Đến nhà vợ cũ mừng sinh nhật con trai, tôi ngủ lại vì trời mưa, món đồ trong phòng con khiến tôi quyết định xin tái hợp

Tâm sự 25/10/2026 15:36

Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tròn 5 tuổi nên tôi mua quà đến nhà vợ cũ. Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm nay, do mâu thuẫn gia đình không hòa giải được. Đến nơi thấy vợ cũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy không mời khách, chỉ có ba người chúng tôi.

Cuối tuần trước là sinh nhật con trai tròn 5 tuổi nên tôi mua quà đến nhà vợ cũ. Vợ chồng tôi ly hôn hơn một năm nay, do mâu thuẫn gia đình không hòa giải được. Đến nơi thấy vợ cũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy không mời khách, chỉ có ba người chúng tôi.

Dù trước đây mâu thuẫn gay gắt mới phải ra tòa ly hôn nhưng thời gian qua chúng tôi cũng cố gắng cư xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, trời mưa rất to, tôi đợi mãi không tạnh mưa. Con trai cứ rủ bố ngủ lại nên tôi đồng ý và ngủ chung phòng với con. 

Dỗ con ngủ xong, tôi tình cờ nhìn thấy mấy bức tranh thằng bé vẽ được đặt trên chiếc bàn nhỏ. Bức tranh nào cũng vẽ ba người, gồm bố, mẹ và Bin (tên ở nhà của con tôi).

Đến nhà vợ cũ mừng sinh nhật con trai, tôi ngủ lại vì trời mưa, món đồ trong phòng con khiến tôi quyết định xin tái hợp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn những bức tranh gia đình 3 người đầy đủ, lại nhớ đến nụ cười tươi rói và ánh mắt sáng ngời hạnh phúc của con trai khi thổi nến được ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ, tôi thấy lòng chua xót và áy náy quá. 

Bố mẹ ly hôn, người thiệt thòi nhất là những đứa trẻ, còn người lớn thì nỗi đau cũng sẽ qua và rồi lại có cuộc sống mới. Hiện tại tôi và vợ cũ đều chưa có ai nhưng sau này chúng tôi sẽ tái hôn, sinh những đứa con khác. Chắc hẳn con trai tôi phải tủi thân và chạnh lòng lắm.

Trong khoảng thời gian ly hôn, ngẫm lại những mâu thuẫn trước đây giữa tôi và vợ cũ không phải là không thể hòa giải, chỉ cần mỗi người hạ cái tôi xuống một chút. Đêm đó ngủ cùng con trai, tôi thức trắng, mấy hôm sau về nhà cũng suy nghĩ không yên. Cuối cùng tôi đến gặp vợ cũ nói rõ suy nghĩ trong lòng mình. Cô ấy nghe xong gật đầu đồng ý quay lại.

Khi con trai biết bố mẹ sắp về sống chung một nhà, thằng bé vui mừng khôn xiết. Tôi nắm tay vợ cũ, hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tự nhận thấy quyết định này là đúng đắn.

Nghe tiếng chồng thở dốc trong điện thoại, tôi tức tốc đến nơi định vị, bí mật anh che giấu khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc trong điện thoại, tôi tức tốc đến nơi định vị, bí mật anh che giấu khiến tôi bàng hoàng

Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Nhưng ngoài căn chung cư trả góp ra thì chúng tôi chưa có gì lớn lao trong tay. Tôi thường thở than trách chồng sống quá an phận, không phấn đấu được như bạn bè làm trưởng phòng, giám đốc. Vợ chồng cãi nhau thường xuyên vì chồng tôi luôn nói công việc của anh chưa có cơ hội, còn tôi thì cứ thúc chồng mau chóng làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự 13 phút trước
Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Sao quốc tế 15 phút trước
Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Sao quốc tế 19 phút trước
Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Sao quốc tế 21 phút trước
Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tâm sự 27 phút trước
Lập tài khoản ảo "cua" phi công trẻ cho đỡ chán người chồng vũ phu, người vợ nhận ngay trái đắng xé lòng

Lập tài khoản ảo "cua" phi công trẻ cho đỡ chán người chồng vũ phu, người vợ nhận ngay trái đắng xé lòng

Tâm sự Eva 28 phút trước
Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Tâm sự 29 phút trước
Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Tâm sự 32 phút trước
Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Tâm sự 34 phút trước
Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Tâm sự 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn