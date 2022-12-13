Bài cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Theo quan niệm xưa nay, ông Công ông Táo là cánh tay phải đắc lực của Ngọc Hoàng, giúp bề trên theo sát cuộc sống của chúng sinh, cuối dịp mỗi năm vào ngày 23 tháng chạp sẽ về trời báo cáo.

Với mong muốn cho gia đình mình được nhiều may mắn, hàng năm cứ đến ngày 23 tháng Chạp, các gia đình lại chuẩn bị mâm lễ cúng để tiễn đưa ông Công, ông Táo lên chầu trời một cách long trọng.

Bên cạnh việc tượng trưng cho may mắn, sung túc, các vị thần còn giúp ngăn cản sự quấy rối của ma quỷ và giữ bình yên cho mọi người trong gia đình.

Cúng Táo Quân ngày 23 tháng chạp!

Trong lễ cúng, gia chủ cũng chuẩn bị một bài văn khấn, sớ cúng để báo cáo công việc năm qua và mong muốn những điều tốt đẹp cho năm tới. Dù thế không phải ai cũng biết bài khấn nào cũng đúng và chính xác nhất. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu gia chủ vẫn chưa biết nên chọn văn khấn như nào cho hợp lý, thì hãy tham khảo những bài văn khấn sắp được chia sẻ dưới đây nhé!

Những Bài văn khấn cúng ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Cúng ông Táo là một trong những phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ!

1. Bài khấn 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại: …………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ (chúng) con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai giá, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

2. Bài khấn 2 (tiếng nôm)

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tên con là…, cùng toàn gia ở…

Kính lạy đức “Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân (Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần).

Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp, gia đình sửa lễ bạc dâng lên, cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà. Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người lo ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cốc (vái 4 vái).

Cúng ông Công ông Táo!

3. Bài khấn 3

Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương ngũ thổ, Phúc Đức chính Thần.

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

Tín chủ là………………………………… Tuổi…………………… Ngụ tại………………………………………………………………

Hôm nay là ngày………. tháng…….. năm………………………….

Tín chủ con thành tâm sắm sửa hương, hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả, bầy ra trước án. Đốt nén hương thơm kính mời: Ngài Bản gia Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa Long Mạch Tôn thần, ngài Bản gia Ngũ phương ngũ thổ, Phúc Đức chính Thần.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Những lưu ý khi cúng ông công ông táo mà gia chủ nên biết

Chỉ nên xin ông Táo bẩm báo về những điều tốt đẹp về gia đình!

Để lễ cúng diễn ra thuận lợi, linh thiêng, bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Không nên khấn xin tái lộc, may mắn, công danh mà chỉ nên xin ông Công, ông Táo bẩm báo những điều tốt đẹp về gia đình

- Không nên ném cá chép từ trên xuống khiến cá dễ bị chết, ảnh hưởng đến sự linh thiêng của lễ cúng. Nên thả cá từ từ, cá bơi thong thả mới có ý nghĩa trọn vẹn.

- Mâm cỗ cúng ông công ông Táo có thể làm mâm ngọt, mâm mặn hoặc mâm chay nhưng có một số loại thịt nên kiêng đặt như vịt, chim, ngan, ngỗng, bò, dê, chó

- Không nên đặt nhiều vàng mã khi cúng ông công ông táo vừa tốn kém, ô nhiễm môi trường, vừa không mang nhiều ý nghĩa

- Bên cạnh đó, không nhất thiết phải cúng ông Táo trước ngày 23 tháng Chạp. Theo chuyên gia Nguyễn Vĩnh Kiên, thời điểm tốt nhất là tối ngày 22, sáng ngày 23 tháng 12 nhưng nếu do điều kiện, hoàn cảnh thì vẫn có thể cúng vào chiều tối ngày 23, không vấn đề gì cả. Các cụ xưa khuyên con cháu nên cúng trước là bởi vì muốn khuyên mọi người chọn thời điểm tốt nhất để cúng mà thôi. Theo quan niệm dân gian từ 11 giờ - 13 giờ là giờ Ngọ và đây thời điểm các thần quy tụ để chuẩn bị về trời.

- Ngoài ra, theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho rằng, trong ngày 23 này, người dân có thể dùng cá chép thật hoặc cá chép giấy để cúng đều được. Với các gia đình có điều kiện thì nên dùng cá chép thật để làm lễ và sau đó thả phóng sinh. "Cá chép thật sau khi làm lễ được thả phóng sinh mang rất nhiều ý nghĩa. Ngoài việc để đưa ông Táo bay về trời theo quan niệm của dân gian thì tục lệ phóng sinh này còn mang tư tưởng của Phật giáo liên quan đến vấn đề môi trường rất sâu sắc", GS Thịnh nói.

Trên đây là một vài bài văn khấn cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp, cũng như các lưu ý mà gia chủ cần biết trong ngày lễ cúng này. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ hữu ích cho gia chủ trong việc chuẩn bị một buổi lễ tiễn ông Táo trang trọng và ý nghĩa nhất nhé!