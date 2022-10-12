Cách giảm cân bằng chuối đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà

Sức khỏe 12/10/2022 13:40

Cách giảm cân bằng chuối hiệu quả là mong muốn của nhiều chị em phụ nữ đang bị thừa cân nhằm lấy lại vóc dáng thon gọn. Hãy cùng khám phá ngay nhé!

Chuối vốn là loại trái cây rất phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nhiều dưỡng chất, vitamin cần thiết cho cơ thể. Không chỉ nổi bật với hương vị ngọt thơm và hạm lượng kali dồi dào, chuối còn luôn nằm trong top những thực đơn hỗ trợ giảm cân, lấy lại vóng dáng mơ ước của nhiều chị em. Vì đâu lại thế? Trong nội dung bài viết này, hãy cùng khám phá ngay những cách giảm cân bằng chuối hiệu quả, đơn giản ngay tại nhà nhé!

Cach giam can bang chuoi
Cách giảm cân bằng chuối đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà!

Các loại chuối dùng để giảm cân hiệu quả 

Trong quá trình chọn chuối để giảm cân, bạn nên lựa những loại chuối có ít dinh dưỡng, ăn no lâu và chứa nhiều nước. Điều này sẽ giúp giảm bớt lượng dinh dưỡng nạp vào trong cơ thể, đốt cháy lượng mỡ dư thừa, giúp giảm cân hiệu quả.

- Chuối tây: Thành phần calo trong chuối tây ít hơn hẳn chuối tiêu. 100g chuối tây chỉ cung cấp khoảng 65kcal, trong khi ở chuối tiêu là 90kcal. Vì vậy chuối tây là giải pháp giảm cân hiệu quả. 

- Chuối xanh: Thành phần chuối xanh chứa lượng đường rất thấp nên không gây ra tình trạng thừa cân. Ngoài ra, chuối xanh còn rất giàu chất xơ, kích thích hệ tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Vì vậy, đây là một lựa chọn rất tốt cho những người đang mong muốn giảm cân. 

Cach giam can bang chuoi 1
Chuối xanh rất tốt cho việc giảm cân!

Nếu như bạn đang thắc mắc ăn chuối chín có giảm cân không thì câu trả lời là có, tuy nhiên sẽ không thể mang lại hiệu quả tốt như sử dụng chuối xanh, đồng thời cũng đòi hỏi bạn phải mất nhiều thời gian hơn. 

Qua đây, chắc hẳn bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi loại chuối nào dùng để giảm cân hiệu quả, loại chuối nào không nên sử dụng nếu như không muốn cân nặng của bạn tăng lên. 

Cách sử dụng chuối để giảm cân 

Một số kinh nghiệm giảm cân bằng chuối hiệu quả ngay tại nhà bạn có thể tham khảo dưới đây: 

1. Chuối luộc

Việc luộc chuối nhằm giảm bớt lượng đường, giúp bạn hấp thụ một lượng đường thấp nhất vào trong cơ thể, từ đó giúp vừa no bụng mà lại không gây tăng cân. Bạn nên lựa chọn những quả chuối sắp chín, không chọn những quả chuối bị hỏng hay dập nát để luộc.

Cách thực hiện:

- Chọn từ 3 -5 quả chuối tùy vào khẩu phần ăn, đem rửa sạch và cắt bỏ đầu.

- Cho chuối vào xoong, đổ nước ngập, đun sôi trong thời gian từ 10 – 15 phút. Bạn có thể sử dụng một chiếc đũa để kiểm tra xem chuối đã chín hay chưa.

- Khi chuối đã mềm thì tắt bếp, vớt ra đĩa là có thể thưởng thức được ngay. 

Cach giam can bang chuoi 2
Sử dụng chuối luộc để giảm cân!

Bên cạnh đó bạn có thể thực hiện cách giảm cân bằng chuối luộc bằng việc lên thực đơn trong các bữa ăn hàng ngày như sau: 

- Ăn sáng đủ các dưỡng chất như ngày thường. 

