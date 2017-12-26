Cách làm mứt bí đỏ miếng đãi khách ngày Tết thơm ngon đậm vị

Bí đỏ là loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn của gia đình. Nó chứa hàm lượng cao vitamin và khoáng chất khác nên rất cần thiết cho sức khỏe con người. Bởi vì là thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn mà người ta hay sử dụng bí làm nguyên liệu chế biến các món canh hay xào, nấu khác nhau. Nhưng đâu chỉ là món ăn mặn, bạn có thể biến tấu và tạo ra món mứt bí đỏ thơm ngon xứng danh hương vị ngày Tết đấy. Những ai sành đồ ngọt mà thích ăn bí nữa thì đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đấy.

Nhắc đến mứt thì chúng ta khỏi phải bàn bởi nó có nhiều loại khác nhau và mỗi loại lại là một hương vị riêng biệt. Những ngày Tết, người ta hay tìm mua mứt để thờ cũng và đãi khách. Bạn nghĩ rằng làm mứt khá khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên không phải vậy, các bước làm mứt khá đơn giản mà bạn chỉ cần thực hiện theo là được. Hôm nay, hãy trổ tài khéo tay của bạn với cách làm mứt bí đỏ miếng thử xem nhé.

Bí đỏ sau khi mua về thì tiến hành gọt vỏ, tách bỏ hạt và ruột bên trong. Đem rửa sạch rồi cắt thành những miếng nhỏ, dài vừa ăn, đừng cắt dày quá khi làm mứt sẽ không được thấm vị nhé.

Bí đỏ cũng có khá nhiều loại, bạn có thể chọn tùy ý nhưng chú ý chọn trái còn tươi, không quá già để làm mứt sẽ ngon nhất nhé.

Sau khi cắt xong, bạn hãy ngâm bí đỏ vào chậu nước vôi trong. Công đoạn này sẽ giúp cho miếng bí được cứng hơn, giòn hơn và khi làm mứt sẽ khó bị đứt gãy. Thời gian ngâm có thể từ 2 – 3 tiếng rồi sau đó đem rửa sạch vài lần với nước và để ráo.

Ngâm bí với nước vôi trong để làm mứt bí giòn và ngon (Ảnh: Internet)

Để món mứt thêm độ thơm ngon và hấp dẫn hơn, bạn có thể dùng đến chút vỏ cam tươi sắc sợi nhỏ nhé. Chỉ cần lấy trái cam tươi, cắt lớp vỏ cam ở ngoài cùng rồi thái sợi mỏng là được.

Hòa tan chút đường khoảng 150 gram với nước và đun sôi rồi lấy bí và vỏ cam cho vào luộc lên cho bí chín tới rồi vớt ra để ráo.

Tiếp theo, trộn phần đường còn lại (300 gram) với bí rồi ngâm khoảng vài tiếng để đường hòa tan hoàn toàn.

Sên mứt bí đỏ miếng cho khô và xuất hiện bột đường bám bên ngoài (Ảnh: Internet)

Cuối cùng là công đoạn sên mứt bí. Bắc chảo nóng lên bếp, cho toàn bộ số bí vào sên lên, khi nước đường sôi thì vặn lửa nhỏ bớt lại. Dùng đũa đảo nhẹ và đều tay có đến khi vào miếng bí khô lại và xuất hiện lớp bột đường trắng kết tinh bao quanh miếng mứt và thành chảo thì tắt bếp.

Thành phẩm với cách làm mứt bí đỏ dẻo ngon

Mứt sau khi sên để nguội rồi đem bảo quản trong hộp kín để sử dụng dần. Món mứt bí thực hiện thành công khi ăn vào sẽ có độ mềm và dẻo nhất định, kèm theo đó là vị ngọt dịu thấm đều vào các miếng bí. Đồng thời bạn sẽ ngửi được mùi thơm thoang thoảng của vỏ cam và cái độ bùi bùi của mứt.

Cách làm mứt bí đỏ truyền thống đơn giản với các bước mà bạn có thể thực hiện ngay trong lần đầu tiên. Món mứt màu cam vàng vừa đẹp lại vừa thơm ngon lạ miệng sẽ là món quà Tết tuyệt hảo để bạn dành tặng cho gia đình và bạn bè tới chơi nhà. Ngồi nhâm nhi miếng trà, ăn miếng mứt bí thì quả là hình ảnh tượng trưng quen thuộc trong những ngày đầu năm. Hãy lưu ngay công thức này lại để có thêm nhiều cách làm mứt Tết nữa nhé. Chúc bạn thực hiện thành công!