Có rất nhiều loại thực phẩm làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư mà chúng ta chưa biết hoặc biết nhưng vẫn cố tình ăn.

Hàng ngày, chúng ta vẫn đang ăn không ít loại thực phẩm có hại cho cơ thể. Bài viết sau sẽ chỉ ra top 6 loại thực phẩm có khả năng gây bệnh ung thư nếu bạn lạm dụng. 1. Đường tinh chế Thực phẩm chứa đường tinh chế rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt là hại não. Khi qua chế biến, chất sucrose và glucose không còn giữ được nguyên vẹn mà có xu hướng làm tăng vọt mức insulin và thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư.

Lạm dụng đường tinh chế có thể thúc đẩy sự phát triển tế bào ung thư - Ảnh minh họa: Internet 2. Thực phẩm đóng hộp Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm đóng hộp là an toàn. Trên thực tế, thực phẩm bên trong thì không có vấn đề gì, tuy nhiên nhiều loại vỏ hộp chứa BPA-A. Theo các chuyên gia, đây là chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung ở nữ giới. 3. Thực phẩm bẩn mốc Thực phẩm để lâu ngày hoặc không được bảo quản cẩn thận sẽ xuất hiện nấm mốc, ruồi nhặng bám vào. Nếu tiếp tục ăn, các loại vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí gây bệnh ung thư dạ dày, ung thư gan...



Thực phẩm bẩn mốc khiến vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể - Ảnh minh họa: Internet 4. Đồ ăn chín để trong tủ lạnh lâu ngày Đồ ăn chín để quá lâu trong tủ lạnh hoặc đem nấu đi nấu lại nhiều lần cũng được liệt kê vào danh sách các loại thực phẩm gây ung thư. Đồ ăn chín để tủ lạnh quá lâu không tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Cách tốt nhất là nên nấu ăn trong ngày để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư. 5. Đồ nướng Thịt, cá... được nướng trên than hồng sẽ sản sinh ra các chất amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, gây đột biến gen và tăng khả năng bị ung thư đường ruột, ung thư gan. Ăn nhiều đồ nướng có thể khiến bạn mắc bệnh ung thư, do đó cần hạn chế - Ảnh minh họa: Internet 6. Bỏng ngô quay trong lò vi sóng Bỏng ngô là món ăn được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, loại bỏng ngô quay trong lò vi sóng rất có hại đối với cơ thể, làm tăng nguy cơ bị ung thư gan, thận, bàng quang bởi axit perfluorooctanoic (PFOA). Không nên ăn bỏng ngô quay trong lò vi sóng - Ảnh minh họa: Internet Trên thực tế, nhiều người biết các loại thực phẩm có hại cho sức khỏe nhưng vẫn chủ quan, điều này khiến số lượng người mắc bệnh hiểm nghèo tăng nhanh mỗi năm. Do đó, để bảo vệ bản thân, chúng ta cần phải hạn chế sử dụng các thực phẩm không lành mạnh.

Trước thềm năm mới, cần bỏ ngay 5 thói quen gây hại sức khỏe này Trong 1 thập kỷ qua, có rất nhiều khuyến nghị và trào lưu chăm sóc sức khỏe được đưa ra. Nếu không tinh tường phân biệt được đúng sai, bạn sẽ dễ dàng rơi vào “bẫy” và hứng chịu những hậu quả nặng nề cho sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/canh-bao-nhung-loai-thuc-pham-cang-an-cang-nuoi-duong-ung-thu-so-5-nhieu-nguoi-cuc-thich-350197.html