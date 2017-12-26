3 bước để có món mứt cực ngon với cách làm mứt bí xanh tại nhà

Bạn đã biết cách làm mứt bí xanh tại nhà chưa? Nếu chưa thì hôm nay hãy cùng chúng tôi thực hiện thử nhé, món mứt thành phẩm sẽ cực thơm ngon đấy.

Bạn có biết rằng, khi thị trường xuất hiện các loại bánh mứt rồi thì đây cũng chính là lúc không khí Tết đang tưng bừng đấy. Bạn dự định sẽ mua mứt dừa, mứt khoai lang hay mứt bí..., hay là tự mình làm mứt tại nhà đãi khách ngày Tết luôn nhỉ. Đây có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn trong khi thị trường mua bán hiện nay không phải đều đảm bảo an toàn. Hôm nay hãy cùng chúng tôi học cách làm mứt bí xanh tại nhà thử xem nhé. Chắc chắn món mứt này sẽ cho gia đình bạn một cái Tết trọn vẹn đấy. Nguyên liệu làm mứt bí xanh 1 trái bí xanh (hay còn gọi là bí đao).

Đường trắng.

Ống vani.

Phèn chua. Bí đao chọn trái còn tươi và già để khi làm mứt sẽ giữ được độ cứng và mềm ngon như ý.

Bạn sẽ tạo ra món mứt bí xanh ngon tuyệt từ nguyên liệu dễ tìm nhất (Ảnh: Internet) Cách làm mứt bí xanh ngon tại nhà Bí xanh mua về thì gọt bỏ vỏ, rửa sạch, móc bỏ ruột bên trong. Cắt bí thành những miếng dài khoảng 5 – 7 cm, dày khoảng 0.5 cm là được. Bạn thường thấy các loại mứt thường khá mỏng, nhưng với mứt bí xanh này bạn nên cắt hơi dày xíu ăn mới ngon nhé.. Khi đã cắt xong, bạn hãy ngâm bí với nước muối pha loãng khoảng vài tiếng rồi vớt ra rửa sạch. Tiếp theo, đun sôi nước pha phèn chua, cho bí đao vào chần sơ khoảng 1 – 2 phút rồi vớt ra xả lại với nước lạnh để miếng bí không bị chín ỉu nhé. Bước này sẽ giúp cho miếng bí chắc hơn, mềm tự nhiên hơn và khi sên mứt sẽ không bị đứt gãy.

Trộn và ngâm đường để làm mứt bí đao xanh thấm vị hơn (Ảnh: Internet) Tiếp theo, trộn khoảng 400 gram đường với bí đao, tùy vào việc thích ăn ngọt hay không mà bạn có thể căn chỉnh lại tỷ lệ nhé. Thông thường cứ 1kg bí đao thì dùng khoảng 400 – 500 gram đường. Trong quá trình ngâm, lâu lâu bạn hãy xóc đều bí lên để đường tan chảy nhanh hơn. Cứ để như vậy đến khi nào đường tan chảy hoàn toàn là được. Bước cuối cùng để làm mứt bí xanh đó là công đoạn sên làm mứt. Bạn cần chuẩn bị một cái chảo rộng, sâu lòng đặt lên bếp cho nóng. Trút toàn bộ số mứt đã ngâm vào tiến hành sên lên. Mới đầu để lửa to cho đến khi nước đường sôi lên thì vặn lửa nhỏ lại. Dùng đũa đảo đều tay và liên tục cho đến khi bí khô hẳn thì lúc này cho ống vani vào để tạo độ thơm ngon hơn. Nếu bạn muốn thì thêm 1 muỗng nước hoa bưởi cũng được. Sên liên tục cho đến khi miếng mứt khô hẳn, xuất hiện lớp bột đường bám quanh mứt và thành chảo thì tắt bếp. Cách làm mứt bí xanh tại nhà đơn giản với bước sên mứt cuối cùng (Ảnh: Internet) Thành phẩm món mứt bí xanh ngon tuyệt Mứt bí khi để nguội thì hãy cho ngay vào hộp kín để bảo quản và ăn được lâu hơn. Món mứt bí ăn vào có độ giòn và mềm tan trong miệng, kèm theo độ ngọt vừa phải là mùi thơm hấp dẫn sẽ làm hài lòng khẩu vị của bạn. Tết này, hãy để gia đình và bạn bè gần xa thưởng thức mứt bí đao ngon tuyệt do chính tay bạn thực hiện nhé. Chỉ bằng nguyên liệu dễ kiếm, cách làm mứt bí xanh tại nhà đơn giản này sẽ không làm khó được bạn. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, thành phẩm thu được sẽ khiến bạn hài lòng đấy. Hôm nay hãy vào bếp và thử tay nghề với món mứt này xem sao nhé. Chúc bạn thành công!

Cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi cực ngon mà đơn giản nhất Tết này, đừng làm mứt dừa hay mứt khoai nữa, thay vào đó bạn hãy học cách làm mứt cà rốt không cần nước vôi thử xem sao. Đảm bảo món mứt này sẽ mang lại hương vị mới lạ cho bạn đấy.

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