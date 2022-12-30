Cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua chỉ đơn giản như thế này

Không chỉ là loại mứt thơm ngon được nhiều người ưa chuộng trong mỗi dịp Tết đến xuân về, mứt cà rốt còn mang lại nhiều lợi ích khá tốt cho sức khỏe con người. Để tạo ra mứt cà rốt thơm ngon, người ta thường dùng đến nước vôi trong hoặc phèn chua để khử mùi. Tuy nhiên, vẫn có cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon như ý. Hôm nay, hãy cùng bắt tay ngay vào thử sức với món mứt dẻo ngon, hấp dẫn này nhé!

Để món mứt cà rốt thêm phần hấp dẫn, thì đường, vani hay giấm ăn sẽ là nguyên liệu cần thiết giúp món mứt của chị em lên một "tầng cao" mới đấy nhé!

- Đầu tiên, cà rốt khi mua về, bạn tiến hành gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi dùng dao bào, bào thành những sợi mỏng dài là được. Tuy nhiên, nếu bạn không có dao bào thì có thể sử dụng dao thông thường, cắt cà rốt thành miếng dài, to bản trước rồi tiếp tục cắt nhỏ lại như sợi. Lưu ý là đừng cắt sợi nhỏ quả nhé, như vậy khi sên mứt rất dễ bị nát và ăn sẽ không ngon.

- Sau khi đã bào xong, bạn hãy lấy một chậu nước có pha loãng với muối và giấm ăn rồi ngâm số cà rốt đã bào sợi vào ngâm trong khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Làm như vậy sẽ giúp sợi cà rốt cứng hơn, giòn hơn và loại bỏ bớt mùi ngai ngái mà nhiều người có thể bị khó chịu.

- Cuối cùng, khi ngâm đủ giờ, bạn chỉ việc rửa lại vài lần nước sạch rồi để ráo là đã xong khâu chuẩn bị cà rốt rồi nhé.

Như đã thấy, chúng ta vẫn có thể làm mứt cà rốt sợi được mà không cần phèn chua. Không mất quá nhiều chi phí và công sức mà vẫn tạo nên món mứt thơm ngon đúng điệu đấy.

Công đoạn ngâm đường cho cà rốt!

Bước 2: Ướp cà rốt với đường

- Tiến hành trộn cà rốt với lượng đường tương ứng hoặc có thể thêm, giảm tùy vào việc bạn muốn ăn mứt vị ngọt đậm hay không.

- Sau đó xóc thật đều rồi cũng để ngâm như vậy cho đến khi đường tan chảy hoàn toàn và bắt đầu thấm sâu vào các sợi cà rốt.

Bước 3: Sên mứt cà rốt

Các bước tiến hành sên mứt cà rốt chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn dùng một cái chảo rộng sâu lòng đặt lên bếp nóng, rồi cho toàn bộ số mứt cà rốt đã ngâm vào tiến hành sên làm mứt.

- Đun trên ngọn lửa vừa phải để đảm bảo cà rốt không bị cháy khét, rồi dùng đũa đảo đều tay và một cách nhẹ nhàng cho đến khi cà rốt bắt đầu khô thì cho ống vani vào để tạo hương thơm.

- Tiến hành tiếp tục đảo đều cho đến khi thấy sợi cà rốt khô hoàn toàn và xuất hiện lớp bột đường bám xung quanh thì có thể tắt bếp rồi nhé.

- Đến đây thì bạn chỉ việc chờ cho mứt cà rốt nguội, rồi đem mứt bảo quản trong hộp hoặc bịch kín để dùng dần nhé. Vậy là đã hoàn tất rồi đấy!

Thành phẩm

Món mứt cà rốt thực hiện thành công khi sợi mứt ăn vào giòn, có độ mềm nhất định. Đồng thời bạn sẽ thấy mùi của cà rốt lúc này khá thơm khi có sự kết hợp của vani. Món mứt handmade này mà nhâm nhi cùng ly trà nữa thì đúng là "một cặp bài trùng" nhé! Đảm bảo thực khách nào cũng thích mê cái sự dẻo ngon, ngọt thơm này đấy!

Món mứt cà rốt không dùng phèn chua, những vẫn trông ngon đúng điệu!

Mẹo chọn mua cà rốt tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách làm mứt cà rốt không cần phèn chua, mà vẫn chuẩn ngon và đơn giản tại nhà. Nếu bạn vẫn còn lo ngại về độ hợp vệ sinh và mức đường của các loại cà rốt bên ngoài thị trưởng, thì món mứt cà rốt handmade này chắc chắn sẽ là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho bạn nhé! Vừa dẻo ngon, tốt cho sức khỏe, đảm bào vệ sinh an toàn thực phẩm, mà lại còn siêu tiết kiệm và đơn giản nữa, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình thành công nhé!