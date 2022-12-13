Cách gói bánh chưng ngày tết đẹp nhanh đơn giản nhất

Để gói được những chiếc bánh chưng ngon, chặt và lâu bị hỏng thì người làm bánh cần phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn nguyên liệu, cách gói và cách luộc. Vì lý do này mà rất nhiều chị em ngại gói bánh chưng ngày tết. Vậy thì có cách nào để đơn giản hóa quy trình gói bánh chưng không? Hãy cùng khám phá ngay ở bài viết dưới đây nhé!

Theo truyền thuyết, sau khi đánh giặc Ân, Vua Hùng thứ 6 ra lệnh cho các người con dâng lễ vật lên vua, lễ vật nào đặc biệt ý nghĩa, vua sẽ truyền ngôi lại cho người đó.

Ra đời từ thời đại Vua Hùng, có thể nói, bánh chưng là một trong những sản vật mang đậm tính truyền thống, vừa có sức trường tồn cùng với thời gian, theo những tháng năm lịch sử của dân tộc vừa rất gần gũi với đời sống thường nhật trong lĩnh vực văn hóa ẩm thực và tâm linh của người Việt Nam.

Bánh chưng ngày tết là món ngon không thể thiếu!

Trong khi các hoàng tử khác đua nhau đi tìm của ngon, vật lạ thì chỉ có Lang Liêu - vị hoàng tử thứ 18, mồ côi mẹ và không có gia thế quyền quý để chống lưng, là vẫn đang chưa biết nên dâng tặng gì cho vua cha. Sau một đêm nằm mơ thấy thần nhân bảo rằng: “Trong trời đất không có vật gì quý bằng gạo, vì gạo là vật để nuôi sống con người và có thể ăn mãi không chán, không có vật gì hơn được. Nếu giã gạo nếp gói thành hình tròn để tượng trưng cho Trời và lấy lá gói thành hình vuông để tượng trưng cho Đất, ở trong làm nhân ngon, bắt chước hình trạng trời đất bao hàm vạn vật, ngụ ý công ơn dưỡng dục của cha mẹ, như thế thì lòng cha sẽ vui, nhà ngươi chắc được ngôi quý”.

Lang Liêu tỉnh dậy và thực hiện đúng như những lời được chỉ bảo trong giấc mơ và cũng thuận lợi giành được ngôi vương. Từ đó về sau, hàng năm cứ mỗi dịp giỗ Tổ Vua Hùng và vài dịp Tết, người dân lại làm bánh chưng bánh dày để tưởng nhớ công ơn vua Hùng và bày tỏ lòng thành với Tổ tiên.

Đồng thời, việc sử dùng hoàn toàn các nguyên liệu tự nhiên, đây cũng là cách mà người nông dân Việt Nam thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Vậy mới thấy, bánh chưng là món ăn truyền thống mang ý nghĩa cao đẹp và không thể thiếu trong mỗi dịp Tết cổ truyền tại Việt Nam. Vậy đâu là cách gói bánh chưng đẹp mà đơn giản nhất?

Cách gói bánh chưng đơn giản ngày tết

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu thơm ngon, hấp dẫn cho những chiếc bánh chưng!

Lá dong gói bánh chưng, chọn loại lá bánh tẻ (loại lá không không non cũng không già).

Lạt giang dẻo, khi gói cuộn không bị gãy.

Gạo nếp cái hoa vàng, hạt gạo to đều, thơm mới (tùy theo số bánh sẽ gói).

Đỗ xanh, đỗ mới, bở, vàng, đẹp (tùy lượng theo số bánh sẽ gói), nấu chín và nghiền nhỏ.

Gia vị: Muối, hạt tiêu.

Các bước tiến hành gói bánh chưng ngày tết chuẩn đẹp ngon

Bước 1: Chuẩn bị nhân đỗ xanh, thịt, lá, gạo

- Đỗ xanh ngâm nở trong vòng 2 tiếng. Đãi sạch và nhặt bỏ những hạt xấu rồi xóc với 1 thìa ăn cơm muối, sau đó cho vào nồi hấp, hấp chín. Khi đỗ chín bở, thì dùng thìa tán cho thật nhuyễn, đem trộn đều đỗ với một chút hạt tiêu (ít hay nhiều tùy khẩu vị). Sau đó, nắm đậu thành các nắm tròn bằng nhau là được.

- Gạo ngâm khoảng 2 tiếng cho mềm (chỉ cần ngâm 2 tiếng là đủ làm mềm gạo, không ngâm lâu sẽ làm gạo bị chua và bở). Sau khi ngâm mềm thì đãi lại gạo vài lần cho sạch và nhặt bỏ những hạt xấu. Sau đó xóc gạo với 1 thìa ăn cơm muối và 1 thìa ăn cơm hạt nêm.