- Trưa ăn 2 quả chuối luộc cùng với rau xanh dưới dạng salad.

- Chiều uống 1 cốc sinh tố chuối luộc.

- Tối ăn 2 quả chuối luộc và 1 hộp sữa chua không đường.

Chỉ cần tuân thủ thực đơn này một cách đều đặn, bạn sẽ nhận thấy cân nặng của bản thân giảm đi chỉ sau một thời gian ngắn đấy nhé. Không chỉ có vậy thôi đâu, đây còn là một giải pháp giảm cân hiệu quả mà vẫn đủ năng lượng cho chị em tung tăng mỗi ngày nữa đấy! 

2. Nước chuối xanh

Phương pháp này còn khá mới với nhiều người, song rất dễ làm và mang đến hiệu quả giảm cân tốt. 

Cách thực hiện:

- Bạn lựa chọn từ 2 – 3 quả chuối xanh, tước lớp vỏ xanh bên ngoài rồi ngâm vào nước sạch và cho thêm một chút muối vào nước.

- Vớt chuối để ráo nước, cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào nồi luộc khoảng 5 phút. Vớt chuối ra xay nhuyễn là có thể dùng được. 

Cach giam can bang chuoi 3
Nước ép chuối xanh hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn!

Kết hợp chuối và sữa chua

Sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp tiêu thụ bớt lượng thức ăn dư thừa, không gây tích mỡ trong cơ thể. Bạn có thể thái chuối thành từng miếng nhỏ vừa ăn kết hợp với sữa chua hoặc xay chuối với sữa chua làm sinh tố để uống hàng ngày, rất có lợi cho quá trình giảm cân. 

Sử dụng chuối và khoai lang

Khoai chứa rất ít calo nên không gây tăng cân. Bạn có thể kết hợp giữa chuối và khoai lang trong bữa ăn, vừa no bụng, đủ dưỡng chất vừa giúp giảm cân. Ví dụ thực đơn trong ngày với chuối và khoai lang dành cho bạn như sau:

  • Sáng: ăn 1 quả chuối, uống thêm 1 cốc sữa không đường.
  • Trưa: ăn chuối với một chút thịt lợn hoặc thịt gà, sử dụng thêm rau hoặc salad.
  • Tối: ăn khoai lang với sữa chua không đường.

Đây là thực đơn rất dễ ăn, bạn vẫn có thể đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong ngày, hiệu quả giảm cân cũng rõ rệt.

Cach giam can bang chuoi 4
Chuối và khoai lang là sự kết hợp hoàn hảo để giảm cân mà không lo đói bụng!

Ngoài các cách trên bạn có thể áp dụng cách giảm cân bằng chuối của sao Hàn rất đơn giản, dễ thực hiện, không cần tính toán lượng calo cần thiết trong các bữa ăn.

  • Sáng: ăn một quả chuối và uống 1 ly nước.
  • Trưa: ăn bình thường, lưu ý khẩu phần ăn không vượt mức. 
  • Tối: ăn bình thường, khẩu phần ăn ít hơn để hạn chế tích mỡ.
Cach giam can bang chuoi 5
Áp dụng thực đơn giảm cân bằng chuối của sao Hàn!

Trên đây là những cách giảm cân bằng chuối hiệu quả và siêu đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình một giải pháp giảm cân an toàn và hiệu quả cùng với chuối tại nhà. Chúc các chị em độc giả nhanh chóng lấy lại thân hình hút mắt nhé!

Plank và những lưu ý về động tác mà bạn cần lưu ý để đạt được hiệu quả tốt nhất!

Plank và những lưu ý về động tác mà bạn cần lưu ý để đạt được hiệu quả tốt nhất!

Plank vốn là bài tập vô cùng quen thuộc với công hiệu đốt mỡ, săn chắc cơ tuyệt vời mà không đòi hỏi quá nhiều thời gian!

Xem thêm
Từ khóa:   ăn chuối giảm cân giảm cân bằng chuối ăn chuối

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 43 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 43 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm