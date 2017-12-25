Cách làm mứt bí xanh không cần nước vôi mà vẫn ngon như thường

Vào bếp 25/12/2017 13:49

Lâu rồi và bạn cũng đã quên mất cách làm mứt bí xanh không cần nước vôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn nhớ lại để thực hiện món ngon này đãi Tết nhé.

Trong vô vàn các món mứt đã từng được chúng tôi chia sẻ trước đây đã giúp cho các bà nội trợ thêm vào sổ tay của mình cách làm mứt ngon tuyệt ngay tại nhà. Và hôm nay, ta sẽ lại cùng nhau trổ tài với cách làm mứt bí xanh không cần nước vôi. Mỗi dịp năm mới là một món mứt mới bạn tự chế biến cho cả nhà cùng thưởng thức chính là lựa chọn hoàn hảo đấy. Bây giờ thì hãy vào bếp và làm mứt bí xanh ngay nào!

Bí xanh hay còn gọi là bí đao, đây là một loại thực phẩm được đánh giá là rất tốt cho sức khỏe. Nó giúp duy trì năng lượng, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể cũng như duy trì vóc dáng và chăm sóc vẻ đẹp làn da. Bí đao có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, trong đó kể đến thì không thể thiếu món mứt với vị ngọt thơm ngon mà ai cũng thích này. Bạn sẽ sở hữu ngay món ăn chơi tuyệt vời này chỉ cần làm theo chỉ dẫn dưới đây.

Nguyên liệu làm mứt bí không cần nước vôi

  • Bí xanh.
  • Đường trắng.
  • Vani (hoặc tinh dầu bưởi).
  • Phèn chua.
Chỉ từ trái bí xanh bạn có thể làm ra món mứt hấp dẫn thế này
Chỉ từ trái bí xanh bạn có thể làm ra món mứt hấp dẫn thế này (Ảnh: Internet)

Thông thường trong các món ăn, người ta hay chọn bí còn non thì nấu lên sẽ mềm và dễ ăn hơn. Tuy nhiên, khi làm mứt, bạn nên chọn những trái bí già mới là ngon nhất.

Cách làm mứt bí không dùng nước vôi trong

Công đoạn sơ chế

Bí xanh mua loại còn tươi mới, đem về gọt vỏ, lọc bỏ hạt bên trong và rửa sạch. Sau đó thái bí thành từng miếng dài khoảng 5 cm và dày khoảng 0.5 – 1 cm tùy vào sở thích mỗi người.

Không cần dùng nước vôi mà vẫn làm được mứt bí xanh ngon khi dùng phèn chua
Không cần nước vôi vẫn làm được mứt bí xanh ngon khi dùng phèn chua (Ảnh: Internet)

Đun một nồi nước sôi, cho khoảng 20 gram phèn chua vào nấu cùng để phèn chua tan hết. Khi đó, bạn hãy cho ngay bí xanh vào chần sơ qua khoảng 2 phút rồi hãy vớt ra ngay. Sau đó xả lại với nước lạnh để loại bỏ mùi của phèn chua và tránh cho bí bị chín quá. Xong xuôi thì hãy để bí ráo một lúc nhé.

Dùng phèn chua chính là bí kíp đơn giản để làm mứt bí mà không cần sử dụng đến nước vôi trong đấy. Bạn hãy lưu lại để còn có thể áp dụng với những loại mứt khác nhé.

Công đoạn ngâm đường để làm mứt bí không dùng nước vôi
Công đoạn ngâm đường để làm mứt bí không dùng nước vôi (Ảnh: Internet)

Khi bí đã ráo nước, bạn hãy trộn đường vào ngâm nhé. Tùy vào sở thích ăn nhiều ngọt hay ít mà bạn muốn tăng, giảm lượng đường cho phù hợp. Tỷ lệ cơ bản mà mọi người hay dùng đó là 1 kg bí xanh sẽ tương ướng với 400 – 500 gram đường và đương nhiên nó có thể thay đổi tùy ý bạn. Ngâm hỗn hợp này khoảng vài tiếng đồng hồ cho đến khi đường tan chảy hoàn toàn và ngấm vào toàn bộ miếng bí. Trong quá trình ngâm lâu lâu hãy trộn nhẹ lại một lần để đường nhanh tan và dàn đều hơn.

Tiến hành sên mứt bí xanh

Chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, rộng hoặc nồi lớn rồi cho số bí xanh ngâm đường vào và đặt lên bếp nóng tiến hành sên làm mứt.

Mới đầu hãy cho lửa lớn để nước đường sôi lên, sau đó hạ lửa nhỏ vừa lại. Dùng đũa đảo nhẹ nhàng lên tục, khi thấy các miếng mứt đã khô dần thì cho thêm ống vani vào. Bạn có thể thay bằng 2 muỗng tinh dầu dừa để lên màu đẹp hơn nhé.

Mứt bí xanh đang được sên và gần hoàn thành
Mứt bí xanh đang được sên và gần hoàn thành (Ảnh: Internet)

Tiếp tục sên mứt cho đến khi miếng bí khô hẳn, đường cũng khô và xuất hiện lớp mỏng bột đường bám bên ngoài miếng bí và quanh thành chảo thì tắt bếp. Tới đây coi như bạn vừa hoàn thành cách làm mứt bí xanh cực ngon mà cực đơn giản đấy.

Thành phẩm mứt bí xanh ngon nhất

Sau khi sên mứt, bạn hãy để mứt nguội rồi đem bảo quản trong bịch hoặc hũ kín để sử dụng dần nhé.

Cách làm mứt bí xanh không cần dùng nước vôi này cũng sẽ tạo ra miếng mứt ngọt ngon với độ giòn vừa phải, lên màu xanh nhẹ đẹp mắt và thoang thoảng hương thơm.

Ngày Tết bạn không cần tốn thêm tiền để mua mứt bên ngoài mà đã có thể tự mình thực hiện ngay tại nhà. Năm nay, hãy ăn một cái Tết trọn vẹn khi có sự của món mứt bí này nhé. 

Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi cực ngon mà đơn giản nhất

Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi cực ngon mà đơn giản nhất

Tết này, đừng làm mứt dừa hay mứt khoai nữa, thay vào đó bạn hãy học cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi thử xem sao. Đảm bảo món mứt này sẽ mang lại hương vị mới lạ cho bạn đấy.

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