- Khi mua lá dong về cho vào nước rửa sạch, nếu không rửa sạch sẽ thì dẫn đến bánh nhanh hỏng. Sau đó, dùng khăn sạch lau khô, rồi cắt phần sống lá (Tuy nhiên, sau khi cắt sống lá xong đừng bỏ đi mà để lót vào khi luộc bánh chưng). Lưu ý, khi cắt sống lá, không cắt sâu quá sẽ vào đến thịt lá hay làm rách lá nhé.

- Cuối cùng là thịt, bạn chỉ cần thái thịt miếng to bản, dày khoảng 2cm, dài khoảng 5cm - 6cm rồi cho muối, hạt tiêu vào để ướp thịt là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi đấy.

Bước 2: Tiến hành gói bánh chưng

Cách xếp lá dong làm vỏ bánh chưng!

- Khi gói bánh chưng, xếp 4 lá vuông góc vào khuôn, 2 lá dưới úp mặt phải xuống (2 lá dưới để như vậy vì khi bọc bánh lại, phần mặt phải sẽ nằm bên ngoài làm cho bánh đẹp hơn), 2 lá trên ngửa mặt phải lên (2 lá trên làm vậy để khi bóc bánh, bánh không bị dính).

- Kế đó, cho khoảng 1 bát gạo vào giữa lá dong.

- Lấy một nửa nắm đỗ xanh nhấn nhẹ để phần đỗ xanh trũng xuống, rồi đặt một miếng thịt vào giữa phần đỗ xanh sau đó, úp nửa phần đỗ xanh còn lại (cũng được ấn nhẹ cho trũng xuống) lên miếng thịt. Nặn nhân sao cho phần đỗ xanh bao kín gần hết miếng thịt, rồi đặt nhân lên trên phần gạo.

Phần nhân bánh đầy ụ, ngon mắt!

- Đổ thêm một lớp gạo phía trên phần nhân và dùng tay san đều sao cho gạo phủ kín nhân.

- Dùng tay gấp lần lượt lá dong bên phải và trái vào nhưng lưu ý chú ý phải chắc tay. Phần lá dong thừa thì gập mép lại (gập vào bên trong để giấu lá thừa). Sau đó, phần gấp phần đầu lá dưới lên. Bóp mép hai bên phần đầu trên của bánh, gấp nốt phần lá thừa ở bên trên lại cho vuông vắn.

- Để làm một chiếc bánh chưng vuông này, chị em cần có 4 chiếc lạt. Buộc hai chiếc lạt đầu tiên song song nhau để giữ cho bánh chặt, lá không bung ra. Hai lạt sau vuông góc với hai lạt trước. Sau khi buộc xong, dùng tay ấn 4 phía của bánh để bánh được chặt. Cuối cùng là làm động tác giỗ bánh xuống bàn để bánh được thêm chắc, hãy thử lắc bánh, nếu còn nghe tiếng gạo bên trong là bánh chưa được gói chặt.

Lạt cần buộc chắc tay thì tạo hình bánh mới vuông vức, đẹp xinh được nhé!

Bước 3: Luộc bánh chưng

- Cho phần sống lá dong đã cắt lúc mới bắt đầu làm xuống đáy nồi, sau đó xếp bánh lên trên.

- Kế đó, cho nước lã vào ngập toàn bộ phần bánh rồi đun lửa to, cho đến khi sôi thì giảm bớt lửa lại.

- Cứ 1 tiếng kiểm tra 1 lần để xem mực nước. Nếu mực nước giảm thì phải dùng nước đun sôi đổ thêm vào. Tiến hành nấu trong 8-10 tiếng thì vớt bánh ra.

- Sau khi vớt bánh, dùng khăn nhúng nước lã rửa sạch bên ngoài bánh. Tìm chỗ thoáng mát trong nhà, xếp bánh ra rồi đặt 1 tấm ván lên trên. Tiếp đó cho thêm chậu nước hoặc vật nặng đè lên trên tấm ván để bánh được săn, chắc.

- Khi bánh nguội hoàn toàn là có thể cắt bánh đem thắp hương trên mâm cỗ ngày Tết rồi.

Tiến hành luộc bánh chưng từ 8-10 tiếng là được!

Trên đây là chi tiết cách gói bánh chưng vuông vắn, đẹp đẽ và đơn giản cho ngày tết. Hy vọng với cách làm này, các chị em sẽ "cho ra đời" những chiếc bánh chưng đẹp hết ý cho mùa tết Quý Mão năm nay nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!