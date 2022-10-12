Cách giảm cân bằng chuối đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà!

Trong quá trình chọn chuối để giảm cân, bạn nên lựa những loại chuối có ít dinh dưỡng , ăn no lâu và chứa nhiều nước. Điều này sẽ giúp giảm bớt lượng dinh dưỡng nạp vào trong cơ thể, đốt cháy lượng mỡ dư thừa, giúp giảm cân hiệu quả.

Chuối vốn là loại trái cây rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể. Không chỉ nổi bật với hương vị ngọt thơm và hạm lượng kali dồi dào, chuối còn luôn nằm trong top những thực đơn hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóng dáng mơ ước của nhiều chị em. Vì đâu lại thế? Trong nội dung bài viết này, hãy cùng khám phá ngay những cách giảm cân bằng chuối hiệu quả, đơn giản ngay tại nhà nhé!

- Chuối xanh: Thành phần chuối xanh chứa lượng đường rất thấp nên không gây ra tình trạng thừa cân. Ngoài ra, chuối xanh còn rất giàu chất xơ, kích thích hệ tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Vì vậy, đây là một lựa chọn rất tốt cho những người đang mong muốn giảm cân.

- Chuối tây: Thành phần calo trong chuối tây ít hơn hẳn chuối tiêu. 100g chuối tây chỉ cung cấp khoảng 65kcal, trong khi ở chuối tiêu là 90kcal. Vì vậy chuối tây là giải pháp giảm cân hiệu quả.

Chuối xanh rất tốt cho việc giảm cân!

Nếu như bạn đang thắc mắc ăn chuối chín có giảm cân không thì câu trả lời là có, tuy nhiên sẽ không thể mang lại hiệu quả tốt như sử dụng chuối xanh, đồng thời cũng đòi hỏi bạn phải mất nhiều thời gian hơn.

Qua đây, chắc hẳn bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi loại chuối nào dùng để giảm cân hiệu quả, loại chuối nào không nên sử dụng nếu như không muốn cân nặng của bạn tăng lên.

Cách sử dụng chuối để giảm cân

Một số kinh nghiệm giảm cân bằng chuối hiệu quả ngay tại nhà bạn có thể tham khảo dưới đây:

1. Chuối luộc

Việc luộc chuối nhằm giảm bớt lượng đường, giúp bạn hấp thụ một lượng đường thấp nhất vào trong cơ thể, từ đó giúp vừa no bụng mà lại không gây tăng cân. Bạn nên lựa chọn những quả chuối sắp chín, không chọn những quả chuối bị hỏng hay dập nát để luộc.

Cách thực hiện:

- Chọn từ 3 -5 quả chuối tùy vào khẩu phần ăn, đem rửa sạch và cắt bỏ đầu.

- Cho chuối vào xoong, đổ nước ngập, đun sôi trong thời gian từ 10 – 15 phút. Bạn có thể sử dụng một chiếc đũa để kiểm tra xem chuối đã chín hay chưa.

- Khi chuối đã mềm thì tắt bếp, vớt ra đĩa là có thể thưởng thức được ngay.

Sử dụng chuối luộc để giảm cân!

Bên cạnh đó bạn có thể thực hiện cách giảm cân bằng chuối luộc bằng việc lên thực đơn trong các bữa ăn hàng ngày như sau:

- Ăn sáng đủ các dưỡng chất như ngày thường.

- Trưa ăn 2 quả chuối luộc cùng với rau xanh dưới dạng salad.

- Chiều uống 1 cốc sinh tố chuối luộc.

- Tối ăn 2 quả chuối luộc và 1 hộp sữa chua không đường.

Chỉ cần tuân thủ thực đơn này một cách đều đặn, bạn sẽ nhận thấy cân nặng của bản thân giảm đi chỉ sau một thời gian ngắn đấy nhé. Không chỉ có vậy thôi đâu, đây còn là một giải pháp giảm cân hiệu quả mà vẫn đủ năng lượng cho chị em tung tăng mỗi ngày nữa đấy!

2. Nước chuối xanh

Phương pháp này còn khá mới với nhiều người, song rất dễ làm và mang đến hiệu quả giảm cân tốt.

Cách thực hiện:

- Bạn lựa chọn từ 2 – 3 quả chuối xanh, tước lớp vỏ xanh bên ngoài rồi ngâm vào nước sạch và cho thêm một chút muối vào nước.

- Vớt chuối để ráo nước, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi luộc khoảng 5 phút. Vớt chuối ra xay nhuyễn là có thể dùng được.

Nước ép chuối xanh hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn!

Kết hợp chuối và sữa chua

Sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp tiêu thụ bớt lượng thức ăn dư thừa, không gây tích mỡ trong cơ thể. Bạn có thể thái chuối thành từng miếng nhỏ vừa ăn kết hợp với sữa chua hoặc xay chuối với sữa chua làm sinh tố để uống hàng ngày, rất có lợi cho quá trình giảm cân.

Sử dụng chuối và khoai lang

Khoai chứa rất ít calo nên không gây tăng cân. Bạn có thể kết hợp giữa chuối và khoai lang trong bữa ăn, vừa no bụng, đủ dưỡng chất vừa giúp giảm cân. Ví dụ thực đơn trong ngày với chuối và khoai lang dành cho bạn như sau:

Sáng: ăn 1 quả chuối, uống thêm 1 cốc sữa không đường.

Trưa: ăn chuối với một chút thịt lợn hoặc thịt gà, sử dụng thêm rau hoặc salad.

Tối: ăn khoai lang với sữa chua không đường.

Đây là thực đơn rất dễ ăn, bạn vẫn có thể đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong ngày, hiệu quả giảm cân cũng rõ rệt.

Chuối và khoai lang là sự kết hợp hoàn hảo để giảm cân mà không lo đói bụng!

Ngoài các cách trên bạn có thể áp dụng cách giảm cân bằng chuối của sao Hàn rất đơn giản, dễ thực hiện, không cần tính toán lượng calo cần thiết trong các bữa ăn.

Sáng: ăn một quả chuối và uống 1 ly nước.

Trưa: ăn bình thường, lưu ý khẩu phần ăn không vượt mức.

Tối: ăn bình thường, khẩu phần ăn ít hơn để hạn chế tích mỡ.

Áp dụng thực đơn giảm cân bằng chuối của sao Hàn!

Trên đây là những cách giảm cân bằng chuối hiệu quả và siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình một giải pháp giảm cân an toàn và hiệu quả cùng với chuối tại nhà. Chúc các chị em độc giả nhanh chóng lấy lại thân hình hút mắt nhé!