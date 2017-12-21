Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi cực ngon mà đơn giản nhất

Cà rốt cũng giống như nhiều loại thực phẩm khác, nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn cần bổ sung đều đặn trong các bước ăn. Cà rốt chứa nhiều loại vitamin A, B, C cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, magie,... giúp cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, duy trì hoạt động của tế bào, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da cũng như chăm sóc vóc dáng cực tốt.

Tết này, hãy cho gia đình bạn được thưởng thức những món ăn ngon, trong đó mứt là một sự lựa chọn không tồi. Có lẽ bạn hay quen với mứt dừa hay mứt bí đao hay khoai lang, nhưng bạn đã nếm qua món mứt cà rốt chưa? Chắc chắn món mứt này sẽ mang lại cho bạn cảm nhận tuyệt vời đấy. Nếu như bạn muốn tự chế biến tại nhà thì cũng đơn giản, cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi dưới đây sẽ giúp bạn chứng minh được tay nghề nấu nướng của mình đấy.

Tùy vào lượng nhiều hay ít mà bạn chuẩn bi nguyên liệu cho vừa phải. Cà rốt nên chọn loại bỏ to vừa phải, tươi ngon để khi nào mứt sẽ lên màu đẹp và dai ngon hơn. Nếu bạn tăng thêm hương vị thì có thể chuẩn bị thêm chút cùi dừa khô bào nhỏ.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà cà rốt được đánh giá cao trong việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Cà rốt có nhiều cách chế biến khác nhau, có thể làm món luộc, món xào hay để xay sinh tố, ép lấy nước uống. Ngoài ra, còn một cách biến tấu khá hay và độc đáo mà còn hấp dẫn và cực ngon đó là mứt cà rốt. Hãy cùng xem món mứt Tết này sẽ được làm theo công thức nào nhé.

Cà rốt chọn củ tươi và to để làm mứt cà rốt ngon nhất (Ảnh: Internet)

Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi

Theo kinh nghiệm dân gian, dùng nước vôi để ngâm thực phẩm sẽ giúp giảm độ hăng và khử mùi khá hiệu quả. Cà rốt có mùi ngai ngái và nếu muốn làm mứt cà rốt mà không cần dùng đến vôi thì bạn có thể dùng đến những mẹo khác khá đơn giản.

Đầu tiên, cà rốt gọt bỏ vỏ rồi đem rửa sạch, tiếp theo dùng đồ bào, bào thành những sợi nhỏ vừa phải. Sau đó, đem ngâm cà rốt đã bào sợi vào trong nước phèn chua khoảng vài tiếng để loại bỏ bớt mùi khó chịu của cà rốt. Sau thời gian này, bạn hãy rửa lại với nước sạch và để ráo.

Cà rốt bào sợi rồi ngâm với nước phèn chua trước khi làm mứt cà rốt (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, lấy một cái chảo sâu lòng cho đường và nước vào nấu lên. Đun đến khi nào thấy đường tan hoàn toàn và nước đường cũng đặc sệt lại thì cho cà rốt vào sên lên. Lượng đường có thể tùy vào sở thích của bạn mà cho nhiều hay ít. Thông thường cứ 1kg cà rốt thì cho khoảng 400 gram đường. Còn nếu bạn muốn cho thêm mật ong vào thì có thể giảm lượng đường lại.

Sau khi cho cà rốt vào chảo, bạn hãy đảo đều tay để cho đường thấm và trải đều lên các sợi cà rốt. Đun trên ngọn lửa vừa để tránh trường hợp cà rốt bị cháy khét. Sên liên tục cho đến khi đường đặc quánh lại thì bạn chuyển qua lửa nhỏ, lúc này hãy cho thêm chút mật ong và vani vào đảo đều. Cứ sên liên tục như vậy cho đến khi đường khô hoàn toàn và bám vào miếng mứt là được.

Món mứt cà rốt cần sên lên cho khô và xuất hiện bột đường là được (Ảnh: Internet)

Việc cuối cùng bạn cần làm đó là tắt bếp, để nguội, bảo quản trong bình hoặc bịch kín. Như vậy tới đây, cách làm món mứt cà rốt dẻo ngon đã hoàn thành và chỉ chờ bạn thưởng thức thôi.

Thành phẩm mứt cà rốt

Thành phẩm với cách làm mứt cà rốt không cần vôi khi ăn vào sẽ có độ ngọt thanh, dậy mùi thơm của mật ong và vani. Đồng thời những sợi mứt sẽ có màu cam đẹp mắt, không bị cháy khét.

Với món mứt này, bạn sẽ giúp cho những ngày Tết đầu năm trở nên trọn vẹn hơn và mới lạ hơn. Tết này hãy dùng món mứt cà rốt thơm ngon này để chiêu đãi gia đình và bạn bè tới nhà nhé. Chúc bạn thực hiện thành công!