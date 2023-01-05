Làm mứt vỏ bưởi theo cách này đảm bảo không còn đắng mà ngọt ngon vô cùng

Trong vỏ bưởi chứa nhiều axit amin, vitamin C cùng nhiều khoáng chất khác rất tốt cho sức khỏe cũng như mang lại hiệu quả làm đẹp toàn diện cho con người. Bạn có thể chế vỏ bưởi lấy tinh dầu để chăm sóc tóc hoặc dưỡng da. Nhiều người dùng vỏ bưởi nấu nước để xông người giúp nhanh khỏi bệnh và giúp cơ thể thoải mái và sảng khoái hơn. Ngoài những công dụng tuyệt vời này, vỏ bưởi còn có thể tạo ra nhiều món ăn ngon khác nhau mà ai cũng thích. Trong đó, mứt vỏ bưởi là một cách làm không tồi để chiêu đãi bạn bè ngày Tết.

Vỏ bưởi vốn dĩ rất cay và đắng và có mùi khá nồng. Nhưng khi bạn món làm mứt vỏ bưởi ngọt ngon thì cần phải loại bớt vị đắng này. Vậy thì cần làm thế nào? Rất đơn giản, bí quyết nằm ở những loại thực phẩm quen thuộc mà bạn đang thường xuyên sử dụng - Phèn chua.

Nhưng làm sao để có món mứt vỏ bưởi ngon nhất, vừa không bị đắng lại còn đậm vị thơm ngon? Đừng lo lắng, vì chúng tôi sẽ chia sẻ tới các chị em cách làm mứt vỏ bưởi chuẩn dẻo ngon, không đắng theo công thức cực đơn giản dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi bắt tay vào thực hiện ngay thôi nào!

Phèn chua chính là nguyên liệu cần thiết và cũng chính là biện pháp giúp loại bỏ vị đắng và cay của vỏ bưởi. Bạn chỉ cần ngâm vỏ bưởi với nước phèn chua vài tiếng là được nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

Cách làm mứt vỏ bưởi chuẩn ngon hấp dẫn, chẳng lo bị đắng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Vỏ bưởi.

Đường trắng.

Phèn chua.

Muối.

Ống vani.

Bạn có thể tìm mua vỏ bưởi có sẵn ngoài chợ, miễn sao vỏ bưởi còn tươi và không bị sâu thối là được. Nếu bạn thích thì mua hẳn trái bưởi về để ăn và tận dụng được vỏ bưởi để làm mứt sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều.

Chọn vỏ bưởi còn tươi để khi làm mứt sẽ ngon hơn!

Bên cạnh đó, bưởi có nhiều loại mà bạn thoải mái chọn loại khác nhau vì vốn dĩ vỏ bưởi nào cũng không ảnh hưởng đến quá trình làm mứt. Tuy nhiên vỏ bưởi da vàng khi làm mứt sẽ lên màu đẹp hơn mà bạn nên lựa chọn.

Các bước tiến hành làm mứt vỏ bưởi tại nhà

Bước 1: Sơ chế vỏ bưởi

- Đầu tiên bạn cần sơ chế vỏ bưởi để loại sạch bụi bẩn, giảm được độ cay và đắng có trong vỏ bưởi để khi làm mứt sẽ được ngon đúng điệu hơn. Đây là bước sơ chế nhưng lại vô cùng quan trọng vì nó quyết định đến chất lượng thành phẩm của món mứt, do vậy bạn nên chú ý kỹ nhé.

Cắt vỏ bưởi thành những miếng dài nhỏ để làm mứt!

- Bạn chỉ lấy đúng phần vỏ bên ngoài, tách bỏ thành cùi màu trắng đi nhé. Sau đó cắt vỏ bưởi thành những miếng nhỏ chữ nhật vừa ăn tương tự như các loại mứt khác.

- Tiếp đó, chuẩn bị một chậu nước muối pha loãng rồi cho vỏ bưởi vào ngâm khoảng 4 tiếng đồng hồ.

- Sau khi đã được ngâm đủ thời gian, bạn chỉ càn vớt ra xả lại vài lần với nước, vừa bóp vừa xả để loại bỏ vị mặn cũng như vị the đắng của miếng vỏ bưởi.

Bước 2: Luộc vỏ bưởi

- Tiến hành đun sôi một nồi nước rồi cho 1 muỗng phèn chua vào khuấy đều, khi phèn chua tan hết thì bạn hãy cho vỏ bưởi vào luộc khoảng 10 phút. Đây là cách giúp loại bỏ vị cay và đắng của vỏ bưởi, cho vỏ bưởi mềm hơn và khi làm mứt sẽ dai hơn.

Tiến hành nấu vỏ bưởi với nước phèn chua để loại bỏ vị đắng!

- Khi đã luộc xong thì một lần nữa vớt vỏ bưởi ra rồi xả lại vài lần với nước rồi để ráo là được.

Bước 3: Ướp đường cho vỏ bưởi

- Trước hết, cho vỏ bưởi và đường vào một cái tô lớn rồi trộn đều lên. Tỷ lệ cứ khoảng 0.8 kg vỏ bưởi thì dùng khoảng 400 gram đường. Hoặc có thể thay đổi tỷ lệ này nếu sở thích ăn ngọt của mỗi người ở mức độ khác nhau.

- Ngâm hỗn hợp này khoảng 5 – 6 tiếng để đường tan chảy hoàn toàn và thấm đều vào mỗi miếng vỏ bưởi là được.

Bước 4: Sên mứt vỏ bưởi

- Đến đây thì bạn chỉ cần lấy một cái chảo không dính sâu lòng đặt lên bếp nóng, cho toàn bộ số vỏ bưởi đã ngâm ở bước trên vào sên lên.

- Mới đầu đun lửa lớn cho nước đường sôi lên thì bắt đầu vặn nhỏ lửa lại. Dùng đũa đảo đều tay và liên tục để tránh cho mứt bị cháy.

- Sên đến khi thấy đường khô hoàn toàn và xuất hiện lớp mỏng bột đường bám bên ngoài miếng vỏ bưởi thì lúc này bạn hãy cho ống vani vào, đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp.

- Cuối cùng chỉ cần đợi cho mứt vỏ bưởi nguội hẳn thì đem để trong hộp hoặc bịch kín để bảo quản và ăn dần nhé.

Các bước tiến hành sên mứt vỏ bưởi chuẩn ngon!

Thành phẩm

Món mứt vỏ bưởi hoàn thành ăn vào giòn dai hấp dẫn, kèm với hương thơm dịu nhẹ của vani sẽ khiến ai ăn vào rồi cũng ngất ngây. Đảm bảo chẳng còn vị đắng khó chịu gì nữa nhé, các thực khách từ già tới trẻ đều sẽ thích mê đấy!

Tóm lại, với món mứt vỏ bưởi dẻo ngon, không hề đắng, rất tốt cho sức khỏe mà lại đảm bảo an toàn thực phẩm như này, các chị em chọn làm món mứt đãi Tết thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!