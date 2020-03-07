Cách giảm cân không cần tập thể dục hiệu quả tại nhà

Nhiều người đặt câu hỏi rằng không tập thể dục có giảm cân được không ? Hay có cách giảm béo mà không cần tập gym hay thể dục không? Theo đó, nhiều nghiên cứu đã tìm ra các phương pháp giảm cân khác dành cho người bận rộn trong công việc, không có nhiều thời gian để tập các bài tập giảm cân. Dưới đây là những cách giảm cân không cần tập thể dục giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối như ý.

Giải tỏa căng thẳng cách giảm cân không cần tập thể dục cũng như không cần thực hiện một chế độ ăn kiêng. Đây cũng là cách giảm cân nhanh nhất không dùng thuốc cực kỳ an toàn cho sức khỏe .

Khi bị căng thẳng, cơ thể sẽ sản sinh ra một loại hoocmon gọi là glucocorticoids. Điều này làm cho sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể càng bị phá vỡ, tăng cảm giác thèm ăn và khiến cơ thể bị tăng cân. Cảm xúc cũng là lý do gây nên căng thẳng dẫn đến tình trạng ăn uống mất cân bằng. Khi gặp tâm trạng tiêu cực, bạn sẽ có xu hướng dễ ăn các thực phẩm không lành mạnh.

Giải tỏa căng thẳng giúp giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Không được bỏ bữa ăn sáng

Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất. Tuy nhiên, nhiều người thường nhịn ăn sáng và đó là một sai lầm nghiêm trọng. Thay vì thế, bạn hãy chọn thực đơn giảm cân một cách khoa học cho buổi sáng, vì những lý do sau:

Đầu tiên, nhịn ăn bữa sáng sẽ làm bạn đói và thèm ăn nhiều hơn vào bữa trưa và tối.

Mặt khác, nhịn ăn lâu làm cho quá trình trao đổi chất chậm đi, ảnh hưởng tới quá trình đốt mỡ giảm cân.

Thực chất nếu bạn ăn nhiều thì chưa chắc là vì đói, mà vì mắt và não bộ ghi nhận thông tin trên dĩa thức ăn. Điều này sẽ khiến thị lực lẫn dạ dày bị “lừa” và có xu hướng ăn ít lại đồng thời hiến cho cơ thể bạn dừng thèm khi đồ ăn đã hết. Các nhà khoa học đã dựa theo cách đó và khuyên bạn nên ăn trong chén nhỏ nếu muốn giảm cân. Bạn cũng có thể ăn nhanh gọn với một số thực phẩm tốt cho sức khỏe như trái cây, nếu không có thời gian ăn sáng.

Ăn đủ bữa trong ngày sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn nhịn ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi tư thế đi đứng và vận động nhẹ

Nếu bạn có thói quen thường xuyên đứng gù, ưỡn bụng, mỡ sẽ có xu hướng tích tụ nhiều hơn. Trong khi đó, thói quen đứng thẳng lưng, ưỡn ngực và hóp bụng sẽ hỗ trợ giúp mỡ bụng tiêu biến. Vì thế, hãy bỏ ngay các tư thế ngồi gù lưng, đi đứng ưỡn bụng, dù chúng có thoải mái nhưng lại rất có hại cho vóc dáng.

Đây là cách giảm cân không cần tập thể dục mạnh. Vận động nhẹ nhàng có thể được thực hiện tại nhà, cơ quan, mọi nơi mọi lúc bằng cách tăng cường đi lại thay vì nằm, ngồi, đứng một chỗ.

Thay đổi cách đi đứng phù hợp cho giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường kỹ năng nấu ăn

Bạn hãy dành một ít thời gian tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về cách chuẩn bị các bữa ăn phù hợp. Việc trau dồi kỹ năng nấu ăn là một cách tốt để giảm cân thay vì bạn phải giảm lượng thức ăn hàng ngày. Một số loại thức ăn nhiều dinh dưỡng như trái cây tươi, rau quả là những thứ rất tốt cho việc giảm cân.

Thực đơn giảm cân hiệu quả thường phụ thuộc vào người biết cách chế biến các loại thức ăn. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng cho thấy việc tăng cân hay chứng béo phì là hệ quả từ kỹ năng nấu ăn kém.

Trau dồi kỹ năng nấu và lựa chọn thực phẩm giúp bạn giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng thực đơn giảm cân khoa học hiệu quả

Dưới đây là những lưu ý trong việc xây dựng một thực đơn giảm cân khoa học và hiệu quả, để không phải tập thể dục mà vẫn có thể có thân hình mi nhon.

Bổ sung đầy đủ các chất, nhất là rau xanh và trái cây.

Chú ý hạn chế tinh bột, giảm đồ ăn không tốt cho sức khỏe và đồ ăn vặt như đồ nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhiều calo, một số món tráng miệng…

Cách giảm cân nhanh tại nhà ở nữ và nam cũng khác nhau về nhu cầu dùng calo, dinh dưỡng.

Giảm cân hiệu quả mà không mất thời gian tập thể dục - Ảnh minh họa: Internet

Nếu việc thực hiện chế độ luyện tập thể dục để giảm cân trong thời gian dài là quá khó đối với bạn thì việc áp dụng cách giảm cân không cần tập thể dục được chia sẻ trên đây sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chúng sẽ giúp bạn giảm được phần nào cân nặng cũng như bồi bổ sức khỏe mà không làm tổn hại đến cơ thể.