Các loại thực phẩm giàu vitamin A có lợi cho cơ thể

Sức khỏe 14/02/2020 05:53

Những loại thực phẩm giàu vitamin A không chỉ giúp tăng cường thị lực cho mắt mà còn cải thiện khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiều căn bệnh khác nhau. 

Vitamin A rất cần thiết đối với mỗi người, đảm bảo thị lực của mắt luôn ổn định. Vitamin A có nhiều trong những loại thực phẩm mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày như thịt, cá, trứng sữa... Hãy cùng tìm hiểu các loại thực phẩm giàu vitamin A qua nội dung bài viết dưới đây.

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Thực phẩm giàu vitamin A - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là vitamin A?

Vitamin A là một vi chất có vai trò quan trọng trong cơ thể. Vitamin A cần thiết cho mọi người từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi, bà bầu... Việc sử dụng vitamin A thường xuyên mang lại những lợi ích như:

  • Tăng cường thị lực, giúp cho mắt sáng và khỏe mạnh
  • Thiếu vitamin A có thể gây ra thiếu máu
  • Vitamin A giúp xương phát triển vững chắc
  • Vitamin A cần thiết cho phụ nữ đang mang thai
  • Cải thiện hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh ung thư.
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Vitamin A rất cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin A cho bé

Vitamin A rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Không chỉ giúp cho trẻ có đôi mắt sáng, ngăn ngừa các bệnh lý về mắt mà nó còn giúp cho trẻ phòng tránh được nhiều bệnh lý khác.

  • Cà rốt: Đây là loại thực phẩm giàu vitamin A, tốt cho thị lực của trẻ nhỏ. Bên cạnh việc cung cấp hàm lượng vitamin A dồi dào, trong thành phần của cà rốt còn chứa nhiều các vitamin B, C, K và các chất xơ khác. Bạn hãy xay nhỏ cà rốt và nấu bột hoặc nấu cháo cho trẻ ăn hàng ngày.
  • Khoai lang: Chứa hàm lượng vitamin A cao. Bên cạnh đó, khoai lang còn giúp nhuận tràng, ổn định hệ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Bạn có thể nghiền nhỏ khoai lang để nấu bột cho trẻ ăn hàng ngày.
  • Các loại rau xanh: Một số loại rau xanh như rau cải, rau cải xoăn, rau bina… cung cấp hàm lượng lớn vitamin A. Ngoài ra, các loại rau này còn cung cấp nhiều chất xơ cần thiết cho sự phát triển hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ.
  • Bí ngô: Đây là loại thực phẩm giàu vitamin A cho bé cũng như dễ dàng chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau như: cháo bí ngô, nấu bột cho trẻ với bí ngô… 
  • Gan động vật: Là nhóm thực phẩm nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin A và sắt. Bạn có thể xay nhỏ gan động vật rồi nấu cùng cháo cho trẻ ăn hàng ngày. 

Trên đây là những thực phẩm giàu vitamin A cho bé. Cùng tìm hiểu thêm các thực phẩm chứa nhiều vitamin A cho bà bầu.

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Thực phẩm giàu vitamin A cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm hàm lượng vitamin A cao cho bà bầu 

Gan động vật, rau xanh, bí ngô, cà rốt… là những thực phẩm chứa nhiều vitamin A và tốt cho bà bầu trong giai đoạn thai kỳ. Ngoài ra, một số loại thực phẩm khác như: đu đủ chín, gấc, xoài, cà chua, dưa hấu… cũng là những thực phẩm giàu vitamin A cho bà bầu đồng thời cung cấp thêm nhiều dưỡng chất cần thiết, các vitamin, khoáng chất cho sự phát triển ổn định của thai nhi. 

Tuy nhiên, bà bầu nên bổ sung hàm lượng vitamin A ở mức vừa phải, tránh sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến những tác hại không mong muốn.

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Thực phẩm giàu vitamin A cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây giàu vitamin A 

Một số loại trái cây có hàm lượng vitamin A cao bạn có thể tham khảo như: 

  • Trái cây khô: Bạn có biết mơ khô là trái cây nhiều vitamin A nhất trong tất cả các loại hoa quả sấy khô không? 100g mơ khô cung cấp đến 12.669 IU vitamin A. Bên cạnh đó, mận khô hoặc đào khô cũng có hàm lượng vitamin A cao.
  • Dưa hấu: Loại quả này chứa hàm lượng vitamin A cao và lượng calo thấp. Bạn có thể ăn nhiều dưa hấu để tốt cho thị lực mà không sợ bị tăng cân.
  • Xoài: Một quả xoài kích thước trung bình có thể cung cấp gần 4.000 IU vitamin A tương đương với 75% nhu cầu trong ngày của cơ thể. Ngoài ra, xoài còn cung cấp nhiều loại vitamin khác tốt cho sức khỏe của người ăn.
  • Đu đủ: Một quả đu đủ nhỏ cung cấp khoảng 30% lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày. Hơn thế nữa, nó còn cung cấp các khoáng chất, enzym và các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh tật. 
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Các loại trái cây chứa nhiều vitamin A – Ảnh minh họa: Internet

Cách nhận biết vitamin A trong thực phẩm 

Một số mẹo dưới đây sẽ giúp những người nội trợ có cách nhận biết vitamin A có trong thực phẩm một cách dễ dàng:

  • Thịt động vật: Các loại thịt đỏ thường chứa hàm lượng vitamin A cao như thịt bò, thịt lợn, thịt dê…
  • Rau xanh: Vitamin A thường có nhiều trong các loại rau xanh đậm như rau cải, rau ngót, rau muống…
  • Hoa quả: Bạn nên lựa chọn các loại hoa quả có màu vàng cam hoặc đỏ đậm vốn chứa nhiều vitamin A như đu đủ, dưa hấu, cà chua, gấc…
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Dựa theo màu sắc để lựa chọn các thực phẩm chứa nhiều vitamin A – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là nội dung tìm hiểu về những thực phẩm giàu vitamin A, tốt cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Vitamin A rất cần thiết cho cơ thể mỗi người, vì vậy hãy bổ sung một cách thường xuyên. 

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