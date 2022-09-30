Cách làm chân giò rút xương nhồi thịt đơn giản mà ngon tuyệt hảo

- Đầu tiên, chân giò mua về, bạn cần khử mùi hôi của chân giò bằng cách dùng hỗn hợp rượu và nước chà xát sơ qua toàn bộ phần chân giò, đặt biệt là các góc khuất. Sau đó, ngâm trong khoảng 5 phút rồi vớt ra để ráo.

- Sau đó, bạn đem cắt lấy phần thịt chân giò rồi đem băm nhỏ hoặc thái lát thành những miếng mỏng vừa ăn và cho vào chén riêng để chuẩn bị cho phần nhân thịt nhồi.

- Tiếp đó, bạn hãy tiến hành rút bỏ xương chân giò, bằng cách dùng dao nhọn luồn vào trong và cắt quanh xương rồi rút ra. Công đoạn này cần sự khéo léo và tỉ mỉ, do đó để chắc chắn hơn bạn hãy mua chân giò đã được rút xương sẵn nhé. Hoặc bạn hãy tách riêng phần thịt và da ra, dùng búa đập để xương ống bên trong vỡ vụn là có thể loại bỏ xương một cách từ từ.

Bước 2: Trộn nhân nhồi chân giò

Trộn hỗn hợp nhân thơm ngon, đậm vị!

- Trước tiên, bạn đem ngâm mộc nhĩ với nấm hương vào nước ấm để chúng nở đều, sau đó rửa sạch lại rồi tiến hành băm nhỏ.

- Sau đó, bạn lần lượt cho hỗn hợp gồm thịt, các loại nấm cùng với chút hạt nêm, nước mắm, đường, tiêu theo tỷ lệ vừa ăn. Tiến hành ướp khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ để hỗn hợp thấm gia vị, hoặc bạn cũng có thể bọc kín và cho hỗn hợp này vào ngăn mát tủ lạnh để đảm bảo hương vị thơm ngon nhất nhé.

Bước 3: Tiến hành làm chân giò rút xương nhồi thịt

Nhồi nhân cho chân giò!

- Để có thể dễ dàng cột phần chân giò của bạn, dùng xiên cẩn thận xiên qua da heo để tạo một số lỗ dọc theo miệng của chân giò, các lỗ cách nhau từ 1 - 2 cm. Sau đó, dùng dây lạc may 2/3 miệng chân giò theo đường chéo.

- Kế đến, bạn chỉ cần cho hết phần nhân đã ướp xong nhồi vào trong chân giò, rồi dùng lạc may kín lại toàn bộ phần miệng như hình là được.

- Đến đây thì bạn cần đun một nồi nước thật sôi rồi cho chân giò vào luộc.

- Khi thấy nước sôi trở lại rồi thì vặn nhỏ lửa lại, đun khoảng 30 phút nữa là có tắt bếp rồi nhé.

- Như vậy món chân giò rút xương nhồi thịt cũng đã chín và chỉ cần chờ bạn thưởng thức. Ngoài ra, nếu bạn muốn giữ được nhiều hơn vị ngọt thịt thì có thể hấp cách thủy cũng được nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn nhé.

- Sau khi luộc xong, bạn hãy rửa sơ chân giò với nước lạnh, tháo bỏ dây buộc để nguội rồi mới cho vào ngăn mát tủ lạnh và sử dụng dần.

Thành phẩm

Món chân giò rút xương nhồi thịt thơm ngon đậm vị (Ảnh: Internet)

Món chân giò rút xương nhồi thịt nghe có vẻ khó nhưng thật ra lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần chút khéo tay là bạn có thể tạo ra món ăn thơm ngon, béo ngậy mà ai cũng thích này rồi nhé. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được độ mềm ngọt của thịt nạc, hòa quyện với cái sần sật của mộc nhĩ, dai dai của phần da hấp dẫn bên ngoài. Món này mà chấm cùng chén nước mắn me nữa thì đúng là mỹ vị nhân gian nhé, đảm bảo dễ dàng làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất đấy!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua chân giò chất lượng

- Bạn nên chọn những phần chân giò có màu đỏ hồng tươi, không có những lốm đốm đen xám bất thường nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn những chiếc chân giò có độ đàn hồi khi sờ vào, bạn có thể kiểm tra bằng cách dùng ngón tay ấn nhé xuống, nếu phần bị ấn trở lại vị trí ban đầu thì chân giò còn tươi và nên mua nhé.

- Ngoài ra, để lựa chọn được chân giò ngon, bạn cần quan sát phần mặt cắt, nên chọn những khúc có phần mặt cắt khô, không bị chảy nhớt và không có mùi hôi khó chịu.

Mẹo chọn mua nấm hương ngon

- Hiện nay, thì có 2 loại nấm hương (nấm đông cô) được bày bán phổ biến đó là loại khô và tươi. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn mua loại nào cũng được cả nhé!

- Với loại nấm hương tươi, bạn nên mua nấm có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồng thời nên ưu tiên chọn những cây nấm có phần tai màu vàng nâu tự nhiên, cúp chặt vào chân nhé.

- Còn loại nấm hương khô thì cũng tương tự như nấm tươi, nhưng do đã được sấy nên sẽ có trọng lượng nhẹ hơn.

- Với cả 2 loại thì bạn nên hạn chế mua nấm có dấu hiệu ẩm mốc, bị dập úng quá nhiều,...bởi đó là nấm đã để quá lâu, không nên sử dụng nữa.

Trên đây là cách làm chân giò rút xương nhồi thịt siêu thơm ngon, bắt vị tại nhà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn món ngon hấp dẫn nào cho ngày cuối tuần này, thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời đấy nhé! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!