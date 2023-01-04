Cả nhà phải phát mê với cách làm mứt chuối chín dẻo thơm ngon này

Là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng quen thuộc với tất cả chúng ta, chuối là một trong những loại trái cây rất được nhiều người ưa chuộng. Người ta thường biết đến món bánh chuối, sinh tố chuối mà có lẽ mứt chuối sẽ mang lại hương vị đặc biệt, lạ miệng hơn. Tết này, bạn hãy thử cách làm mứt chuối sấy dẻo đơn giản tại nhà cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức nhé. Công thức sẽ chẳng quá khó nhằn đâu, mà hương vị thì đảm bảo thơm ngon miễn bàn nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chuối chọn loại vừa chín tới, vỏ vàng rộp, mỏng, trái to, không bị thâm thì khi làm mứt sẽ ngon hơn. Thông thường khi làm mứt, người ta hay chọn chuối sứ hoặc chuối ngự vì nó cho vị ngon, thơm hấp dẫn, ăn nhiều mà không bị ngán.

Chúng ta thường quen với món mứt bí đao, mứt dừa hay mứt khoai lang, còn mứt chuối thì có vẻ lạ tai. Tuy nhiên, việc bổ sung nhiều loại kẹo mứt ngày Tết sẽ cho bạn hương vị mới và hấp dẫn hơn. Mứt chuối chính là sự lựa chọn hoàn hảo bởi vì loại trái cây này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và cả chăm sóc sắc đẹp. Hãy thêm vào sổ tay nội trợ của bạn món ăn dân giã này ngay nhé.

Các bước tiến hành làm mứt chuối sấy dẻo chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế chuối

- Đầu tiên, chuối chín sau khi mua về, bạn tiến tiến hành lột vỏ, cắt thành những miếng dọc, mỗi trái cắt thành 4 lát mỏng là được. Hoặc nếu muốn bạn có thể cắt thành khoanh tròn cũng được vì không ảnh hưởng gì đến quá trình làm mứt.

Đem chuối phơi nắng trước khi tiến hành sên làm mứt chuối dẻo ngon!

- Sau khi cắt chuối xong, bạn hãy xêp từng miếng lên mâm rồi đem đi phơi nắng. Nên chọn lúc trời nắng ráo để chuối nhanh khô và tránh cho tình trạng côn trùng bám vào chuối. Thời gian phơi có thể kéo dài từ 1 – 2 ngày khi bạn thấy miếng chuối khô đi là được.

Bước 2: Chiên chuối

- Sau khi phơi, bước tiếp theo bạn cần làm đó là chiên chuối. Cho chuối vào chiên trong chảo dầu, chiên 2 mặt cho miếng chuối được vàng giòn rồi vớt ra để trên giấy thấm dầu.

- Ở bước này bạn đừng tiết kiệm dầu nhé, vì như vậy sẽ khiến cho miếng chuối dễ bị cháy khét, lên màu không được đẹp.

Trước khi làm mứt chuối bạn cần chiên chuối cho vàng giòn!

Bước 3: Sên mứt chuối

- Ở công đoạn này, bạn lấy một cái chảo sâu lòng khác, cho đường và chút nước vào nấu chung. Sự có mặt của nước sẽ giúp cho đường tan chảy nhanh hơn và tránh tình trạng đường bị đen.

- Khi nấu nước đường đã sệt sệt lại thì cho chuối vào tiến hành sên làm mứt. Đảo đều tay một cách nhẹ nhàng để đường thấm đều vào miếng chuối.

- Khi đường đã khô quẹo lại, bám vào miếng chuối thì lúc này coi như món mứt chuối dẻo thơm ngon đươc thực hiện thành công. Nếu muốn tạo thêm độ thơm ngon, bạn có thể cho thêm chút dầu chuối hoặc vani đảo thêm vài lần rồi tắt bếp nhé.

- Hoặc, có một cách sên chuối khác đó là cho đường vào thắng lên cho tan chảy ra mà không cần dùng nước. Khi đường chuyển màu vàng thì hãy cho chuối vào đảo nhanh tay rồi tắt bếp ngay để đường không bị cháy khét.

Tới đây, cách làm mứt chuối dẻo đã hoàn thành, bạn chỉ cần bảo quản trong hộp kín để tủ lạnh và có thể thưởng thức ngay.

Thành phẩm

Món mứt chuối sấy dẻo mang lại hương vị thơm ngon đúng điệu, vừa dẻo vừa thơm ngon lại có độ ngọt vừa phải. Chắc chắn đây sẽ là món mứt Tết tuyệt vời cho bạn trổ tài chiêu đãi người thân và mời khách ngày Tết đấy nhé!

Món mứt chuối dẻo thơm ngon hấp dẫn đã hoàn thành!

Nếu muốn biến tấu để tăng thêm hương vị, bạn có cách làm mứt chuối gừng dẻo đơn giản mà thực hiện tương tự như trên. Chỉ cần sau khi cắt chuối ra bạn hãy lấy nước cốt gừng tươi trộn đều với chuối trước khi đem phơi nắng là được. Cũng rất đơn giản phải không nào?!

Cách bảo quản mứt chuối sấy dẻo

- Sau khi chuối đã được để nguội, các chị em nên cho vào bình kín có nắp, hoặc túi chân không rồi đem bảo quản ở tủ lạnh để giữ được trọn vẹn dưỡng chất và độ ngon, đồng thời cũng đảm bảo thời gian sử dụng hơn.

- Tuyệt đối không nên để mứt ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp.

Trên đây là chi tiết cách làm mứt chuối sấy dẻo chuẩn ngon, hấp dẫn tại nhà. Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà hương vị lại còn ngọt thơm, dẻo ngon như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!