Tại sao cơ thể cần vitamin B12? Vitamin B12 có trong thực phẩm nào?

Sức khỏe 16/02/2020 21:46

Vitamin B12 là một chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Vậy bạn có biết vitamin B12 có tác dụng gì hay chưa? Vitamin B12 có trong thực phẩm nào? Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người bị cuốn vào guồng quay cơm áo gạo tiền mà quên đi việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Cơ thể của bạn cần được lắng nghe, việc cung cấp đủ lượng vitamin và khoáng chất cho cơ thể là vô cùng cần thiết. Một trong những vitamin có ảnh hưởng lớn đến cơ thể là vitamin B12. Hãy cùng tìm hiểu vitamin B12 có trong thực phẩm nào và lợi ích của nó gồm những gì trong bài viết dưới đây!

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Vitamin b12 có trong thực phẩm nào - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B12 là gì?

Vitamin B12 là loại vitamin tan trong nước, giúp chuyển hóa tế bào, hình thành tế bào hồng cầu, và các chức năng thần kinh đồng thời sản xuất DNA.

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Vitamin B12 là gì nhỉ? - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B12 có trong loại thực phẩm nào?

Các nguồn thực phẩm giàu vitamin B12 gồm:

  • Thịt gồm thịt cá như cá hồi, cá ngừ, thịt gia cầm, thịt bò, thịt giăm bông và hải sản.
  • Các sản phẩm từ sữa và trứng.
  • Các loại ngũ cốc.
  • Men dinh dưỡng.
  • Nội tạng của động vật như gan, thận, tim, cật, …
  • Các loại thuốc và thực phẩm bổ sung.

Hiện nay, nhiều người thường chỉ quan tâm đến vitamin B12 có trong thực vật, vì vitamin B12 từ thực vật luôn thân thiện với cơ thể con người.

Một số loại thực vật giàu vitamin B12 như rong biển Nori, nấm Shiitake, súp lơ, bông cải, kiwi, xoài, …

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Vitamin B12 có trong các loại thực phẩm trong ảnh - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu vitamin B12 gây bệnh gì?

Thiếu vitamin B12 gây những nguy cơ và biến chứng nguyên trọng đối với cơ thể con người như tổn thương thần kinh, cảm giác kiến bò ở tay và chân, mệt mỏi, yếu cơ, tê bì, yếu cơ, cảm sốt, nhìn mờ, ra nhiều mồ hôi, sưng lưỡi và các vấn đề về tiêu hóa.

Nghiêm trọng hơn, thiếu vitamin B12 sẽ gây nên tình trạng thiếu máu trầm trọng dẫn đến những triệu chứng như: tim đập nhanh và khó thở, táo bón, tiêu chảy, chán ăn hoặc đầy hơi, da nhợt nhạt, lưỡi nhợt nhạt, các vấn đề về thần kinh, các vấn đề về tâm thần như trầm cảm, mất trí nhớ, thay đổi hành vi,...

Chính vì vậy mà câu hỏi thường được đặt ra là: “Thiếu vitamin B12 có thể gây ra bệnh gì?”

Từ những tình trạng nghiêm trọng của việc thiếu vitamin B12 gây nên,  có thể dẫn đến các bệnh lý như viêm teo dạ dày, trong đó niêm mạc dạ dày mỏng dần đi, thiếu máu ác tính khiến cơ thể khó hấp thụ vitamin B12 và các căn bệnh ảnh hưởng đến ruột non như bệnh Crohn, bệnh Celiac, vi khuẩn có hại phát triển hoặc ký sinh trùng, rối loạn hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như bệnh Graves hoặc Lupus.

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Thiếu vitamin B12 gây những hậu quả nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin B12 có tác dụng gì?

Lợi ích của vitamin B12 là không phải bàn cãi. Chỉ cần bạn cung cấp đủ lượng vitamin B12 cần thiết mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ chủ động tránh được các triệu chứng và các bệnh lý nghiêm trọng trên. Có thể nói, Vitamin B12 có những tác dụng rất thiết thực với cơ thể và công việc của bạn. 

Đối với cơ thể, vitamin B12 có tác dụng tạo ra hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu, giảm thiểu nguy cơ ung thư đồng thời cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh, hỗ trợ tiêu hóa, chăm sóc da, tóc và móng, duy trì sức khỏe tim mạch.

Đối với công việc, vitamin B12 giúp bạn làm việc hiệu quả và trơn tru hơn nhờ tác dụng duy trì năng lượng, giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa thần kinh, ngăn ngừa mất trí nhớ, cải thiện tâm trạng và triệu chứng trầm cảm.

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Vitamin B12 có tác dụng tích cực với cơ thể và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Cách bổ sung vitamin B12 cho người ăn chay

Nếu bạn là một người ăn chay, bạn thường tránh các loại thực phẩm như thịt, cá, trứng, sữa. Do đó, nguy cơ thiếu hụt vitamin B12 sẽ rất lớn.

  • Những người ăn chay cần trang bị những kiến thức cho bản thân về các loại thực phẩm cung cấp vitamin B12 từ thực vật như chia sẻ ở trên.
  • Việc đọc kỹ bao bì trên các loại thực phẩm ngũ cốc bổ sung là rất cần thiết.
  • Men dinh dưỡng là một ý kiến hay. Đây là loại thực phẩm dành cho người ăn chay, hương vị đậm đà khi nấu. Nhiều người dùng men dinh dưỡng để đem lại cho món ăn hương vị giống phô mai. Một thìa canh men dinh dưỡng cung cấp tới 4 microgam vitamin B12. Rắc men dinh dưỡng lên bắp rang bơ hoặc thức ăn chay để có một bữa ăn nhẹ ngon miệng hơn.
  • Rong biển Nori và nấm Shiitake là một lựa chọn khác, 4 gam rong biển khô sẽ đảm nhận đủ nhu cầu vitamin B12 hàng ngày. Tiêu thụ 50gam nấm Shiitake khô để nhận đủ nhu cầu B12 hàng ngày.
  • Một lựa chọn gần gũi hơn là súp lơ, bông cải, kiwi, xoài.
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Bổ sung vitamin B12 cho người ăn chay không khó - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống ngày càng tất bật, hãy biết lắng nghe cơ thể của bạn, từ đó bạn sẽ nhận ra người bạn đó còn nhiều điểm không ổn. Mỗi ngày, hãy quan tâm một chút đến người bạn đó, bằng cách chăm chút chế độ ăn uống. Các loại vitamin và khoáng chất đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã có thể trả lời câu hỏi: “Vitamin B12 có trong thực phẩm nào?”.

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