bạn nên ăn nhiều các thực phẩm chứa protein và chất béo không bão hòa như: cá hồi, cá ngừ…giúp bạn sớm tăng cân mà còn rất tốt cho trí não.

Các thực phẩm trứng, sữa cung cấp nhiều vitamin và canxi tốt cho người gầy. Nên sử dụng các loại thịt gà, thịt lợn, thịt ngan… để có thêm chất đạm giúp nhanh chóng tăng trọng lượng. Lưu ý nên chọn ăn thịt nạc, tránh ăn thịt mỡ, da động vật rất dễ khiến cơ thể bạn bị tích mỡ.

Bổ sung các loại tinh bột tốt cho sức khỏe như: gạo, ngũ cốc, khoai lang…cung cấp một lượng chất xơ, sắt, canxi, carbohydrate giúp cơ thể dễ hấp thụ dinh dưỡng

Bổ sung đầy đủ chất đạm, chất béo, vitamin, tinh bột trong bữa ăn của người gầy - Ảnh minh họa: Internet

Nên ăn thêm một số thực phẩm giàu chất béo để nhanh tăng cân như: hạt óc chó, hạt dẻ, hạt điều…

Trên đây là những nội dung giải đáp ăn gì không béo bằng các thực đơn giảm mỡ và thực đơn cho người gầy. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày hợp lý, ăn no mà không lo bị béo.