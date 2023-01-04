Cách làm mứt khoai lang tím thơm ngon ngọt bùi ai cũng thích

Cảm nhận độ giòn ngon tuyệt vời ngay hôm nay với cách làm mứt khoai lang tím đơn giản nhất này. Hãy để sắc tím sang trọng này hiện diện trên khay kẹo mứt nhà bạn trong những ngày Tết để đem lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình nhé. Thành phẩm chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng đâu! Hãy cùng bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Khoai lang có khá nhiều loại, có loại ruột vàng, ruột trắng hay ruột tím. Nhưng tất cả đều mang lại những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cũng như bổ sung dưỡng chất để cơ thể khỏe mạnh, phát triển tốt nhất. Khoai lang từ lâu đã trở thành món ăn chơi dân giã được nhiều người ưa thích và có lẽ cách biến tấu làm mứt này sẽ tạo được độ thơm ngon, lạ miệng cho bạn hơn đấy.

- Trước tiên, khoai lang tím mua về, bạn đem gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những khúc ngắn vừa ăn là được.

- Khi đã cắt xong thì ngâm ngay khoai vào chậu nước vôi trong khoảng 2 – 3 tiếng rồi vớt ra rửa lại vài lần với nước để loại bỏ mùi vôi rồi để ráo.

- Nếu bạn không có nước vôi trong thì có thể thay thế bằng nước muối pha loãng có vắt thêm nước cốt chanh cũng được nhé.

Công đoạn sơ chế và ngâm nước vôi trong!

Bước 2: Ngâm khoai lang tím với đường

- Với phần khoai lang tím đã ráo nước, bạn tiến hành ngâm khoai lang với đường. Tỷ lệ trung bình cứ 1 kg khoai lang là trộn với khoảng 400 gram đường. Bạn có thể tăng hoặc giảm đi tùy thuộc vào sở thích có ăn ngọt hay không.

- Trộn đường đều và ngâm vài tiếng đồng hồ để đường tan hoàn toàn là đạt.

Tiến hành ngâm đường với khoai lang cho đến khi đường tan hết là đạt!

Bước 3: Sên mứt khoai lang tím

- Công đoạn cuối cùng đó là tiến hành sên làm mứt khoai. Bạn hãy trút toàn bộ số khoai đã ngâm vào một cái chảo lớn và đặt lên bếp nóng.

- Khi nước đường sôi lên thì vặn nhỏ lửa lại và sên mứt. Dùng đũa đảo và liên tục để đường ngấm đều lên các miếng khoai.

- Cứ như vậy cho đến khi đường khô đặc lại, xuất hiện lớp bột đường bám quanh miếng khoai thì cho một ống vani vào đảo thêm 1 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé. Tới đây thì cách làm mứt khoai lang tím đã hoàn thành và chỉ còn chờ bạn thưởng thức thôi đấy, rất đơn giản phải không nào?!

Bên cạnh đó, nếu bạn thấy quá trình ngâm đường quá lâu và tốn nhiều thời gian của bạn. Thì có một cách khác đơn giản và dễ dàng hơn, bạn có thể làm như sau:

- Chiên khoai lên cho vàng đều rồi vớt ra để ráo.

- Nấu 400 gram đường với 150ml nước, khi nước đường sôi lên thì cho toàn bộ số khoai chiên vào tiến hành sên mứt.

- Vặn nhỏ lửa và đảo đều cho đến khi đường khô đặc lại, xuất hiện lớp bột đường bám bên ngoài miếng khoai là xong.

Các bước tiến hành sên mứt khoai lang tím chuẩn ngon!

Thành phẩm

Mứt khoai lang ngon mắt ngon miệng cùng sắc tím bắt mắt cùng hương vị ngọt bùi, dẻo ngon khi thưởng thức. Đảm bảo các thực khách từ già tới trẻ, từ lớn đến bé đều thích mê hết nhé!

Món mứt khoai lang tím thật hấp dẫn và thơm ngon!

Cách bảo quản mứt khoai lang tím

- Khi mứt nguội hẳn, bạn hãy bảo quản bằng cách cho vào hũ, lọ thủy tinh hoặc túi nilon cột kín.

- Cất các lọ mứt vào tủ kín, môi trường khô ráo, tránh những nơi có nhiệt độ cao như nhà bếp.

- Không nên để mứt đậu trong ngăn mát tủ lạnh. Vì điều này sẽ làm hỏng mứt và bị chảy nước nếu đặt ra ngoài nhiệt độ phòng.

- Để tránh tình trạng kiến bu, bạn chỉ cần cho vài cọng nguyệt quế, đinh hương vào hộp, lọ mứt.

- Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng vỏ trái cây họ quýt như chanh, bưởi đặt vào trong tủ cũng sẽ có công dụng đuổi kiến hiệu quả.

Cách chọn mua khoai lang tím ngon, không bị sượng

- Mua những củ khoai lang có bề ngoài lành lặn, không bị nứt, sứt mẻ. Cầm khoai lên thấy nặng tay, cứng, không bị dập.

- Chọn những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm, bóp nhẹ thấy không quá cứng, những củ này thường ít xơ, nhiều bột và ăn rất ngọt.

- Càng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm vì sẽ có nhiều xơ.

- Cẩn thận khi thấy khoai có màu đen hoặc bị rỗ, đó là dấu hiệu cho thấy khoai lang đã hỏng.

Trên đây là cách làm mứt khoai lang tím chuẩn dẻo ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản tại nhà. Mùa tết đang đến gần, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Vừa chuẩn ngon mà lại còn siêu đơn giản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!