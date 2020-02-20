Dinh dưỡng cho người gầy – Ăn gì để tăng cân?

Chế độ ăn uống ngủ nghỉ giúp tăng cân là rất quan trọng. Bạn cần nắm bắt các thông tin sau:

Dinh dưỡng chính là yếu tố quan trọng nhất để quyết định cân nặng, đặc biệt là người gầy. Dinh dưỡng cho người gầy cũng là bài toán khiến nhiều người giải mãi vẫn chưa có kết quả phù hợp. Nếu bạn tìm được những loại thức ăn tốt cho việc tăng cân, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những món ăn hàng ngày để thêm da thêm thịt.

Bò hầm rau củ là món ăn tổng hợp được cả 4 nhóm chất dinh dưỡng: tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Đây chắc chắn là một món ăn ngon và bổ dưỡng cho những người gầy.

Món ăn này rất giàu dinh dưỡng mà cách làm lại đơn giản: Chỉ cần chuẩn bị tôm, gừng, hành lá, lòng trắng trứng. Trộn đều các nguyên liệu rồi cho thêm muối, tiêu, bột nêm và dầu ăn. Bánh mì cắt bỏ viền rồi phết hỗn hợp vừa trộn lên thành một lớp mỏng. Cuộn chặt lại rồi đem chiên. Bánh mì thơm ngon hòa quyện với vị ngọt đầy dinh dưỡng của tôm, ăn kèm dưa chuột và cà chua cho đỡ ngán.

Bổ sung những loại hạt như macca, óc chó, hoa quả sấy khô (nho, mận), các loại sữa giàu chất béo (sữa tươi nguyên kem, phô mai, sữa chua béo…), các loại thịt đỏ (thịt bò, thịt dê, thịt lợn…) để xây dựng cơ bắp.

Bạn cần đảm bảo nạp đủ cho cơ thể 4 nhóm chất và cân bằng chúng, bao gồm chất béo, chất đạm, tinh bột, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, lưu ý bổ sung protein và các loại vitamin, theo tỷ lệ sau: 70% protein nạc – 20% carbohydrate – 10% các chất béo lành mạnh và rau củ quả. Cơ thể sẽ ốm yếu và không thể tăng cân nếu bị thiếu một trong các chất đó.

Cách làm như sau: Bạn rửa sạch khoai tây, cà rốt và cà chua, thịt bò rồi thái thành miếng vuông vừa ăn. Ướp thịt bò, khoai tây và cà rốt với hạt nêm, tiêu. Đợi 30 phút cho ngấm gia vị.

Cho nồi lên bếp rồi thêm một ít dầu, cho cà chua và các nguyên liệu đã ướp vào xào chín. Đun nhỏ lửa cho bò và rau củ mềm. Thỉnh thoảng chế thêm một chút nước, nêm nếm vừa miệng. Món này ăn cùng cơm trắng hay bánh mỳ đều rất thơm ngon.

Bò hầm rau củ thơm ngon và nhiều dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Sushi

Sushi là món ăn truyền thống tại Nhật Bản. Món ăn này có nguyên liệu rất đa dạng như cơm, các loại hải sản, phô mai, rong biển... Đây đều là những thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Một cuốn sushi có thể cung cấp từ 500-600 calo cho người gầy.

Món sushi đẹp mắt và rất dễ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cháo đậu xanh

Đây là món cháo dinh dưỡng cho người gầy. Trong đậu xanh có chứa nhiều: protein, các loại chất bổ và đặc biệt là các loại vitamin A, K, acid folic và những loại khoáng chất như canxi, sắt, kẽm… Ăn món cháo này vào buổi sáng vừa nhẹ bụng, vừa dễ tiêu hoá nhưng cũng giúp tăng cân nhanh chóng.

Cách làm: Bạn chỉ cần vo sạch đậu xanh và gạo rồi ninh một nồi cháo là có bữa sáng thơm ngon. Cháo có thể ăn cùng đường hay muối đều rất phù hợp. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm một số loại sữa hay bột ngũ cốc vào các bữa phụ để nạp năng lượng tốt hơn.

Một số lưu ý để giúp bạn tăng cân tốt hơn

Ngoài ăn uống, bạn cũng nên xây dựng chế độ ngủ nghỉ đều đặn và đầy đủ.

Tránh căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống.

Nếu có điều kiện, hãy tham gia một vài môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe cũng như cải thiện vấn đề cân nặng.

Tập luyện những môn thể thao giúp tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Tìm động lực chung với những người bạn đang bị gầy khác.

Luôn tạo cảm hứng khi ăn uống, đừng coi nó là nghĩa vụ phải thực hiện.

Có thể tìm một chuyên gia tư vấn dinh dưỡng để có những phương thức đo đạc chỉ số một cách khoa học và chuẩn mực.

Dinh dưỡng cho người gầy không phải là một vấn đề quá khó giải quyết. Hy vọng những kiến thức trong bài sẽ giúp bạn có thêm thông tin bổ ích hỗ trợ cho quá trình tăng cân. Hãy luôn chủ động với tình trạng sức khỏe của mình!