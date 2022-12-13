Nên chọn người xông đất trong năm mới Quý Mão là nam hay nữ?

Xông đất được biết đến là một phong tục cổ truyền trong dịp Tết Nguyên Đán của người Việt. Đây thực chất là cách gọi những người đầu tiên đặt chân vào nhà bạn ngay sau khoảnh khắc giao thừa hoặc vào sáng ngày mùng 1.

Nhiều người băn khoăn không biết nên chọn người xông đất là nam hay nữ ? Bởi vì theo truyền thống, đàn ông vẫn được coi trọng nhất. Họ đại diện cho sự khỏe mạnh, cường tráng, quyết đoán và rất nhiều điểm mạnh khác mà trẻ em hoặc phụ nữ khó có thể thay thế được. Tuy nhiên, liệu đâu mới là quan điểm đúng với bản chất của tục lệ xông đất này? Hãy cùng đi tìm hiểu câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo Đất lề quê thói – Phong tục Việt Nam của Nhất Thanh, người đến nhà trước nhất trong dịp năm mới là người xông nhà, xông đất.

Người xưa thường quan niệm rằng, nếu như người đầu tiên này hợp tuổi với gia chủ thì ắt hẳn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an trong năm mới hoặc ngược lại. Thông thường, tục lệ xông đất này sẽ không diễn ra quá lâu, chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Ngoài ra, người xông đất sẽ thường mang theo quà tặng để chúc Tết cho gia chủ hoặc bao lì xì cho trẻ nhỏ trong nhà cùng với những lời chúc may mắn nhất.

Người Việt xưa tin rằng ngày đầu năm mới, nếu được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến xông nhà thì cả năm mọi việc dễ dàng, may mắn. Ngược lại, nếu gặp người cáu bẳn, độc, khờ dại đến xông nhà thì cả năm làm ăn khó khăn, gặp nhiều điều xui xẻo.

Một số quy tắc cần nhớ khi chọn người xông đất ngày tết:

- Chủ nhà cần tìm người có tuổi “tam hợp” với mình, đặc biệt tránh tuổi “tứ hành xung”.

- Khi chọn tuổi xông đất thì nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với với tuổi của Gia chủ. Đồng thời ngũ hành, thiên can, địa chi của năm xông nhà cũng cần tương sinh với người xông nhà cho gia chủ.

- Người được chọn để xông đất đầu năm 2023 phải đáp ứng các tiêu chí: có đạo đức, tốt vía, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, hôn nhân viên mãn, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt…

- Chọn người có tên hay, tên đẹp đến xông đất như tên Phúc, Thọ, An, Khang, Cát Tường, Lộc, Phát,...mang ý nghĩa tốt lành.

- Tránh mời những người đang có tang đến xông nhà.

Chọn tuổi xông nhà. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu chủ nhà chọn người đến xông đất hợp tuổi nhưng khó tính, xấu nết thì chưa chắc năm đó gia đình đã gặp may mắn như mong mong, và ngược lại.

Nhiều gia đình lựa chọn giải pháp chọn người thân trong nhà hay hàng xóm thân thiết có tính tình vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công đến xông đất.

Bên cạnh đó, nếu nhà chủ có tang thì nên kiêng không đến thăm hỏi, mừng tuổi các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Ngoài ra, phụ nữ có thai cũng nên kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu "sinh dữ, tử lành".

Tóm lại, việc xông đất đầu năm không chỉ mang lại niềm vui cho chủ nhà với lòng tin gia đình mình sẽ gặp may mắn suốt năm tới. Nó còn khiến người đi xông đất cảm thấy vui, sung sướng vì làm được việc tốt trong ngày đầu năm.

Chọn tuổi xông nhà nên chọn là nam hay nữ?

Chọn tuổi xông nhà. Nguồn: Internet.

Là tục lệ có từ lâu đời khắp 3 miền đất nước, tục xông đất tại miền Trung gọi đúng tên cổ tục là “đạp đất”. Người xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm mới là kẻ làm quan hay người có học có tuổi hợp với chủ nhà.

Ở nhiều vùng miền, người xông đất phải là đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với người dân lao động, các tiêu chí này đơn giản hơn nhiều: người được chọn đi xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính, và gia cảnh khấm khá, hoà thuận.

Tuy nhiên, thực tế, nam hay nữ đều được, nhưng quan trọng người đó cần có phúc dày, thành đạt trong cả công việc và gia đình. Ngày nay, người ta thường có xu hướng chọn những người hợp tuổi bất kể đàn ông, đàn bà, trai, gái. Tiếp đến là những người có tính cách hiền lành tử tế, đỗ đạt, thành công để vào xông nhà.

Theo một số chuyên gia phong thủy cho rằng để chọn người xông đất đầu năm, gia chủ nên chọn người thật thà, hồn nhiên, làm ăn phát đạt, con cái đông đủ (có trai, có gái), mặt mũi sáng sủa, thân hình đầy dặn, không có tang thì sẽ là người tốt “duyên”, đem lại nhiều may mắn trong năm mới cho gia chủ.

Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc tết 5 - 10 phút, với ý nghĩa chúc cho mọi việc trong năm của chủ nhà được trôi chảy thông suốt. Người đi xông đất có niềm vui vì làm được việc phúc lành. Người được xông đất cũng sung sướng vì gia đạo may mắn, tốt lành cả năm.

Năm Quý Mão 2023 tuổi nào xông đất tốt?

Tuổi nào xông đất tốt cho năm Quý Mão 2023?

Những tuổi xông đất tốt năm 2023 Quý Mão đó là:

Tuổi Quý Hợi (sinh năm 1983)

Tuổi Đinh Hợi (sinh năm 1947, 2007)

Tuổi Tân Mùi (sinh năm 1991)

Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967)

Tuổi Nhâm Tuất (sinh năm 1982)

Tuổi Bính Tuất (sinh năm 1946)

Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)

Tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985)

Tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961)

Tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974)

Tuổi Mậu Dần (sinh năm 1998)

Phía trên là những tuổi xông đất xông nhà tốt dịp năm mới 2023 nói chung, gia chủ nào cũng có thể tham khảo để lựa chọn. Bởi đó là những tuổi không có sự xung đột, tương khắc về can chi, ngũ hành với lưu niên Quý Mão.

Trên đây là lời giải đáp chi tiết về tục xông đất đầu năm mới của người Việt cũng như câu trả lời cho câu hỏi "chọn người xông đất trong năm mới Quý Mão là nam hay nữ?". Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp các gia chủ có được đáp án hợp lý nhất nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các độc giả có một năm mới Quý Mão vui vẻ, tràn đầy tài lộc và may mắn!