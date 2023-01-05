Cách làm mứt khoai lang dẻo đơn giản nhất nhưng cho hương vị ngon nhất

Là một món ăn dân giã quen thuộc của người dân Việt, khoai lang nhận được nhiều ưa chuộng của mỗi người bởi hương vị thơm ngon. Người ta hay luộc khoai hay làm bánh, nấu chè, nhưng ngoài ra còn có cách làm mứt khoai lang dẻo nữa. Mứt là món quà bình dân mà mỗi khi đi đâu xa là người ta mang về biếu cho bạn bè, người thân. Đặc biệt, nếu ngày Tết mà tự làm mứt đãi khách thì còn gì bằng nhỉ. Hôm nay hãy cùng thử làm món mứt này nhé.

Người ta hay chọn cách làm mứt khoai lang dẻo Đà Lạt, bởi Đà Lạt nổi tiếng với rau củ sạch và với nhiều món mứt đặc sản khác nhau. Chọn khoai lang xuất xứ Đà Lạt củ to, chắc và tươi sẽ làm mứt ngon nhất. Nếu không có thì lựa chọn theo tiêu chuẩn chất lượng cũng được.

Khoai lang là loại thực phẩm giàu tinh bột, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Bởi vì thế mà nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và nên bổ sung trong các bữa ăn. Nếu như các món ăn mặn làm bạn ngán thì ăn mứt khoai lang dẻo ngọt ngon là một biến tấu hoàn hảo.

Các bước tiến hành làm khoai lang dẻo chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế khoai lang và ngâm nước vôi

- Đầu tiên, khoai lang sau khi mua về rửa bỏ đất cát bên ngoài, cạo bỏ vỏ rồi rửa lại với nước thêm lần nữa.

- Sau đó đem cắt thành những khoang nhỏ vừa ăn, hoặc tùy vào sở thích mà bạn cắt thành những khúc dài vuông bằng ngón tay cũng được. Lưu ý khi cắt nên chuẩn bị sẵn một chậu nước lạnh pha thêm chút muối rồi ngâm khoai lang vào để khoai không bị thâm nhé.

Ngâm khoai với nước vôi trong để khi sên làm mứt không bị nát!

- Tiếp đó, vớt khoai lang ra và cho vào chậu nước vôi trong tiến hành ngâm khoảng vài tiếng. Cách này sẽ giúp khoai trở nên mềm hơn, không bị nát trong quá trình sên làm mứt.

- Cuối cùng, sau khi ngâm xong, bạn chỉ việc đem rửa lại nhiều lần với nước rồi để ráo là được nhé.

Bước 2: Ướp đường cho khoai lang

- Tiến hành trộn đường với khoai lang theo tỷ lệ cứ 1 kg khoai lang thì cho khoảng 400gram đường.

- Ngâm khoảng vài giờ và thỉnh thoảng lắc đều để đường tan chảy và thấm đều hơn là đạt.

Bước 3: Sên mứt khoai lang dẻo

- Trước hết, bạn hãy trút toàn bộ số khoai lang đã ngâm vào trong một cái chảo rộng, sâu lòng và cho lên bếp nóng.

- Khi chảo nóng lên thì vặn nhỏ lửa lại và tiến hành sên mứt. Dùng đũa đảo đều và liên tục một cách nhẹ nhàng để khoai chín cũng như không bị cháy khét.

- Lúc này, bạn chỉ việc cho ống vani vào để tạo độ thơm ngon nhất là đã hoàn thành rồi nhé.

Cách sên làm mứt khoai lang dẻo thơm ngon đúng điệu!

Nếu như các cách làm mứt khoai lang bình thường sẽ làm cho khoai khô hẳn và xuất hiện bột đường bám bên ngoài thì với cách làm mứt khoai lang dẻo này sẽ khác hơn một chút. Bạn chỉ cần sên mứt cho đến khi đường cô đặc lại và bám đều trên các miếng khoai là được.

Thành phẩm

Mứt khoai lang dẻo chuẩn ngon hấp dẫn, ăn là mê!

Từng miếng mứt khoai lang dẻo chuẩn ngon sẽ có vị ngọt thanh và thấm đều vào trong miếng khoai, khi thưởng thức sẽ cảm nhận ngay được độ dẻo dai hấp dẫn. Đảm bảo các thực khách từ già tới trẻ, từ lớn đến bé đều thích mê hết nhé!

Cách bảo quản mứt khoai lang dẻo

Mứt khoai lang hay các loại mứt khác thì việc hạn chế để mứt tiếp xới với không khí phía ngoài hiệu quả nhất có thể thì việc cất giữ và tận dụng được lâu hơn nhiều. Và việc này sẽ giúp cho mứt sẽ giữ được vị ngọt và thanh cho phép mọi người cất giữ và dùng trong khoảng chừng thời gian chừng hai đến 3 tháng.

Cách tốt nhất để bảo quản và giữ không làm mất dinh dưỡng trong khoai lang là bạn nên cho mứt vào trong một hũ thủy tinh rồi đổ một lớp đường trắng lên trên. Trong trường hợp chưa sử dụng, mứt của bạn vẫn giữ được mùi thơm ban đầu và không bị chảy nước, vì đường có khả năng hút ẩm.

Một số người hay cho mứt vào ngăn đá của tủ lạnh, nhưng cách này dễ làm hỏng mứt, mứt dễ bị chảy nước khi đưa ra ngoài. Đối với mứt đã được dọn ra khay, đặc biệt là mứt khoai lang dẻo, bạn nên lưu ý đậy kín sau khi dùng, chuẩn bị những cây nĩa để sử dụng mứt vệ sinh hơn. Bạn không nên bỏ quá nhiều ra khay, nếu sử dụng không hết thì khó bảo quản được lâu dài.

Mứt khoai lang dẻo cần hạn chế tiếp xúc với không khí để sử dụng được lâu hơn!

Cách chọn mua khoai lang ngon để làm mứt

- Bạn nên chọn những củ khoai lang có vỏ màu đỏ, trong vàng, cầm lên thấy chắc và nặng tay.

- Nên chọn những củ khoai to mới được xới từ đất lên thì nó sẽ có độ tươi ngon hơn. Đặc biệt bạn nên chọn khoai nghệ thì sẽ đảm bảo mứt được làm ngon và đẹp mắt hơn.

- Không chọn mua những củ khoai lang quá to, bị rổ và có màu đen vì đó là những củ chứa nhiều xơ và không ngon.

Trên đây là chi tiết cách làm mứt khoai lang dẻo chuẩn ngon, chất lượng và siêu đơn giản tại nhà. Với những ngày tết đang đến gần như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!