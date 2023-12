Nên chọn người xông đất trong năm mới Quý Mão là nam hay nữ?

Người xưa thường quan niệm rằng, nếu như người đầu tiên này hợp tuổi với gia chủ thì ắt hẳn gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an trong năm mới hoặc ngược lại. Thông thường, tục lệ xông đất này sẽ không diễn ra quá lâu, chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Ngoài ra, người xông đất sẽ thường mang theo quà tặng để chúc Tết cho gia chủ hoặc bao lì xì cho trẻ nhỏ trong nhà cùng với những lời chúc may mắn nhất.

Cách chọn người xông đất trong năm mới

Theo Đất lề quê thói – Phong tục Việt Nam của Nhất Thanh, người đến nhà trước nhất trong dịp năm mới là người xông nhà, xông đất.