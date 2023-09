Vào bếp học ngay cách làm mứt me dẻo ngon cực mà đơn giản nhất

Là một món ăn khoái khẩu, mứt me nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của nhiều người bởi hượng vị chua chua, cay cay cực hấp dẫn. Nếu như bạn không muốn mua me đã được chế biến săn ngoài chợ thì hãy học cách làm mứt me dẻo tại nhà xem sao. Món mứt này mà dùng đãi khách ngày Tết thì quả là tuyệt vời và mang đậm hương vị Tết đấy. Nào, vào bếp với chúng tôi và trổ tài khéo tay của bạn ngay nhé.

Nguyên liệu làm me dẻo

Me chín.

Đường trắng.

Muối.

Gừng.

Hạt mè.

Tiết kiệm hơn khi làm mứt me dẻo tại nhà với nguyên liệu sẵn có (Ảnh: Internet)

Me mua càng chín thì khi làm mứt sẽ càng ngon. Bạn chú ý chọn trái chín, còn mới, mình đều và to để khi sên làm mứt sẽ không bi nát. Me đã chín mà để lâu rất dễ bị lên mốc, vì vậy mà ở khâu chọn mua me bạn nên chú ý hơn nhé.