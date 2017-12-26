Cách làm mứt khoai lang giòn thơm ngon trọn hương vị Tết

Hãy để món ăn ngày Tết thêm trọn vị hơn với cách làm mứt khoai lang giòn ngon đơn giản này. Bạn sẽ thành công trong lần thực hiện đầu tiên.

Hôm nay, bạn lại có thể thêm vào sổ tay của mình một món ăn chơi mới cho ngày Tết rồi. Đây là cách làm mứt khoai lang giòn ngon tuyệt mà bạn dễ dàng chế biến tại nhà. Với nguyên liệu rẻ, lại là món ăn được nhiều người yêu thích, chắc chắn những ai thích ăn đồ ngọt sẽ không bỏ qua món mứt này đâu nhé. Khoai lang với hàm lượng cao protein rất tốt cho sức khỏe, nó là món ăn được nhiều người yêu thích. Người ta dùng khoai lang để làm bánh, luộc ăn hay cả nấu chè cũng rất tuyệt. Nhưng vẫn còn một biến tấu khác sẽ chiều lòng bạn được đó là mứt khoai lang. Bạn hãy cảm nhận vị bùi bùi, ngọt ngon của món mứt này sau khi tự tay chế biến nó theo các bước dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm mứt khoai lang Khoai lang.

Đường.

Mật ong.

Vani

Nước vôi trong. Khoai lang có nhiều loại, tùy vào sở thích của bạn mà chọn cho phù hợp, miễn sau chọn khoai mới, không bị sâu đục và củ to là được. Chọn khoai lang củ bự còn tươi để làm mứt sẽ giòn dai ngon nhất (Ảnh: Internet) Cách làm mứt khoai lang giòn Khoai lang rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi rửa lại một lần nữa. Cắt khoai lang thành những khúc ngắn và nhỏ vừa ăn dày khoảng 0.5 cm dài khoảng bằng ngón tay là được. Khi cắt xong bạn hãy ngâm khoai lang trong nước vôi trong liền luôn nhé, như vậy sẽ tránh cho miếng khoai bị thâm đen. Bạn chỉ cần ngâm trong khoảng 1 tiếng rồi vớt ra rửa sạch vài lần với nước rồi để ráo là được.

Công đoạn sơ chế làm mứt khoai lang đơn giản nhất (Ảnh: Internet) Tiếp theo, bạn hãy luộc khoai lang trong khoảng 2 phút cho khoai bớt cứng, sau đó vớt ra trộn chung với đường. Ngâm khoảng vài tiếng để đường tan chảy hoàn toàn, lâu lâu xóc khoai lên cho đường nhanh tan nhé. Cuối cùng là công đoạn sên mứt khoai lang. Chuẩn bị một chảo rộng, sâu lòng, cho toàn bộ số khoai lang đã ngâm vào chảo, cả nước đường luôn nhé. Bật lửa lớn đun đến khi nước đường sôi lên và cạn dần thì vặn lửa nhỏ lại. Trong quá trình sên, bạn dùng đũa đảo đều và liên tục cho đến khi khoai lang khô đi thì cho thêm chút mật ong và vani vào. Sên tiếp tục cho đến khi khoai lang khô quẹo lại và xuất hiện lớp bột đường bám bên ngoài khoai và thành chảo là coi như bạn đã làm xong món mứt khoai lang giòn ngon tại nhà rồi đấy. Sên mứt khoai lang ngon giòn đơn giản nhất (Ảnh: Internet) Thành phẩm mứt khoai lang giòn ngon Món mứt khoai lang thành công sẽ có độ giòn ngon và ngọt vừa phải. Đồng thời bạn sẽ thấy thoang thoảng mùi vani và mật ong nữa. Đây chắc chắn là món mứt tuyệt vời dành cho những ai yêu thích đồ ngọt đấy. Món mứt khoai lang giòn dai trông thật hấp dẫn đã hoàn thành (Ảnh: Internet) Để giúp mứt khoai lang luôn giòn ngon thì bạn nên bảo quản mứt trong hộp và đậy nắp kín. Bạn chỉ cần bỏ ra chút thời gian và áp dụng cách làm mứt khoai lang giòn ngon này thì đảm bảo kết quả sẽ thành công như ý đấy. Không chỉ là trong dịp Tết, bạn có thể làm món mứt này ăn chơi như ngày thường cũng được. Hãy cho gia đình bạn thưởng thức trọn vẹn hương vị ngày Tết với món mứt khoai đơn giản này nhé. Chúc bạn sẽ thành công.

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