Vào bếp học ngay cách làm mứt me dẻo ngon cực mà đơn giản nhất

Một chút vị chua cay cũng làm nên hương vị tuyệt vời nhất. Với cách làm mứt me dẻo đậm vị này sẽ khiến bạn phải tấm tắc khen ngon mà ăn hoài không chán.

Là một món ăn khoái khẩu, mứt me nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của nhiều người bởi hượng vị chua chua, cay cay cực hấp dẫn. Nếu như bạn không muốn mua me đã được chế biến săn ngoài chợ thì hãy học cách làm mứt me dẻo tại nhà xem sao. Món mứt này mà dùng đãi khách ngày Tết thì quả là tuyệt vời và mang đậm hương vị Tết đấy. Nào, vào bếp với chúng tôi và trổ tài khéo tay của bạn ngay nhé. Nguyên liệu làm me dẻo Me chín.

Đường trắng.

Muối.

Gừng.

Hạt mè. Tiết kiệm hơn khi làm mứt me dẻo tại nhà với nguyên liệu sẵn có (Ảnh: Internet) Me mua càng chín thì khi làm mứt sẽ càng ngon. Bạn chú ý chọn trái chín, còn mới, mình đều và to để khi sên làm mứt sẽ không bi nát. Me đã chín mà để lâu rất dễ bị lên mốc, vì vậy mà ở khâu chọn mua me bạn nên chú ý hơn nhé.

Cách làm mứt me dẻo Đầu tiên, bạn hãy bóc vỏ me, me chín rất dễ bóc vỏ và công đoạn này cũng không làm mất nhiều thời gian của bạn. Bóc vỏ xong thì cũng lấy phần dây me bao bên ngoài mà chỉ giữ lại phần thịt và hạt me nhé. Nếu bạn có thể lấy được hạt me ra thì càng tốt, tuy nhiên me chín rất khó để tách. Nếu không được thì hãy bỏ qua công đoạn này nhé. Luộc me để dễ bóc vỏ và làm mứt nhanh hơn (Ảnh: Internet) Chuẩn bị một nồi nước muối pha loãng rồi đem đun sôi rồi cho me vào chần sơ qua rồi tắt bếp. Sau đó vớt me ra, xối lại với nước để loại bỏ vị mặn và chua.

Tiếp theo là công đoạn sên làm mứt me. Lấy một cái chảo sâu lòng cho khoảng 300 gram đường và chút nước vào nấu chung. Khi thấy đường đã tan hoàn toàn và nước hơi ngả qua màu vàng thì cho me vào sên lên. Bước này bạn cần đảo đều tay để miếng me không bị dính chảo, không bị cháy cũng như giúp đường thấm đều trong từng miếng me nhé. Cứ đảo như vậy cho đến khi đường cô đặc lại và bám quanh miếng mứt thì coi như bạn đã gần làm xong món mứt hấp dẫn rồi đấy. Cuối cùng, cho gừng thái sợi, hạt mè vào trộn đều rồi tắt bếp. Đến đây món mứt me dẻo thơm ngon đã sẵn sàng cho bạn thưởng thức rồi đấy. Sên làm mứt me dẻo đơn giản mà cho thành phẩm ngon nhất (Ảnh: Internet) Thành phẩm món me dẻo ngon tuyệt Món mứt me có chút vị chua, chút vị cay, chút vị ngọt hòa quyện, miếng mứt dẻo mềm ăn vào sẽ cho bạn cái hương vị tuyệt vời nhất. Với món mứt này, bạn có thể dùng để ăn chơi tùy ý hoặc dùng để làm quà biếu người thân, bạn bè gần xa. Chỉ với cách làm mứt me dẻo đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng thực hiện được trong lần đầu tiên. Tết năm nay hãy thay đổi khẩu vị của gia đình với món mứt tự làm này nhé. Chúc bạn thành công.

Học ngay cách làm mứt me cay ngon cực để đãi khách ngày Tết Thưởng thức ngay món mứt chua chua, cay cay hấp dẫn bằng cách làm mứt me cay đơn giản mà cực ngon. Bạn sẽ là "fan ruột" của món ăn này ngay lần đầu nếm thử đấy.

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